من الفلاش إلى الكاميرا.. ما هي وظائف زر الإجراء في آيفون الجديد

منوعات

2025-11-04 | 08:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من الفلاش إلى الكاميرا.. ما هي وظائف زر الإجراء في آيفون الجديد
45 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
في تحديث مهم لمستخدمي هواتف أبل، أصبح بإمكان زر الإجراء Action Button الموجود في الجيل الأخير من سلسلة آيفون 15 Pro والإصدارات الأحدث أن يُبرمج لتنفيذ وظائف متعددة بلمسة طويلة.

ويفتح ذلك باباً واسعاً للاستخدامات السريعة والمبتكرة. وسنستعرض أبرز خمسة استخدامات مقترحة لهذا الزر.
مصباح الفلاش
أحد أبسط وأفضل استخدامات الزر هي تحويله إلى مفتاح مباشر لتشغيل مصباح الفلاش.
وعندما تكون في غرفة مظلمة تبحث عن مفاتيحك أو أثناء الركض مساءً، تصبح إمكانية تشغيل المصباح بضغطة طويلة ميزة عملية جداً.
ويمكن تفعيل ذلك عبر الانتقال إلى الإعدادات وتحديد Action Buttonومن ثم Flashlight ، وبعدها سيعمل الزر حتى وإن كان الهاتف مغلقاً أو الشاشة مطفأة.
تبديل قفل التدوير
إذا كنت تكره أن يتغير وضع الشاشة تلقائياً أثناء التصفح أو الكتابة، فإن استخدام الزر كمفتاح لقفل التدوير Rotation Lockيوفر حلاً سريعاً.
ويُمكن إعداد الزر ليقوم بتشغيل أو إيقاف قفل التدوير عبر اختصار مصمّم لهذا الغرض، دون الحاجة للخروج من التطبيق الذي تستخدمه.
فتح تطبيق الكاميرا
تُعد الكاميرا من أكثر التطبيقات استخداماً في اللحظات المفاجئة، وزر الإجراء يوفّر وسيلة سريعة لفتح تطبيق الكاميرا مباشرة.
من خلال الانتقال إلى الإعدادات يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد فتح الكاميرا بضغطة طويلة على رز الإجراء، وكذلك تحديد وضع التصوير بين العادي أو السيلفي أو الفيديو أو بورتريه.
يُشار إلى أن هذه الميزة متوفّرة في الجيل الأحدث من هواتف آيفون، لكنها ليست متاحة في كل النماذج.
مركز تحكّم
إذا كنت من المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيق Shortcuts لتبسيط المهام اليومية أو الروتينية، فيمكنك استخدام زر الإجراء ليصبح مدخلاً لباقة تطبيقات مختارة، بدلاً من الدخول إلى التطبيقات أو القائمة الرئيسية.
وعبر خطوات بسيطة داخل التطبيق والإعدادات، يمكنك تخصيص مجلّد يحتوي اختصاراتك، ثم ربطه بزر الإجراء ليفتح بضغطة طويلة.
الذكاء الاصطناعي
مع تزايد شعبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، يمكن استخدام زر الإجراء ليقوم بفتح ChatGPT Voice بضغطة طويلة، والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي الصوتي حتى مع شاشة مطفأة.
وتوفر هذه الاستخدامات المرونة للمستخدمين لجعل جهازهم أكثر تكاملاً مع استخداماتهم اليومية سواء في الظلام، أو أثناء التصفح، أو في التصوير أو في التحكم الذكي.
جعل زر الإجراءAction Button قابلاً للتخصيص بهذا الشكل يمثل خطوة نحو تجربة أكثر تخصيصاً وسرعة في التعامل.
ما علاقة الشوكولاتة الداكنة بالذاكرة والدماغ؟
09:06 | 2025-11-04
لون منفذ USB ليس للزينة فقط.. اليك التفاصيل
06:45 | 2025-11-04
معركة العمالقة على الطرق العراقية: من يتفوق في الموثوقية؟
02:45 | 2025-11-04
العالم على موعد مع قمر "القندس".. استعدوا
12:46 | 2025-11-03
خرائط غوغل بلا انترنت
10:59 | 2025-11-03
الأسباب الرئيسة لارتفاع إصابات الشباب بالجلطات الدماغية.. طرق الوقاية
08:55 | 2025-11-03

