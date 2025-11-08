ميزة جديدة من "واتساب" ستغير طريقة تواصلك

ونُشرت هذه التفاصيل في وثيقة موجهة إلى الشركات الشريكة، فقد كشفت ميتا عن التقني وخطة الانتقال.هوية المستخدمفي المستند الموجه للأعمال، عرّفت ميتا مفهوم معرّف المستخدم المُحدد للأعمال أو BSUID، وهو معرف فريد لكل مستخدم ويتم اعتماده عندما لا يكون رقم الهاتف معروفًا.والغرض منه تمكين الشركات من التواصل مع المستخدمين بشكل آمن حتى عند تفعيلهم ميزة اسم المستخدم أو عند تغيّر الرقم.وأوضحت ميتا أنه في المستقبل قد تتفاعل الشركات مع العملاء بالكامل عبر أسماء المستخدمين، دون الحاجة لمعرفة أرقامهم الهاتفية.الجدول الزمنيوكشفت ميتا أن الشركات لديها مهلة حتى حزيران 2026 لتجهيز أنظمتها التقنية، بحيث تتوافق مع نظام BSUID.وهذا يشير إلى أنّ ميزة حجز اسم المستخدم قد تُطرح في النصف الأول من العام المقبل، مع فتح الباب للمستخدمين لاختيار اسمهم المفضل قبل الإطلاق الكامل للميزة.وبالنسبة لمستخدم واتساب العادي، هذا التغيير يعنى أنه لن يكون مشاركًا برقم هاتفه فقط، بل يمكن أن يتواصل معه الآخرون سواء كانوا مستخدمين أو شركات عبر اسم مستخدم مميز.وهذا يوفر طبقة إضافية من الخصوصية وتحكّمًا أكبر في ظهور الحساب. لكنّ المستخدمين الذين لا يفضّلون تفعيل المزايا الجديدة فورًا، سيبقى بإمكانهم استخدام التطبيق كما هو الآن، إذ إن ميزة اسم المستخدم ستُطرح تدريجيًا ولن تُلغي رقم الهاتف كأساس للحساب.تحديات لوجستيةويوضح الخبراء أن الشركات والمطوّرين يجب أن يمتلكوا القدرة على التعامل مع نظام BSUID ضمن واجهة برمجة التطبيقات، كما أن قاعدة البيانات وسجلات العملاء ستكون بحاجة لتحديثات.من جهتها أكدت ميتا حرصها على حماية البيانات وإبقاء التكامل بين المستخدمين والشركات ضمن معايير الخصوصية.من جهة أخرى، قد تطرح هذه الميزة أسئلة حول كيفية تعامل المستخدمين مع أسماء المستخدمين المتاحة، وما إذا كانت عمليات الحجز ستتم بسرعة كافية.