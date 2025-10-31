البصمة الرقمية.. واتساب تعتمد طريقة جديدة لحماية المستخدمين

وستكون الميزة المرتقبة متاحة تدريجياً على أجهزة iOS وأندرويد خلال الأسابيع المقبلة، لتسهيل عملية حماية البيانات دون الحاجة لتذكر مفاتيح طويلة ومعقدة.ومنذ 2021، كان واتساب يوفر خيار تشفير النسخ الاحتياطية بما في ذلك الصور ومقاطع الصوت والفيديو، إلا أن المستخدمين كانوا بحاجة لحفظ كلمة مرور أو مفتاح طويل مكون من 64 رقمًا، ما شكّل تحدياً كبيراً، ومع Passkey، يمكن تفعيل الحماية بسهولة عبر المقوم البيومتري أو رمز القفل الخاص بالجهاز، ما يجعل العملية أكثر سرعة وأماناً.وبعد التحديث، يتم تفعيل الميزة عبر: الدخول إلى الإعدادات ثم المحادثات ثم النسخ الاحتياطية ثم النسخ المشفّرة من طرف إلى طرف، واختيار استخدام Passkey، بدلاً من إدخال كلمة مرور طويلة.وتوفر الميزة الجديدة مستوى عالياً من الأمان، حيث تبقى النسخ الاحتياطية مشفّرة بالكامل، ولا يمكن لأي خدمات سحابية أو خوادم الوصول إليها.ورغم قوة التشفير، يبقى استخدام البصمة أو رمز القفل ضرورياً، إذ يمكن لأي شخص يمتلك الهاتف ويعرف طريقة المصادقة الصحيحة الوصول إلى النسخ.