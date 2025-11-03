لا تفقد مقاطعك المفضلة مجددًا.. إنستجرام يطلق ميزة "سجل المشاهدة" المنتظرة!

هل مررت بتلك اللحظة المزعجة التي تشاهد فيها مقطع "ريل" مدهش على إنستجرام، ثم تغادر التطبيق، وعندما تحاول العودة إليه لا تجده أبدًا؟

لطالما كانت هذه المشكلة مصدر إحباط للكثيرين، لكن يبدو أنّ إنستجرام استجاب أخيرًا لمطالبات مستخدميه عبر ميزة جديدة ستغير طريقة تفاعلنا مع المحتوى المرئي السريع.



وداعًا للقلق: "سجل المشاهدة" يصل إلى ملفك الشخصي



أطلق إنستجرام مؤخرًا ميزة "سجل المشاهدة" أو Watch History ضمن إعدادات الحساب، وهي أداة قوية مصممة لمساعدة المستخدمين على تتبع كل مقطع فيديو قصير شاهدوه على المنصة. هذه الإضافة الجديدة تنهي معاناة البحث عن مقطع "ريل" اختفى في زحام التغذية اليومية.

للوصول إلى الميزة، ما عليك سوى التوجه إلى الملف الشخصي، ثم النقر على الإعدادات، ومن هناك ستجد الخيار تحت قسم "نشاطاتك" أو “Your Activity”.

التحكم الكامل في تاريخ المشاهدة



لا تقتصر الميزة على مجرد عرض قائمة طويلة، بل توفر أدوات فرز وتصفية متقدمة تتيح لك التحكم الكامل في سجل مشاهداتك. يمكنك:

• الفرز الزمني: ترتيب المقاطع من الأقدم إلى الأحدث أو العكس.

• تحديد النطاق: البحث ضمن تاريخ أو نطاق زمني محدد بدقة.

• التصفية حسب الناشر: فلترة المقاطع لتظهر فقط تلك التي نشرها حساب أو مستخدم معين.

هذه القدرة على التنظيم والتصفية تجعل من العثور على مقطع محدد في غاية السهولة، سواء كنت تبحث عن وصفة طعام رأيتها قبل شهر أو عن لقطة مضحكة نشرها صديقك الأسبوع الماضي.



في الختام، تُعد ميزة "سجل المشاهدة" خطوة مهمة من إنستجرام نحو تحسين تجربة المستخدم، وتحويل مقاطع الريلز من محتوى سريع الزوال إلى أرشيف شخصي يمكن استرجاعه بسهولة.