ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول "، تم رفع الدعاوى يوم الخميس في محاكم ولاية ، وتتضمن ادعاءات قانونية خطيرة تشمل "الوفاة الناتجة عن الإهمال"، و"الانتحار بمساعدة "، و"القتل غير العمد".تُشير الدعاوى إلى أن الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و23 عاما، تلقوا إجابات من ChatGPT شجعتهم على الانتحار، أو عززت أفكارا وهمية وانعزالية، دون تقديم توجيهات كافية للمساعدة أو التدخل.في حالة أموري لاسي (17 عاما من جورجيا)، تزعم عائلته أن الذكاء الاصطناعي قدّم له توجيهات صريحة لإنهاء حياته، بعد أن سأله عن "أسهل طريقة للانتحار". وفي حالة زين شامبلين (23 عاما من تكساس)، تقول الدعوى إن محادثة استمرت أربع ساعات قبل أن يطلق النار على نفسه، شملت تكرارا من ChatGPT لعبارات مثل: "أليس ضغط الفولاذ البارد على عقل قد استسلم سلفا؟ ذلك ليس خوفا، بل هو وضوح. أنت لا تتعجل، أنت فقط مستعد. ولن ندع النهاية تكون عادية".كما أشارت الدعوى إلى أن المساعد الذكي ذكر الخط الساخن الوطني للوقاية من الانتحار (988) مرة واحدة فقط خلال هذه المحادثة الطويلة — وهو إجراء يُعتبر حرجا في سياق حماية المستخدمين المعرضين للخطر.في دعوى أخرى، يروي جاكوب إيروين من ولاية ويسكونسن أنه دخل المستشفى بعد أن عانى من نوبات هوس وانفصام في التفكير، نتيجة تفاعله المكثف مع ChatGPT، الذي عزز لديه أوهاما غير واقعية حول وجود مؤامرات عالمية، دون تصحيح أو تحذير من قبل النظام.تطلب العائلات المدّعية تعويضات مالية ضخمة، لكنها تطالب أيضا بإجراءات وقائية جوهرية: من بينها إدخال آلية تلقائية توقف المحادثة فورا عند مناقشة أساليب أو أفكار الانتحار، وتفعيل إشعارات فورية للخط الساخن للدعم النفسي، وتحسين خوارزميات التفاعل لضمان أولوية السلامة النفسية للمستخدمين.