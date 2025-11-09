الصفحة الرئيسية
انطلاق التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية في عموم العراق
الثورة الكهربائية تبدأ من هنا: سيارات تمنحك المستقبل بسعر معقول
منوعات
2025-11-09 | 03:00
التحوّل الكهربائي لم يعد حلماً: سيارات تثبت أن المستقبل متاح للجميع... هذا باختصار ما سنتناوله في هذا المقال الذي سيؤكد بأن السيارات الكهربائية لم تعد حكراً على فئة معينة فقط.
تخيل أنك تقف أمام صالة عرض حديثة، محاطة بأحدث السيارات الكهربائية، تتلألأ أضواؤها وكأنها تناديك لتدخل عالم المستقبل. لكن الحقيقة أن أغلب هذه السيارات لا تزال غالية الثمن، تجعل حلم التحول الكهربائي بعيد المنال للكثيرين... إلى أن ظهرت أربع سيارات كهربائية كسرت القاعدة، لتقول للعالم: "لم يعد عليك أن تكون ثريًا لتقود المستقبل."
نيسان ليف (Nissan Leaf): المعلم القديم لعصر جديد
القصة تبدأ مع نيسان ليف، السيارة التي يمكن اعتبارها "المعلّم القديم" في هذا العالم الجديد.
لسنوات، أثبتت ليف أنها ليست مجرد تجربة، بل رفيقة طريق يومية يمكن الاعتماد عليها.
بمدى يصل إلى نحو 212 كلم وسعر يبدأ من حوالي 28 ألف دولار، تعد خيارًا مثاليًا لمن يريد دخول عالم السيارات الكهربائية دون المخاطرة الكبيرة أو التكلفة الباهظة.
شيفروليه بولت (Chevrolet Bolt): عودة الصمود الأميركي
ثم هناك شيفروليه بولت، التي عادت بقوة بعد سلسلة من التحديات.
هذه السيارة تمثل الصمود الأميركي بامتياز، فبعد مشكلات البطاريات وسحبها من الأسواق، عادت بولت بنسخة محسّنة ومدى قيادة يتجاوز 400 كلم، وكل ذلك بسعر لا يتعدى 27 ألف دولار.
إنها رسالة من شيفروليه: "حتى السيارات الكهربائية يمكن أن تكون ذكية وسهلة المنال."
ميني
كوبر
SE: صغيرة الحجم... كبيرة الشخصية
أما المفاجأة الثالثة فهي ميني كوبر SE الكهربائية صغيرة الحجم، كبيرة الشخصية.
تبدو وكأنها خرجت من فيلم بريطاني أنيق، لكنها في الواقع سيارة عملية وسريعة الاستجابة داخل المدن، بمدى يصل إلى 180 كلم تقريبًا.
صحيح أنها ليست مخصصة للسفر الطويل، لكنها مثالية للمدن المكتظة والطرق الضيقة حيث تلمع روحها الرياضية وتُسمع موسيقاها الهادئة بلا صوت محرك.
هيونداي كونا الكهربائية: التوازن الكوري بين المدى والتقنية
وأخيرًا، البطلة الجديدة القادمة من
كوريا
: هيونداي كونا الكهربائية.
سيارة توازن بين الأناقة، المدى الطويل الذي يبلغ حتى 415 كلم تقريبًا، والتكنولوجيا المتقدمة.
ورغم سعرها القريب من 33 ألف دولار، إلا أن ما تقدمه من جودة، راحة، وضمان يجعلها من أكثر السيارات الكهربائية منطقية في فئتها.
القاسم المشترك بين هذه السيارات الأربع ليس فقط السعر المعقول، بل الرسالة التي تحملها: المستقبل لم يعد حكرًا على الأثرياء.
التحول الكهربائي أصبح واقعيًا، متاحًا، ومغرٍ أكثر من أي وقت مضى.
وفي عالمٍ يزداد وعيه بالبيئة، وتتصاعد أسعار الوقود، هذه النماذج تثبت أن
الثورة
الحقيقية ليست في المحركات العملاقة أو الشاشات الضخمة، بل في جعل التكنولوجيا في متناول الجميع.
استعد للمستقبل: أفضل السيارات الكهربائية القادمة عام 2026
02:00 | 2025-10-30
غضب برلماني من تمرير قائمة السفراء: ما حدث غير معقول وهيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية
07:59 | 2025-08-26
كم تكلّف دقيقة من صناعة سيارة المستقبل؟ أرقام مذهلة لن تتخيلها!
02:00 | 2025-08-21
كيا EV4 2026: بين الطموح والواقعية في سباق السيارات الكهربائية
10:00 | 2025-10-12
اتفاقية مياه لأول مرة.. العراق يكتشف كلمة سر العقدة الأزلية
خاص السومرية
35.6%
02:29 | 2025-11-08
اتفاقية مياه لأول مرة.. العراق يكتشف كلمة سر العقدة الأزلية
02:29 | 2025-11-08
الدولار في البورصة العراقية.. ارتفاع جديد مع الإغلاق
اقتصاد
23.49%
08:32 | 2025-11-08
الدولار في البورصة العراقية.. ارتفاع جديد مع الإغلاق
08:32 | 2025-11-08
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
23.07%
02:32 | 2025-11-08
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:32 | 2025-11-08
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
فن وثقافة
17.84%
07:49 | 2025-11-07
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
07:49 | 2025-11-07
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
ما علاقة نقص فيتامين D بالاكتئاب.. دراسة توضح
09:39 | 2025-11-08
اليكم النظام الغذائي الأكثر فعالية لصحة المثانة.. بسيط وغير مكلف
08:34 | 2025-11-08
سارة لينا وحنين القريشي.. الجمال العراقي واللبناني يجتمعان في رحلة واحدة إلى بوكيت
07:14 | 2025-11-08
صور من المريخ التقطت هذا الأسبوع
06:28 | 2025-11-08
تحذير خطير للباحثين عن العمل
06:23 | 2025-11-08
حيلة بسيطة تكشفها عن الفيديوهات المزيفة التي غزت الإنترنت
04:15 | 2025-11-08
