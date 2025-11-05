الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حكاية لونا
من
12:30 PM
الى
01:00 PM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546090-638979488881575311.jpg
بعد 70 عاما.. حل لغز أحد أعقد معضلات الفيزياء الشمسية
منوعات
2025-11-05 | 09:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
50 شوهد
لعقود من الزمن، حيرت معضلة علمية العلماء حول كيفية بلوغ حرارة
هالة
الشمس (غلافها الجوي الخارجي) مستوى أعلى بكثير من سطح نجمنا.
والآن، قدمت دراسة جديدة دليلا مهما لحل هذا اللغز. فقد سجل فريق علمي دولي أول دليل واضح على وجود موجات "ألففين" الالتوائية الصغيرة في جميع أنحاء
هالة
الشمس. وهذه الموجات تنتقل عبر المجالات المغناطيسية ملتوية في طريقها، حاملة البلازما إلى الأعلى.
ويشرح الفيزيائي ريتشارد مورتون من جامعة نورثمبريا في المملكة المتحدة: "هذا الاكتشاف ينهي بحثا طويلا عن هذه الموجات يعود إلى أربعينيات
القرن
الماضي. لقد تمكنا أخيرا من مراقبة هذه الحركات الالتوائية التي تلوي خطوط المجال المغناطيسي جيئة وذهابا في
الهالة
".
وأتاحت صور عالية الدقة من أقوى تلسكوب شمسي في العالم، وهو التلسكوب الشمسي "دانيال ك. إينوي" التابع لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية في هاواي، للعلماء تحقيق هذا الاكتشاف، حيث تمكن أدوات التلسكوب من اكتشاف حركة البلازما الشمسية (الجسيمات المشحونة) بدقة استثنائية.
وتم تتبع البلازما من خلال البحث عن حركة الحديد شديد السخونة، حيث تطلق إشارات ضوئية أكثر زرقة عندما تقترب المادة من الأرض، وإشارات أكثر حمرة عندما تبتعد.
وبعد أن تمكن الباحثون من إزالة تداخل حركات موجات البلازما الأخرى التي تتأرجح ذهابا وإيابا، كشفت البيانات عن حركة البلازما والحركة الالتوائية التي كان العلماء يبحثون عنها.
ويضيف مورتون: "تهيمن الحركات المتأرجحة على حركة البلازما في هالة الشمس. وهذه الحركات تخفي الحركات الالتوائية، لذا اضطررت إلى تطوير طريقة لإزالة التأرجح للعثور على الالتواء".
ولا يقتصر الكشف العلمي على حل لغز فيزيائي قديم فحسب، بل يفتح أبوابا جديدة لفهم العديد من الظواهر الشمسية المؤثرة على كوكبنا. فموجات ألففين هذه قد تكون المفتاح لفهم كيفية تسارع الرياح الشمسية التي تصل إلى الأرض وتؤثر على أنظمتنا الكهربائية وأقمارنا الاصطناعية.
كما أن فهم هذه الآليات يساعد على تحسين توقعات الطقس الفضائي، ما يمنحنا إنذارات مبكرة عن العواصف المغناطيسية التي يمكن أن تؤثر على الأرض، ولتي قد تعطل تقنياتنا الحديثة.
والآن بعد أن اكتشاف موجات ألففين الصغيرة هذه، يمكن للبحوث المستقبلية أن تدرس آلياتها وتوزيعها بمزيد من التفصيل، وعبر مناطق أوسع من الهالة. كما يمكن اختبار نظريات أخرى حول كيفية عمل الشمس بشكل أكثر دقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
الشمس
لغز
70 عاماً
الفيزياء
فيزياء
الهالة
القرن
إنذار
مارن
سكوب
هالة
