وداعاً لكلمات المرور في واتساب

منوعات

2025-11-01 | 05:55
وداعاً لكلمات المرور في واتساب
السومرية نيوز – منوعات
أعلنت منصة التراسل واتساب، أنها على وشك إطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتأمين نسخهم الاحتياطية من المحادثات المُشفّرة من طرف إلى طرف باستخدام مفتاح آلي بدل كلمة مرور تقليدية.

والميزة الجديدة ستكون متاحة لكل من أجهزة iOS وأندرويد، خلال الأسابيع المقبلة، تدريجياً.
ومنذ العام 2021، وفرت واتساب خيار تشفير النسخ الاحتياطية من المحادثات بما يشمل الصور، ومقاطع الصوت والفيديو بنظام تشفير من طرف إلى طرف.
إلا أن المستخدمين كان عليهم حفظ كلمة مرور مكونة من 64 رقمًا أو كلمة مرور مرتبطة به، الأمر الذي اعتبر معقّداً جدًا.
أما الآن، خوفًا من فقدان أو نسيان المستخدم للمفتاح، تستبدل واتساب خيار التشفير القديم بخيار "Passkey" الذي يمكن أن يكون ببصمة الإصبع أو التعرف على الوجه أو رمز القفل للهاتف، ما يجعل العملية أكثر سهولة.
وبعد التحديث، سيتمكن المستخدم من تفعيل الخيار عبر الإعدادات ومن ثم المحادثات، وتحديد النسخ الاحتياطية ومن بعدها النسخ المشفّرة من طرف إلى طرف، والبحث عن خيار استخدام "Passkey".
وبدلاً من إدخال كلمة مرور أو حفظ مفتاح طويل، يكفي استخدام المقوم البيومتري أو رمز القفل للجهاز لتفعيل الحماية.
وتُشير واتساب إلى أن كثيراً من المستخدمين يحملون سنوات من الذكريات في محادثاتهم، لذلك فإن حماية هذه البيانات أمر بالغ الأهمية في حالة فقدان الهاتف أو الانتقال إلى جهاز جديد.
ومن أبرز فوائد الميزة الجديدة هو أنها توفر سهولة أكبر في تفعيل الحماية دون الحاجة لتذكر مفتاح طويل أو كلمة مرور.
وكذلك توفّر مستوى عالياً من الأمان، بما أن النسخ الاحتياطية مشفّرة من طرف إلى طرف، بحيث إنه حتى خدمات التخزين السحابي أو الخادم لا يمكنها الوصول إلى محتوى المستخدم.
أما أبرز المخاطر هو أنه رغم أننا أمام نظام تشفير قوي، يبقى من الضروري استخدام البصمة أو رمز الهاتف.
وإذا سُرق الهاتف واستُخدمت طريقة المصادقة الصحيحة، فقد يتمكن السارق من الوصول للنسخ.
وفي السياق عينه، قد يربك الانتقال إلى نظام "Passkey" دون كلمة مرور بعض المستخدمين المعتادين على كلمات المرور التقليدية، ويتطلب وعياً أمنياً.
وكما هو الحال دائماً، فإن الحماية الكاملة من الضياع أو الاختراق لا يمكن تحقيقها بنسبة 100%، لذا يُوصى دوماً بتفعيل المصادقة الثنائية، والحفاظ على الأمان العام للجهاز.
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Play
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
Play
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
Play
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
Play
العراق في دقيقة 31-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-31
علناً
Play
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
Play
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Play
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Play
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١ الى ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
14:00 | 2025-10-30
Live Talk
Play
Live Talk
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
Play
بين الغناء والعزف… تناغم يصنع هوية موسيقية خاصة - Live Talk - الحلقة ١٥٠ | 2025
11:30 | 2025-10-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-30
