سوريا.. اعتقال متورط بارتكاب انتهاكات في حمص
المزيد
ميزة جديدة من "واتساب" ستغير طريقة تواصلك
منوعات
2025-11-08 | 01:45
أعلنت
شركة ميتا
عن أول التفاصيل الرسمية لخطة إدراج ميزة اسم المستخدم في تطبيق واتساب، ما يعني أن المستخدمين لن يكونوا مضطرين للربط بهاتفهم فقط، بل يمكنهم اختيار عنوان فريد خاصّ بهم داخل التطبيق.
ونُشرت هذه التفاصيل في وثيقة موجهة إلى الشركات الشريكة، فقد كشفت ميتا عن
الجدول الزمني
التقني وخطة الانتقال.
هوية المستخدم
في المستند الموجه للأعمال، عرّفت ميتا مفهوم معرّف المستخدم المُحدد للأعمال أو BSUID، وهو معرف فريد لكل مستخدم ويتم اعتماده عندما لا يكون رقم الهاتف معروفًا.
والغرض منه تمكين الشركات من التواصل مع المستخدمين بشكل آمن حتى عند تفعيلهم ميزة اسم المستخدم أو عند تغيّر الرقم.
وأوضحت ميتا أنه في المستقبل قد تتفاعل الشركات مع العملاء بالكامل عبر أسماء المستخدمين، دون الحاجة لمعرفة أرقامهم الهاتفية.
الجدول الزمني
وكشفت ميتا أن الشركات لديها مهلة حتى حزيران 2026 لتجهيز أنظمتها التقنية، بحيث تتوافق مع نظام BSUID.
وهذا يشير إلى أنّ ميزة حجز اسم المستخدم قد تُطرح في النصف الأول من العام المقبل، مع فتح الباب للمستخدمين لاختيار اسمهم المفضل قبل الإطلاق الكامل للميزة.
وبالنسبة لمستخدم واتساب العادي، هذا التغيير يعنى أنه لن يكون مشاركًا برقم هاتفه فقط، بل يمكن أن يتواصل معه الآخرون سواء كانوا مستخدمين أو شركات عبر اسم مستخدم مميز.
وهذا يوفر طبقة إضافية من الخصوصية وتحكّمًا أكبر في ظهور الحساب. لكنّ المستخدمين الذين لا يفضّلون تفعيل المزايا الجديدة فورًا، سيبقى بإمكانهم استخدام التطبيق كما هو الآن، إذ إن ميزة اسم المستخدم ستُطرح تدريجيًا ولن تُلغي رقم الهاتف كأساس للحساب.
تحديات لوجستية
ويوضح الخبراء أن الشركات والمطوّرين يجب أن يمتلكوا القدرة على التعامل مع نظام BSUID ضمن واجهة برمجة التطبيقات، كما أن قاعدة البيانات وسجلات العملاء ستكون بحاجة لتحديثات.
من جهتها أكدت ميتا حرصها على حماية البيانات وإبقاء التكامل بين المستخدمين والشركات ضمن معايير الخصوصية.
من جهة أخرى، قد تطرح هذه الميزة أسئلة حول كيفية تعامل المستخدمين مع أسماء المستخدمين المتاحة، وما إذا كانت عمليات الحجز ستتم بسرعة كافية.
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
واتساب يطلق ميزة جديدة على غرار "إنستغرام"
04:31 | 2025-09-05
لمستخدمي آيفون.. ميزة جديدة طال انتظارها من واتساب
05:04 | 2025-09-20
"واتساب" يضيف ميزة تخص الصور الحية على iOS
02:47 | 2025-09-12
واتساب يطلق ميزة "مساعدة الكتابة"
02:15 | 2025-08-29
واتساب
ميزة
السومرية نيوز
الجدول الزمني
سومرية نيوز
شركة ميتا
السومرية
الجدي
كانو
بهات
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم
محليات
38.33%
04:09 | 2025-11-07
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم
04:09 | 2025-11-07
الحبس سنتين بحق محمد رمضان بسبب أغنية
فن وثقافة
23%
11:06 | 2025-11-06
الحبس سنتين بحق محمد رمضان بسبب أغنية
11:06 | 2025-11-06
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
فن وثقافة
20.08%
07:49 | 2025-11-07
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
07:49 | 2025-11-07
السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط الدور الثالث – عاجل
محليات
18.6%
05:24 | 2025-11-06
السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط الدور الثالث – عاجل
05:24 | 2025-11-06
حيلة بسيطة تكشفها عن الفيديوهات المزيفة التي غزت الإنترنت
04:15 | 2025-11-08
دراسة جديدة تكشف تطورات في علاج مرضى السكري
01:49 | 2025-11-08
أبرز الأسباب الرئيسية لخيانة المرأة.. هذه التفاصيل
09:50 | 2025-11-07
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
07:49 | 2025-11-07
تأجيل إطلاق لعبة (GTA) بنسختها السادسة مجددا
05:25 | 2025-11-07
مصر.. الفنان محمد رمضان ينعى والده
02:00 | 2025-11-07
