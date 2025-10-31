البصمة الرقمية.. واتساب تعتمد طريقة جديدة لحماية المستخدمين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حصاد السومرية
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مبعوث ترامب يتحدث عن العراق وقيادته ويكشف تفاصيل مهمته
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545556-638975272262031043.jpeg
البصمة الرقمية.. واتساب تعتمد طريقة جديدة لحماية المستخدمين
منوعات
2025-10-31 | 13:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
68 شوهد
أعلنت منصة التراسل الفوري واتساب عن إطلاق ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين، من خلال استبدال كلمات المرور التقليدية بنظام Passkey الذي يعتمد على البصمة الرقمية أو التعرف على الوجه، لتأمين النسخ الاحتياطية من المحادثات المشفّرة من طرف إلى طرف.
وستكون الميزة المرتقبة متاحة تدريجياً على أجهزة iOS وأندرويد خلال الأسابيع المقبلة، لتسهيل عملية حماية البيانات دون الحاجة لتذكر مفاتيح طويلة ومعقدة.
ومنذ 2021، كان واتساب يوفر خيار تشفير النسخ الاحتياطية بما في ذلك الصور ومقاطع الصوت والفيديو، إلا أن المستخدمين كانوا بحاجة لحفظ كلمة مرور أو مفتاح طويل مكون من 64 رقمًا، ما شكّل تحدياً كبيراً، ومع Passkey، يمكن تفعيل الحماية بسهولة عبر المقوم البيومتري أو رمز القفل الخاص بالجهاز، ما يجعل العملية أكثر سرعة وأماناً.
وبعد التحديث، يتم تفعيل الميزة عبر: الدخول إلى الإعدادات ثم المحادثات ثم النسخ الاحتياطية ثم النسخ المشفّرة من طرف إلى طرف، واختيار استخدام Passkey، بدلاً من إدخال كلمة مرور طويلة.
وتوفر الميزة الجديدة مستوى عالياً من الأمان، حيث تبقى النسخ الاحتياطية مشفّرة بالكامل، ولا يمكن لأي خدمات سحابية أو خوادم الوصول إليها.
ورغم قوة التشفير، يبقى استخدام البصمة أو رمز القفل ضرورياً، إذ يمكن لأي شخص يمتلك الهاتف ويعرف طريقة المصادقة الصحيحة الوصول إلى النسخ.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
واتساب يختبر ميزة جديدة بشأن رقم الهاتف واسم المستخدم
07:22 | 2025-10-04
واتساب يطلق تنبيهًا عاجلًا بشأن محاولات اختراق المستخدمين
07:39 | 2025-08-14
طريقة جديدة للتواصل على واتساب من دون حساب
10:56 | 2025-08-06
نصائح مهمة من واتساب لحماية الرسائل الخاصة
05:55 | 2025-08-15
واتساب
البصمة الرقمية
الجدي
عزيز
كانو
التش
ريجي
قبلة
قبة
ديو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اعلام إسرائيلي: الموساد يستعد لخطر "قادم من العراق".. طائرات او "توغل بري"
أمن
30.06%
04:50 | 2025-10-31
اعلام إسرائيلي: الموساد يستعد لخطر "قادم من العراق".. طائرات او "توغل بري"
04:50 | 2025-10-31
حرارة تصل لـ8 و9 مئوية.. الشتاء يفاجئ العراقيين
محليات
27.13%
02:12 | 2025-10-31
حرارة تصل لـ8 و9 مئوية.. الشتاء يفاجئ العراقيين
02:12 | 2025-10-31
تركيا تعلن إنجاز مشاريع بناء بـ36.5 مليار دولار في العراق وتبشر بـ"المشروع الثوري"
اقتصاد
27.12%
11:10 | 2025-10-30
تركيا تعلن إنجاز مشاريع بناء بـ36.5 مليار دولار في العراق وتبشر بـ"المشروع الثوري"
11:10 | 2025-10-30
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
15.69%
03:46 | 2025-10-30
انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:46 | 2025-10-30
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
الأكثر مشاهدة
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
اخترنا لك
اليك البلدان التي تسيطر الجبال على أغلب مساحتها ودولة عربية ضمن القائمة!
03:58 | 2025-10-31
تويوتا لاندكروزر FJ 2025... حين قررت الأسطورة أن ترتدي قناع الشباب
03:26 | 2025-10-31
الهالوين.. من مهرجان الأرواح الكلتية إلى احتفال عالمي مثير للجدل
01:23 | 2025-10-31
ما هي الفوائد الصحية لأنواع الشاي المختلفة.. اليكم أفضل وقت لتناولها
14:02 | 2025-10-30
علماء يحددون خلية مناعية قد تكون مفتاح لإطالة العمر
10:54 | 2025-10-30
بسبب بكتيريا خطيرة.. سحب طارئ لمناديل "نيتروجينا" في 4 ولايات أمريكية
06:04 | 2025-10-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.