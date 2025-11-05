الصفحة الرئيسية
ماسك يضع خطة لحجب الشمس
منوعات
2025-11-05
أعلن الملياردير الأمريكي
إيلون ماسك
، عن خطة مثيرة للجدل تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، عبر إطلاق كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية المدعومة بالطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي، لإجراء "تعديلات طفيفة" على كمية الأشعة الشمسية التي تصل إلى الأرض، بهدف تبريد الكوكب أو معالجة التغير المناخي إذا اقتضت الحاجة.
وأثار الإعلان جدلاً واسعاً بين العلماء والجمهور، حيث اعتبر بعضهم الفكرة ثورية، فيما وصفها آخرون بأنها "
كارثة
محتملة".
وقال مستخدمون على وسائل التواصل إن "السماح لفرد أو شركة واحدة بالتحكم في كمية
ضوء الشمس
يمثل خطراً كبيراً، مقارنة بمشاهد من مسلسل عائلة سمبسون حيث حاول الملياردير المحلي حجب الشمس لصالحه".
وحذر خبراء المناخ من مخاطر المشروع، مشيرين إلى أن "حجب الشمس قد يؤثر مباشرة على عملية التمثيل الضوئي للنباتات ويهدد السلسلة الغذائية والحياة على الأرض".
وقالت مديرة برنامج الاقتصاد الأحفوري في مركز
القانون البيئي الدولي
ليلي فور
إن "الهندسة الجيولوجية الشمسية غير متوقعة بطبيعتها وقد تهدد حياة وحقوق مليارات البشر، وأي خطأ قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في درجات الحرارة أو تفاقم الاحتباس الحراري".
ورد ماسك بأن التعديلات ستكون طفيفة للغاية، لكنه اعترف بأن حجب قدر كبير من ضوء الشمس قد يحول الأرض إلى "كرة ثلجية"، مشيراً إلى أن "
الذكاء الاصطناعي
سيكون مسؤولاً عن تحديد موعد وإجراء هذه التعديلات بدقة، رغم أن التفاصيل التقنية لم تتضح بعد".
وأكد بعض العلماء أن "أي محاولة أحادية التحكم في المناخ قد تحمل عواقب غير متساوية على مختلف مناطق العالم، ما يتطلب اتفاقاً دولياً قبل المضي في مثل هذه المشاريع".
ويشدد خبراء المناخ على أن "الحل الأكثر أماناً وفعالية لمواجهة الاحتباس الحراري يبقى تقليل انبعاثات الكربون".
