تأجيل إطلاق لعبة (GTA) بنسختها السادسة مجددا

وهذا هو التأجيل الثاني للعبة منذ الإعلان عن نافذة الإصدار الأولى.وأعلنت شركة روكستار مطورة اللعبة، عن هذا الخبر ضمن تقرير أرباح الربع الثاني لشركتها المالكة "Take-Two".وأوضحت "Take-Two"، في بيان، أن "تأجيل الإصدار يمنح الفريق وقتًا إضافيًا لإنهاء اللعبة بالمستوى العالي من الجودة الذي يتوقعه اللاعبون ويستحقونه".وأعلنت "روكستار" في البداية أن إطلاق "Grand Theft Auto VI" سيكون في خريف 2025، وهو الموعد الذي قال الرئيس التنفيذي لشركة "Take-Two" شتراوس زيلنيك إنه واثق منه، رغم التكهنات بشأن احتمال تأجيلها.ثم تم تأجيل اللعبة إلى مايو 2026، حيث أشارت "روكستار" إلى الحاجة إلى وقت إضافي "لتقديم (اللعبة) بمستوى الجودة الذي تتوقعه وتستحقه".وليس من المفاجئ أن تقرر "روكستار" تأجيل "GTA 6" مرة أخرى، نظرًا لسجل استوديو الألعاب الحافل بالتأخيرات.وفي مكالمة هاتفية مع المستثمرين ، قال زيلنيك أيضًا إنه لا ينبغي للاعبين توقع أي تغييرات في وتيرة تحديثات "GTA Online" بسبب تأجيل "GTA 6".