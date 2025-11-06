في مالطا.. اشتراك مجاني في صالات الألعاب الرياضية للشباب من 16-21 عامًا

أعلنت الحكومة المالطية، عن خطوة غير مسبوقة، تهدف لإنقاذ جيل الشباب من مخاطر الخمول والكسل. حيث كشفت ضمن ميزانية 2026 عن خطةٍ جديدة لتقديم عضوية مجانية لمدّة ستة أشهر في الأندية الرياضية لكافة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 عامًا.

هذا القرار، الذي جاء ليكمل مخططات سابقة لكن بنطاق أوسع وأشمل، يعكس قلقًا حكوميًا متزايدًا من تدهور صحة الشباب في البلاد بسبب التبعات السلبية لنمط الحياة الخامل.



إزالة العائق المالي أمام اللياقة



تدرك مالطا أنّ التحدي الأكبر أمام الشباب لممارسة الرياضة هو التكلفة المالية المرتفعة للاشتراكات الشهرية. لذلك، تمّ تصميم هذه المبادرة لإزالة هذا العائق المالي بشكل كامل. ومن المأمول أن يسمح توفير صالات الألعاب الرياضية مجانا لأجيال المواليد بين عامي 2004 و 2009 باكتساب ليس فقط معرفة سطحية بفوائد اللياقة البدنية، بل ترسيخ عادة الممارسة المنتظمة في حياتهم اليومية، ما يساهم في بناء جيل أكثر نشاطا وإنتاجية.



وتُشدّد السلطات على أنّ الهدف يتجاوز مجرّد تحسين المظهر الجسدي، بل يهدف إلى تشجيع نمط حياة صحي ومتوازن يحدُّ من المخاطر الصحية المستقبلية. هذا الاستثمار العام في توسيع المرافق الرياضية ووصفه بأنّه استثمار في مستقبل البلاد يؤكد الرغبة في تعزيز المرونة الجسدية والعقلية لدى الشباب.



التزام أوسع تجاه جيل المستقبل



تأتي هذه المبادرة الصحية ضمن حزمة من السياسات الأوسع التي أدرجتها ميزانية 2026 لدعم الشباب. فقد تعهدت الحكومة المالطية بتقديم الدعم الكامل لشباب الأمة في مجالات أخرى حيوية، تشمل التعليم والتوظيف والصحة العقلية، مؤكّدة أنّ منح الشباب الفرص والتسهيلات اللازمة هو الطريق لضمان حياة أكثر صحة.

أمّا بالنسبة للتفاصيل النهائية حول طريقة التسجيل وقائمة الأندية المرخصة، فستصدر قريبًا للمشاركين المؤهلين الذين لم يستفيدوا من أيّ مخطط مشابه في العام الماضي.