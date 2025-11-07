دراسة تحسم الجدل: هل تصفح الهاتف قبل النوم يشكل خطرا؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 AM
الى
06:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. اعتقال متورط بارتكاب انتهاكات في حمص
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546249-638980953917199126.jpg
دراسة تحسم الجدل: هل تصفح الهاتف قبل النوم يشكل خطرا؟
منوعات
2025-11-07 | 01:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
104 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
كشفت دراسة حديثة أن تصفح الهاتف قبل النوم قد لا يكون مضرا كما كان يُعتقد سابقا.
فقد أظهرت نتائج بحث مشترك بين
جامعة تورنتو
متروبوليتان (TMU) وجامعة لافال أن استخدام الأجهزة الإلكترونية ليلا لا يؤدي بالضرورة إلى قلة النوم أو تراجع جودته لدى البالغين.
وشملت الدراسة أكثر من ألف مشارك بالغ، طُلب منهم الإجابة عن أسئلة تتعلق بعاداتهم في استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم وصحة نومهم. وأفاد أكثر من 80% منهم بأنهم استخدموا الشاشات في وقت النوم خلال الشهر الماضي، بينما قال نحو نصفهم إنهم يفعلون ذلك كل ليلة تقريبا.
ولم تُظهر النتائج فروقا كبيرة في جودة النوم بين من استخدموا الأجهزة الإلكترونية يوميا ومن لم يستخدموها إطلاقا. بل إن المشاركين الذين استخدموا الهاتف بانتظام قبل النوم أفادوا بتوقيت نوم أفضل ويقظة أعلى خلال النهار. وفي المقابل، سجّل أولئك الذين استخدموها أقل من مرة أسبوعيا أعلى معدلات الانتظام والرضا عن النوم، بينما ظهرت أسوأ مؤشرات النوم لدى الفئة التي استخدمت الشاشات عدة مرات أسبوعيا دون انتظام.
وأوضحت
كولين
كارني، الأستاذة في
جامعة تكساس
ميشيغان والمتخصصة في اضطرابات النوم والمزاج، أن التعميمات السابقة حول مخاطر الضوء الأزرق لم تأخذ في الحسبان العمر وتوقيت وشدة التعرض لهذا الضوء، مضيفة أن المراهقين قد يكونون أكثر تأثرا به بسبب زيادة حساسيتهم للضوء خلال فترة البلوغ، بينما تقل هذه الحساسية مع التقدم في العمر.
وأكدت الدراسة أن العلاقة بين استخدام الشاشات وصحة النوم أكثر تعقيدا مما يُعتقد، إذ لا يعتمد الأمر فقط على توقيت الاستخدام، بل أيضا على طريقة استخدام الأجهزة. فبعض التطبيقات قد تساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج قبل النوم، في حين قد تثير تطبيقات أخرى القلق أو التوتر وتؤثر سلبا في جودة النوم.
ونصحت كارني البالغين الراغبين في اختبار تأثير الشاشات على نومهم بأن يراقبوا نومهم لمدة أسبوع دون تغيير عاداتهم، ثم يمتنعوا عن استخدام الأجهزة قبل ساعة من النوم لمدة أسبوع آخر، مع مقارنة النتائج.
واختتمت حديثها بالقول: "إذا لاحظت تحسنا في نومك عند تقليل استخدام الجهاز، فاجعل ذلك عادة جديدة. أما إذا لم يتغير شيء، فربما لا تكون الأجهزة هي المشكلة التي كنا نبالغ في الخوف منها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
استخدام الهاتف فور الاستيقاظ من النوم له عواقب خطيرة.. هذه ابرزها
12:10 | 2025-08-27
دراسة: الولادة قبل 21 عاما تصيب النساء بأمراض خطيرة
07:55 | 2025-08-21
طريقة لتسريع تصفح ايفون
02:01 | 2025-10-28
هل تسهر على هاتفك المحمول؟.. دراسة تشخص حالتك
12:34 | 2025-09-22
مخاطر
الهاتف
دراسة
السومرية نيوز
جامعة تورنتو
جامعة لافال
جامعة تكساس
سومرية نيوز
جامعة تور
السومرية
ﻹعادة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديثات أوروبية جديدة.. الامطار ستغزو العراق في هذه الأيام
محليات
35.59%
12:31 | 2025-11-05
تحديثات أوروبية جديدة.. الامطار ستغزو العراق في هذه الأيام
12:31 | 2025-11-05
عريس عراقي يفارق الحياة بحفل زفافه
محليات
27.02%
08:49 | 2025-11-05
عريس عراقي يفارق الحياة بحفل زفافه
08:49 | 2025-11-05
بوغون البولندي يعلن استدعاء حسين علي لصفوف المنتخب العراقي أمام الإمارات
رياضة
18.79%
05:37 | 2025-11-05
بوغون البولندي يعلن استدعاء حسين علي لصفوف المنتخب العراقي أمام الإمارات
05:37 | 2025-11-05
تصريح جديد من الداخلية بشأن حظر التجوال خلال الانتخابات
محليات
18.6%
11:55 | 2025-11-05
تصريح جديد من الداخلية بشأن حظر التجوال خلال الانتخابات
11:55 | 2025-11-05
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
الأكثر مشاهدة
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
اخترنا لك
مصر.. الفنان محمد رمضان ينعى والده
02:00 | 2025-11-07
عوائل ترفع دعاوى على ChatGPT
01:03 | 2025-11-07
هذه الأطعمة تسبب الصداع النصفي
11:03 | 2025-11-06
في مالطا.. اشتراك مجاني في صالات الألعاب الرياضية للشباب من 16-21 عامًا
05:16 | 2025-11-06
جديدة أو مستعملة... القرار لك
03:00 | 2025-11-06
ماسك يضع خطة لحجب الشمس
11:45 | 2025-11-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.