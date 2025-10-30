ما هي الفوائد الصحية لأنواع الشاي المختلفة.. اليكم أفضل وقت لتناولها

وأظهرت الدراسات أن الشاي، سواء الأخضر أو الأسود، يحتوي على مركبات طبيعية تسمى البوليفينولات، تعمل كمضادات أكسدة تحمي خلايا الجسم من التلف، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، كما تساهم في التحكم في القلق وتحسين صحة الدماغ.الصباح: الشاي الأسود لإيقاظ الجسمابدأ يومك بفنجان من الشاي الأسود الغني بالفلافونويدات والكافيين. كوب واحد يحتوي على حوالي 47 ملغ من الكافيين، ما يمنحك النشاط والترطيب في الوقت ذاته. ويمكن إضافة حسب الرغبة، مع الحذر من الإفراط في السكر.وهذا المشروب يوقظ الجسم ويحسن التركيز ويمنح شعورا بالانتعاش منذ الصباح.بعد الغداء: الشاي الأخضر لتعزيزشرب كوب من الشاي الأخضر بعد الغداء يمنحك فوائد متعددة، فهو غني بالكاتيكينات مثل "إبيغالوكاتشين غالات" (EGCG)، التي تعزز صحة القلب والدماغ وتحمي من أمراض مثل ألزهايمر وباركنسون. كما يساعد في الحفاظ على صحة الفم بخصائصه المضادة للبكتيريا، ويمنح النفس انتعاشًا فوريا.يحتوي هذا الشاي على "إل-ثيانين"، حمض أميني يساعد على الاسترخاء والهدوء دون فقدان التركيز. كما تمنح رائحته تأثيرا مهدئا يقلل التوتر ويجعل منتصف اليوم أكثر راحة.يعد شاي "أولونغ" نوعا من أنواع الشاي بين الأخضر والأسود من حيث التأكسد، أي أنه أُكسد جزئيا، ما يمنحه فريدة تجمع بين نضارة الشاي الأخضر وغنى الشاي الأسود.ويساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم بعد الوجبات. لونه الكهرماني ونكهته المتوازنة تجعله خيارا مثاليا بعد ، خصوصا مع وجبات غنية بالكربوهيدرات، لتعزيز الطاقة المستقرة ومنع ارتفاع السكر المفاجئ.اختتم يومك بكوب من شاي البابونج، المعروف بتأثيراته المهدئة والمعززة للنوم. ويحتوي على مضادات أكسدة مثل "أبيجينين"، التي تقلل القلق وتشجع على الاسترخاء، مع نكهة خفيفة وخالية من الكافيين، ما يجعله المشروب المثالي قبل ساعة على الأقل من النوم.