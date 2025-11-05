ماسك يضع خطة لحجب الشمس

وأثار الإعلان جدلاً واسعاً بين العلماء والجمهور، حيث اعتبر بعضهم الفكرة ثورية، فيما وصفها آخرون بأنها " محتملة".وقال مستخدمون على وسائل التواصل إن "السماح لفرد أو شركة واحدة بالتحكم في كمية يمثل خطراً كبيراً، مقارنة بمشاهد من مسلسل عائلة سمبسون حيث حاول الملياردير المحلي حجب الشمس لصالحه".وحذر خبراء المناخ من مخاطر المشروع، مشيرين إلى أن "حجب الشمس قد يؤثر مباشرة على عملية التمثيل الضوئي للنباتات ويهدد السلسلة الغذائية والحياة على الأرض".وقالت مديرة برنامج الاقتصاد الأحفوري في مركز إن "الهندسة الجيولوجية الشمسية غير متوقعة بطبيعتها وقد تهدد حياة وحقوق مليارات البشر، وأي خطأ قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في درجات الحرارة أو تفاقم الاحتباس الحراري".ورد ماسك بأن التعديلات ستكون طفيفة للغاية، لكنه اعترف بأن حجب قدر كبير من ضوء الشمس قد يحول الأرض إلى "كرة ثلجية"، مشيراً إلى أن " سيكون مسؤولاً عن تحديد موعد وإجراء هذه التعديلات بدقة، رغم أن التفاصيل التقنية لم تتضح بعد".وأكد بعض العلماء أن "أي محاولة أحادية التحكم في المناخ قد تحمل عواقب غير متساوية على مختلف مناطق العالم، ما يتطلب اتفاقاً دولياً قبل المضي في مثل هذه المشاريع".ويشدد خبراء المناخ على أن "الحل الأكثر أماناً وفعالية لمواجهة الاحتباس الحراري يبقى تقليل انبعاثات الكربون".