اليكم النظام الغذائي الأكثر فعالية لصحة المثانة.. بسيط وغير مكلف

أشارت دراسة نشرتها مجلة Journal of , Population, and Nutrition إلى أن متلازمة فرط نشاط المثانة — وهي حالة يشعر فيها الشخص برغبة مفاجئة ومتكررة في التبول، قد تصحب أحيانا بسلس البول — تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة، وتزداد شيوعا مع التقدم في السن، لا سيما بين النساء.حلل الباحثون بيانات أكثر من 23 ألف أمريكي دون سن 65 عاما شاركوا في للصحة والتغذية (NHANES) بين عامي 2005 و2018، لتقييم مدى التزامهم بالنظام الغذائي المتوسطي الغني بالخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت ، ومقارنة ذلك بمعدل انتشار فرط نشاط المثانة.وأظهرت النتائج أنه كلما ارتفع مؤشر الالتزام بالنظام الغذائي، انخفضت معدلات الإصابة بالمتلازمة. وحتى بعد ضبط عوامل مثل العمر والجنس والوزن والدخل والتعليم والأمراض المزمنة والعادات غير الصحية، كان خطر الإصابة أقل بنسبة 17% لدى المشاركين الأكثر التزامًا بالنظام الغذائي مقارنة بمن يتبعون نظاما أقل توازنا.كما لاحظ الباحثون أن العلاقة بين النظام الغذائي وخطر الإصابة لم تكن خطية بالكامل، حيث كان تأثير النظام الغذائي أوضح بين الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.وأشار الباحثون إلى أنه بالنظر إلى محدودية العلاجات الدوائية، قد تشكل التدخلات الغذائية نهجا منخفض التكلفة ومستدامًا للوقاية من أعراض فرط نشاط المثانة وعلاجها.