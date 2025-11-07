Alsumaria Tv
دراسة تحسم الجدل: هل تصفح الهاتف قبل النوم يشكل خطرا؟

منوعات

2025-11-07 | 01:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دراسة تحسم الجدل: هل تصفح الهاتف قبل النوم يشكل خطرا؟
104 شوهد


السومرية نيوز ـ منوعات

كشفت دراسة حديثة أن تصفح الهاتف قبل النوم قد لا يكون مضرا كما كان يُعتقد سابقا.


فقد أظهرت نتائج بحث مشترك بين جامعة تورنتو متروبوليتان (TMU) وجامعة لافال أن استخدام الأجهزة الإلكترونية ليلا لا يؤدي بالضرورة إلى قلة النوم أو تراجع جودته لدى البالغين.

وشملت الدراسة أكثر من ألف مشارك بالغ، طُلب منهم الإجابة عن أسئلة تتعلق بعاداتهم في استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم وصحة نومهم. وأفاد أكثر من 80% منهم بأنهم استخدموا الشاشات في وقت النوم خلال الشهر الماضي، بينما قال نحو نصفهم إنهم يفعلون ذلك كل ليلة تقريبا.

ولم تُظهر النتائج فروقا كبيرة في جودة النوم بين من استخدموا الأجهزة الإلكترونية يوميا ومن لم يستخدموها إطلاقا. بل إن المشاركين الذين استخدموا الهاتف بانتظام قبل النوم أفادوا بتوقيت نوم أفضل ويقظة أعلى خلال النهار. وفي المقابل، سجّل أولئك الذين استخدموها أقل من مرة أسبوعيا أعلى معدلات الانتظام والرضا عن النوم، بينما ظهرت أسوأ مؤشرات النوم لدى الفئة التي استخدمت الشاشات عدة مرات أسبوعيا دون انتظام.

وأوضحت كولين كارني، الأستاذة في جامعة تكساس ميشيغان والمتخصصة في اضطرابات النوم والمزاج، أن التعميمات السابقة حول مخاطر الضوء الأزرق لم تأخذ في الحسبان العمر وتوقيت وشدة التعرض لهذا الضوء، مضيفة أن المراهقين قد يكونون أكثر تأثرا به بسبب زيادة حساسيتهم للضوء خلال فترة البلوغ، بينما تقل هذه الحساسية مع التقدم في العمر.

وأكدت الدراسة أن العلاقة بين استخدام الشاشات وصحة النوم أكثر تعقيدا مما يُعتقد، إذ لا يعتمد الأمر فقط على توقيت الاستخدام، بل أيضا على طريقة استخدام الأجهزة. فبعض التطبيقات قد تساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج قبل النوم، في حين قد تثير تطبيقات أخرى القلق أو التوتر وتؤثر سلبا في جودة النوم.

ونصحت كارني البالغين الراغبين في اختبار تأثير الشاشات على نومهم بأن يراقبوا نومهم لمدة أسبوع دون تغيير عاداتهم، ثم يمتنعوا عن استخدام الأجهزة قبل ساعة من النوم لمدة أسبوع آخر، مع مقارنة النتائج.

واختتمت حديثها بالقول: "إذا لاحظت تحسنا في نومك عند تقليل استخدام الجهاز، فاجعل ذلك عادة جديدة. أما إذا لم يتغير شيء، فربما لا تكون الأجهزة هي المشكلة التي كنا نبالغ في الخوف منها".
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
Play
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Play
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
Play
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Play
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
Play
العراق في دقيقة 06-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
Play
نشرة ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-06
Live Talk
Play
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Play
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
Play
بغداد السنك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-06
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
Play
النائب باسم خشان - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٠ | season 1
15:00 | 2025-11-05
من الأخير
Play
من الأخير
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
Play
ليلة غامضة في بيت الحــ.شد - من الأخير م٢ - حلقة ٨٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-05
