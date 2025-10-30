ما هي الفوائد الصحية لأنواع الشاي المختلفة.. اليكم أفضل وقت لتناولها

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مسؤول أمريكي يكشف عن مهلة جديدة لحماس
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545479-638974442954224120.png
ما هي الفوائد الصحية لأنواع الشاي المختلفة.. اليكم أفضل وقت لتناولها
منوعات
2025-10-30 | 14:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
64 شوهد
تناول الشاي ليس مجرد عادة يومية، بل هو وسيلة لتعزيز
الصحة
والرفاهية على مدار اليوم.
وأظهرت الدراسات أن الشاي، سواء الأخضر أو الأسود، يحتوي على مركبات طبيعية تسمى البوليفينولات، تعمل كمضادات أكسدة تحمي خلايا الجسم من التلف، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، كما تساهم في التحكم في القلق وتحسين صحة الدماغ.
الصباح: الشاي الأسود لإيقاظ الجسم
ابدأ يومك بفنجان من الشاي الأسود الغني بالفلافونويدات والكافيين. كوب واحد يحتوي على حوالي 47 ملغ من الكافيين، ما يمنحك النشاط والترطيب في الوقت ذاته. ويمكن إضافة
الحليب
حسب الرغبة، مع الحذر من الإفراط في السكر.
وهذا المشروب يوقظ الجسم ويحسن التركيز ويمنح شعورا بالانتعاش منذ الصباح.
بعد الغداء: الشاي الأخضر لتعزيز
الصحة
شرب كوب من الشاي الأخضر بعد الغداء يمنحك فوائد متعددة، فهو غني بالكاتيكينات مثل "إبيغالوكاتشين غالات" (EGCG)، التي تعزز صحة القلب والدماغ وتحمي من أمراض مثل ألزهايمر وباركنسون. كما يساعد في الحفاظ على صحة الفم بخصائصه المضادة للبكتيريا، ويمنح النفس انتعاشًا فوريا.
يحتوي هذا الشاي على "إل-ثيانين"، حمض أميني يساعد على الاسترخاء والهدوء دون فقدان التركيز. كما تمنح رائحته تأثيرا مهدئا يقلل التوتر ويجعل منتصف اليوم أكثر راحة.
يعد شاي "أولونغ" نوعا من أنواع الشاي بين الأخضر والأسود من حيث التأكسد، أي أنه أُكسد جزئيا، ما يمنحه
نكهة
فريدة تجمع بين نضارة الشاي الأخضر وغنى الشاي الأسود.
ويساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم بعد الوجبات. لونه الكهرماني ونكهته المتوازنة تجعله خيارا مثاليا بعد
العشاء
، خصوصا مع وجبات غنية بالكربوهيدرات، لتعزيز الطاقة المستقرة ومنع ارتفاع السكر المفاجئ.
اختتم يومك بكوب من شاي البابونج، المعروف بتأثيراته المهدئة والمعززة للنوم. ويحتوي على مضادات أكسدة مثل "أبيجينين"، التي تقلل القلق وتشجع على الاسترخاء، مع نكهة خفيفة وخالية من الكافيين، ما يجعله المشروب المثالي قبل ساعة على الأقل من النوم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
عمليات نوعية في وادي الشاي.. تطهير 1000 متر وتدمير مخلفات الإرهاب في صلاح الدين
11:43 | 2025-09-13
6 فوائد لشرب الشاي الأخضر قبل النوم.. هل تعرفها؟
13:48 | 2025-08-25
دراسة تقدم نتائج سعيدة لمدمني الشاي
08:57 | 2025-10-11
الشاي وصحتك.. 3 أكواب كافية لصنع الفرق
02:54 | 2025-09-25
الشاي
افضل الانواع
اوقات التناول
العشاء
الحليب
يانين
ﻹعادة
الصحة
المهد
عزيز
البو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
56.08%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
سياسة
15.17%
08:01 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تستبعد حسين عرب من السباق الانتخابي
08:01 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
14.49%
03:48 | 2025-10-29
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:48 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
محليات
14.27%
14:25 | 2025-10-29
بعد بحث دام 15 يوما.. العثور على جثة "الغريق حسين" في بغداد
14:25 | 2025-10-29
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
الأكثر مشاهدة
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2025 | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
مايك السومرية
نجم الدراما العراقية الممثل محمد هاشم - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٩ | season 1
16:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
من الأخير
الكواليس تتهجّى اسم رئيس الوزراء القادم - من الأخير م٢ - حلقة ٨١ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-29
اخترنا لك
علماء يحددون خلية مناعية قد تكون مفتاح لإطالة العمر
10:54 | 2025-10-30
بسبب بكتيريا خطيرة.. سحب طارئ لمناديل "نيتروجينا" في 4 ولايات أمريكية
06:04 | 2025-10-30
دراسة تكشف عوامل جديدة تخل بجهاز المناعة
02:55 | 2025-10-30
عطل مفاجئ في مايكروسوفت
13:43 | 2025-10-29
"نراكم ونحترمكم".. مزحة من واتساب تثير جدلا واسعا حول التشفير والخصوصية
13:27 | 2025-10-29
آيفون 20 بلا أزرار
12:39 | 2025-10-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.