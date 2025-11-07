مصر.. الفنان محمد رمضان ينعى والده

وأعلن الفنان المصري تفاصيل صلاة الجنازة والدفن، في عقب صلاة الجمعة مباشرة، على أن يوارى الفقيد الثرى في مقابر 6 أكتوبر.وسبق أن شدّد رمضان في تصريحات إعلامية سابقة، على قوة علاقته بأبيه، واصفاً إياه بـ"أحن قلب في الدنيا".تزامن إعلان وفاة والد الفنان مع صدور حكم من في الجيزة، بعد ساعات قليلة، يقضي بسجن "نمبر وان" مدة عامين، في القضية رقم 9213 لسنة 2025، والمتعلقة بأغنيته "رقم واحد يا أنصاص"، التي اعتُبرت كلماتها مُحرّضة على العنف ومخالِفة للقيم المجتمعية، وفق ما ورد في حيثيات الاتهام.