حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
رخصة القيادة في العراق... الاختبارات والدليل العملي
منوعات
2025-11-05 | 03:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
286 شوهد
هل أنت مستعد لتحويل حلم القيادة إلى رخصة حقيقية؟ رخصة القيادة ليست مجرد ورقة… بل مفتاح للحرية والمسؤولية، هذا الدليل المختصر يقدم لك خطوات مؤكدة، نصائح احترافية للنجاح في الاختبارات، وتحذيرات عملية حتى تدخل الطريق بثقة وأمان.
خطوات سريعة ومؤكدة للحصول على الرخصة
1- اجمع المستندات وتجهيز حوالي 135 الف دينار للرسوم واملأ الاستمارة: بطاقة الأحوال ، صور شخصية، ويتم سحب استمارة طلب رخصة من داخل موقع
مديرية المرور
.
2- الفحص الطبي الإلزامي: تُجرى فحوص النظر داخل موقع المديرية او يتم التقديم من خلال منصة اور لاجراء الفحص الطبي قبل التوجه لسحب الاستمارة في المرور فضلا عن اضافة فحص
المخدرات
مؤخرا واللياقة العامة لدى لجنة طبية معتمدة، علماً أن شهادة اللياقة شرط قانوني لإصدار الإجازة.
3- التسجيل للدورات (إن رغبت): التدريب العملي يعزز فرص النجاح في الاختبار العملي، مع الاشارة الى ان الاحصائيات تشير الى أن الكثير من المتقدمين يفشلون لعدم كفاية التدريب العملي في الشارع.
4- الاختبار النظري: اختبار إلكتروني قصير (10 أسئلة، 15 دقيقة)، النجاح يتطلب 60% أو أكثر؛ يغطي قوانين المرور، الإشارات، والسلامة. استعد جيدًا بالأسئلة النموذجية.
5- الاختبار العملي: يتضمن مناورات في ساحة الاختبار واختبار قيادة في الشارع أمام الممتحن. إلتزامك بقواعد المرور وسلامة الركاب أساسية للنجاح.
نصائح لتجاوز الاختبارات بثقة
- تدرّب على السيناريوهات الحقيقية، لا على الحركات فقط. اطلب من مدربك أن يختبرك في حالات مثل المرور في دوّار مزدحم، موقف مفاجئ لحيوان، أو صعود/هبوط منحدر مع علبة سرعات يدوية. هذه السيناريوهات تحسب لك نقاطًا كبيرة أمام الممتحن.
- اختبر وقتك في الاختبار النظري لأن 15دقيقة تمر أسرع مما تتوقع. تدرّب على الإجابة بدقة وسرعة، وعلّم عينك
قراءة
الإشارات من مسافة مناسبة.
- استعد صحيًا قبل الاختبار العملي وتأكد من نومٍ كافٍ وتغذية خفيفة لأن التوتر يؤثر على سرعة رد الفعل. الفحص الطبي ليس روتينًا بل هو معيار لسلامتك وسلامة الآخرين.
أخطاء شائعة تجنبها
- عدم إحضار كافة الوثائق أو إيصالات الدفع يؤدي لتأجيل الاختبار. لذلك راجع نموذج الطلب الإلكتروني محليًا.
- الاعتماد على التدريب النظري وحده لا يكفي لأن الاختبار العملي يقضي على من يملك معلومات دون مهارة.
خاتمة توجيهية: القيادة مسؤولية قبل أن تكون امتيازاً
رخصة القيادة تمنحك حرية الحركة لكن المسؤولية تأتي أولاً (but responsibility comes first). يجب عليك اتباع التعليمات الرسمية، والاستثمار في التدريب العملي، واحترام قواعد الطريق. مع هذه المعادلة ستخرج ليس فقط بسند قانوني… بل كسائق واعٍ يحمي نفسه ومن معه.
لمزيد من التفاصيل يمكنك تفحص المراجع التالية:
- بوابة
مديرية المرور العامة
—
وزارة الداخلية
العراقية https://moi.gov.iq
- إجراءات إصدار إجازة السياقة baghdad.eregulations.org
- تفاصيل الاختبار النظري وشروطه Iraq.eregulations.org
- القانون والإطار العام لشروط السواقة في
العراق
https://govinfo.library.unt.edu
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
محليات
عالم السيارات
منوعات
العراق
السومرية
رخصة القيادة
مديرية المرور العامة
وزارة الداخلية
مديرية المرور
المخدرات
قراءة
اللي
بيرة
+A
-A
