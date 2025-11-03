خرائط غوغل بلا انترنت

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حكاية لونا
من
12:30 PM
الى
01:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط أفغانستان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545825-638977824148937530.webp
خرائط غوغل بلا انترنت
منوعات
2025-11-03 | 10:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
114 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أعلنت غوغل عن تطوير جديد في تطبيق Google Maps يتيح للمستخدمين تحميل الخرائط مسبقاً واستخدامها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.
وتهدف هذه الميزة إلى تسهيل التنقل للمسافرين والأشخاص في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية الشبكية، في إطار جهود الشركة المستمرة لتحسين تجربة المستخدم وجعل التطبيق أكثر مرونة وموثوقية في ظروف مختلفة.
خطوات التفعيل
للاستفادة من الميزة، يحتاج المستخدم إلى تخطيط بسيط قبل فقدان الاتصال.
ويمكن القيام بذلك عبر فتح التطبيق، ثم النقر على صورة الحساب في الزاوية العليا، واختيار خيار الخرائط غير المتصلة Offline Maps، ثم اختر خريطتك بنفسك Select Your Own Map. بعد ذلك، قم بتحديد المنطقة المطلوبة على الخريطة، واضغط على تنزيل ليتم حفظها على الجهاز.
وبمجرد اكتمال التحميل، تصبح الخريطة متاحة للاستخدام الكامل دون إنترنت، بشرط ألا يتجاوز المسار حدود المنطقة التي تم تنزيلها.
مزايا وقيود
تُظهر الخرائط غير المتصلة جميع الشوارع والمعالم بدقة، وتتيح تحديد الاتجاهات باستخدام نظام GPS، حتى في وضع الطيران أو في غياب الشبكة.
إلا أنّ بعض المزايا تظل محدودة، مثل بيانات حركة المرور المباشرة، وخيارات المواصلات العامة أو التنقّل بالدراجات والمشي، لأنها تعتمد على الاتصال بالإنترنت لتحديث البيانات لحظة بلحظة.
ويعتمد التطبيق على إشارات نظام GPS لتحديد موقع المستخدم في الوقت الحقيقي، فيما تُخزّن بيانات الخرائط مسبقاً على الجهاز.
وهذا الدمج بين البيانات المخزنة والإشارات الملاحية يتيح تنقلاً دقيقاً وفعالاً حتى في المناطق الجبلية أو أثناء السفر الدولي حيث لا تتوفر تغطية إنترنت.
سهولة وموثوقية
تنصح غوغل المستخدمين بتحميل الخرائط أثناء الاتصال بشبكة "
واي فاي
" لتجنّب استهلاك بيانات الجوال، والتأكّد من تحديث الخرائط بشكل دوري، إذ قد تنتهي صلاحيتها بعد فترة، كما يتيح التطبيق تحديثها تلقائياً أو يدوياً حسب إعدادات المستخدم.
وتعد هذه الخاصية مفيدة للمسافرين إلى مناطق نائية أو لأولئك الذين يرغبون في تقليل استخدام البيانات أثناء التنقّل.
وتؤكد غوغل أن هذه الميزة تمثل خطوة إضافية نحو جعل التنقل أكثر سهولة وموثوقية، حتى عندما تنقطع الشبكة تماماً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
هكذا تحجب منزلك عن خرائط غوغل
10:22 | 2025-08-18
كوريا الجنوبية تدرس السماح لخرائط "غوغل" و"أبل" بنشر بيانات مدنها
09:37 | 2025-10-16
خرائط الطقس تبشّر العراق بموعد أول منخفض جوي خريفي
02:07 | 2025-09-03
خدمة إنترنت الهاتف الأرضي في أمريكا تنتهي
12:59 | 2025-09-29
غوغل
انترنت
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
واي فاي
الزا
يارا
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
45.03%
10:38 | 2025-11-02
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
10:38 | 2025-11-02
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
دوليات
22.89%
02:15 | 2025-11-03
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
02:15 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
محليات
19.48%
03:16 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
03:16 | 2025-11-03
هل تنازل العراق عن ديونه لتركيا مقابل فتح المياه؟
محليات
12.59%
12:39 | 2025-11-02
هل تنازل العراق عن ديونه لتركيا مقابل فتح المياه؟
12:39 | 2025-11-02
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
من الأخير
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
من الأخير
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-02
Live Talk
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
Live Talk
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-03
من الأخير
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
من الأخير
سافايا يتعهد بالعظمة.. والصدر يحذر من بيع الوطن - من الأخير م٢ - حلقة ٨٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-02
Live Talk
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
Live Talk
التأثير الإيجابي على مواقع التواصل - Live Talk - الحلقة ١٥١ | 2025
10:30 | 2025-11-02
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-31
اخترنا لك
الأسباب الرئيسة لارتفاع إصابات الشباب بالجلطات الدماغية.. طرق الوقاية
08:55 | 2025-11-03
بقطعة شوكولا... استدرج طفلين وأفرغ شهوته بأفظع طريقة!
08:01 | 2025-11-03
لا تفقد مقاطعك المفضلة مجددًا.. إنستجرام يطلق ميزة "سجل المشاهدة" المنتظرة!
05:22 | 2025-11-03
خدمة خفية تراقب كل شيء في هاتفك
12:26 | 2025-11-02
وداعاً لكلمات المرور في واتساب
04:55 | 2025-11-01
البصمة الرقمية.. واتساب تعتمد طريقة جديدة لحماية المستخدمين
12:03 | 2025-10-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.