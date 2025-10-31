تويوتا لاندكروزر FJ 2025... حين قررت الأسطورة أن ترتدي قناع الشباب

تخيل أن التي اعتدنا رؤيتها وهي تتحدى وتخترق المستحيل، عادت بحجم وملامح أليفة أكثر من أي وقت مضى. نعم، إنها لاندكروزر FJ 2025، التي تمثل محاولة جديدة من تويوتا لإعادة تعريف هوية مركبتها التاريخية التي بدأت رحلتها عام 1951 كـ BJ، أول سيارة تصعد إلى المحطة السادسة في جبل فوجي. بعد أكثر من سبعين عامًا و12 مليون سيارة في أكثر من 190 دولة، تأتي FJ لتعيد السؤال الأزلي: هل لا تزال لاندكروزر "وحش الطرقات الوعرة"، أو أصبحت SUV أنيقة تبحث عن جمهور جديد؟تقول تويوتا إنّها أرادت إعادة اللاندكروزر إلى جذورها عبر FJ الجديدة، مستلهمةً بساطتها وقوتها من روح الطرازات الأولى. لكن ما حصل فعليًا هو مزيج بين محاولة جذب الشباب الباحثين عن المغامرة، وخطوة تجارية ذكية لتوسيع قاعدة الزبائن.السيارة تعتمد على محرك بنزين 2.7 لتر يولد 163 حصانًا، مع نظام دفع رباعي جزئي، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. الأمر الذي يكفي لوحده ليثير الشكوك: فهل هذا المحرك قادر فعلاً على تحريك هيكلٍ بارتفاع يقارب مترين وبوزنٍ ضخم في التضاريس الوعرة؟من الخارج، تبدو السيارة أقرب إلى لعبة مغامرات أنيقة أكثر من SUV عسكرية، بخطوطٍ مربعة تشبه النرد، ومصدات يمكن نزعها واستبدالها بسهولة. خطوة ذكية لعشاق التخصيص، لكنها أيضًا اعتراف ضمني بأن السيارة موجهة أكثر لهواة الشكل والستايل، لا لمن يعيش على الرمال والطين.كذلك جاءت المقصورة الداخلية أنيقة مع خط أفقي بسيط يمنح رؤية ممتازة للطريق، مدعومة بأنظمة أمان حديثة Toyota Safety Sense. لكن رغم كل هذا، يبقى الإحساس بالروح القتالية غائبًا كأنها SUV تلبس بدلة عسكرية للمناسبة فقط.من جهة ثانية، تنفرد جديدة تويوتا بمجموعة من الميزات:- تصميم جذاب وممتع للنظر، خصوصًا لمحبي الأسلوب الكلاسيكي العصري.- تحكم أفضل من المتوقع بفضل قاعدة عجلات قصيرة بطول 2.58 م.- سهولة الصيانة مع إمكانية استبدال المصدات وأجزاء الهيكل بشكلٍ مستقل.- نظام أمان متطور، وتجهيزات حديثة مقارنة بفئتها.