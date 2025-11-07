أبرز الأسباب الرئيسية لخيانة المرأة.. هذه التفاصيل

الصفحة الرئيسية
سوريا.. اعتقال متورط بارتكاب انتهاكات في حمص
2025-11-07 | 09:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,251 شوهد
أفادت عالمة النفس ناديجدا يونينا، أن النساء عند زيارة الطبيب النفسي بعد الخيانة، يعترفن أن سبب الخيانة هو نقص العاطفة لدى الشريك.
وتوضح العالمة أن العديد من النساء يشتكين من فتور العلاقة مع الشريك، فيعبّرن بعبارات مثل: "أصبح لا يهتم بي"، "لا يصغي لما أقول"، أو "نعيش كجيران"، وغالبا ما يشعرن أن "العمل والأصدقاء باتوا أهم" من العلاقة نفسها.
وترى أن سبب هذه الحالة هو غياب التواصل العاطفي بين الطرفين، مما يحوّل العلاقة إلى نوع من التعايش العملي: هو يعمل ويصلح ما يلزم في المنزل، وهي تطهو وتعتني بالأطفال — فيتحول التفاعل إلى تبادل للواجبات، لا للمشاعر.
وتضيف: "الإنسان كائن اجتماعي، وبعد تلبية احتياجاته الأساسية، يحتاج إلى تواصل عاطفي آمن وعميق. فالمرأة لا تريد أن تُعامَل كمنفذة للمهام، بل أن تُسمَع وتُفهَم وتُدعَم نفسيا. يجب أن يكون الشريك قادرا على تقبّل مشاعرها دون حكم أو سخرية".
وتنصح العالمة كلا الطرفين بتنمية الذكاء العاطفي، وتعلّم الإنصات، ودعم بعضهما البعض، والتفاوض بمرونة، مع تجنّب المثالية المفرطة في النظر إلى العلاقة.
من جانبه، يشير الطبيب النفسي يفغيني فومين، المتخصص في علم النفس الرياضي، إلى أن النساء اللاتي يملن إلى القيادة النشطة ويتجاهلن قواعد المرور أكثر عرضة لخيانة شركائهن. ويعلل ذلك بأن الأشخاص الذين تحركهم العواطف أكثر من العقل، يجدون صعوبة في اتخاذ قرارات منطقية، بما في ذلك الالتزام بالوفاء في مواقف يغلب فيها الاندفاع العاطفي
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
