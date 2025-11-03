خرائط غوغل بلا انترنت

وتهدف هذه الميزة إلى تسهيل التنقل للمسافرين والأشخاص في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية الشبكية، في إطار جهود الشركة المستمرة لتحسين تجربة المستخدم وجعل التطبيق أكثر مرونة وموثوقية في ظروف مختلفة.خطوات التفعيلللاستفادة من الميزة، يحتاج المستخدم إلى تخطيط بسيط قبل فقدان الاتصال.ويمكن القيام بذلك عبر فتح التطبيق، ثم النقر على صورة الحساب في الزاوية العليا، واختيار خيار الخرائط غير المتصلة Offline Maps، ثم اختر خريطتك بنفسك Select Your Own Map. بعد ذلك، قم بتحديد المنطقة المطلوبة على الخريطة، واضغط على تنزيل ليتم حفظها على الجهاز.وبمجرد اكتمال التحميل، تصبح الخريطة متاحة للاستخدام الكامل دون إنترنت، بشرط ألا يتجاوز المسار حدود المنطقة التي تم تنزيلها.مزايا وقيودتُظهر الخرائط غير المتصلة جميع الشوارع والمعالم بدقة، وتتيح تحديد الاتجاهات باستخدام نظام GPS، حتى في وضع الطيران أو في غياب الشبكة.إلا أنّ بعض المزايا تظل محدودة، مثل بيانات حركة المرور المباشرة، وخيارات المواصلات العامة أو التنقّل بالدراجات والمشي، لأنها تعتمد على الاتصال بالإنترنت لتحديث البيانات لحظة بلحظة.ويعتمد التطبيق على إشارات نظام GPS لتحديد موقع المستخدم في الوقت الحقيقي، فيما تُخزّن بيانات الخرائط مسبقاً على الجهاز.وهذا الدمج بين البيانات المخزنة والإشارات الملاحية يتيح تنقلاً دقيقاً وفعالاً حتى في المناطق الجبلية أو أثناء السفر الدولي حيث لا تتوفر تغطية إنترنت.سهولة وموثوقيةتنصح غوغل المستخدمين بتحميل الخرائط أثناء الاتصال بشبكة " " لتجنّب استهلاك بيانات الجوال، والتأكّد من تحديث الخرائط بشكل دوري، إذ قد تنتهي صلاحيتها بعد فترة، كما يتيح التطبيق تحديثها تلقائياً أو يدوياً حسب إعدادات المستخدم.وتعد هذه الخاصية مفيدة للمسافرين إلى مناطق نائية أو لأولئك الذين يرغبون في تقليل استخدام البيانات أثناء التنقّل.وتؤكد غوغل أن هذه الميزة تمثل خطوة إضافية نحو جعل التنقل أكثر سهولة وموثوقية، حتى عندما تنقطع الشبكة تماماً.