هذه الأطعمة تسبب الصداع النصفي

منوعات

2025-11-06 | 11:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هذه الأطعمة تسبب الصداع النصفي
145 شوهد

يُعدّ الصداعُ النصفي من المشكلات الصحية الشائعة والمزعجة التي تتسبب بآلام شديدة غالباً ما تتركز في أحد جانبي الرأس، وتؤثر على أداء المصاب اليومي وقدرته على التركيز.

ويُرجع مختصون أسباب الإصابة بالصداع النصفي إلى قلة النوم والتوتر، والتغيرات الهرمونية أو المناخية، إضافةً إلى تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تحفّز نوبات الصداع.
وبحسب تقرير صحي نشره موقع «فيري ويل هيلث» المتخصص، فإن عدداً من الأطعمة والمشروبات قد يسهم في زيادة احتمالية حدوث نوبات الصداع النصفي أو تفاقم أعراضه، أبرزها:
* الكافيين بكميات كبيرة:
أشار التقرير إلى أن تناول كميات بسيطة من الكافيين قد يساعد في التخفيف من نوبات الصداع النصفي، إلا أن الجرعات المرتفعة تساهم في تحفيز الأعراض وزيادتها، وفق ما أكدته دراسات حديثة.
* الأسبارتام:
بيّنت بعض الدراسات أن تناول المحليات الصناعية، وعلى رأسها الأسبارتام، يمكن أن يزيد من حدّة الصداع وتكرار حدوثه لدى عدد من المرضى.
* الشوكولاتة:
قد تتسبب الشوكولاتة بزيادة أعراض الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص، مما يستدعي مراقبة تأثيرها وتجنبها عند ملاحظة ارتباطها بحدوث النوبات.

* الأطعمة الغنية بالتيرامين:
أوضح التقرير أن "التيرامين"، وهو حمض أميني يتواجد طبيعياً في بعض الأغذية، قد يمثل عاملاً محفزاً لنوبات الصداع النصفي. وتشمل الأطعمة الغنية به بعض أنواع الأجبان مثل الأزرق والفيتا والشيدر، إضافةً إلى اللحوم المُعالجة أو المُدخنة أو المُخللة، ومنتجات الأسماك مثل السلمون المُدخن، فضلاً عن اللحم البقري المُملّح والبيبروني.
ودعا التقرير المصابين بالصداع النصفي إلى متابعة الأطعمة التي يتناولونها وتدوين ما يثير نوبات الصداع لديهم لتجنّبها، مع مراجعة الطبيب المختص عند استمرار أو تفاقم الأعراض.
