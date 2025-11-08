الصفحة الرئيسية
تقارير حقوقية تكشف عن "سجن سري" فيه عشرات الفلسطينيين
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546371-638982096059065998.webp
ما علاقة نقص فيتامين D بالاكتئاب.. دراسة توضح
منوعات
2025-11-08 | 09:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
67 شوهد
أظهرت دراسة علمية جديدة أن نقص فيتامين D في الدم قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب لدى البالغين، ما يسلّط الضوء على الدور المحتمل لهذا الفيتامين في الحفاظ على صحة الدماغ والمزاج.
وبيّن الباحثون أن الأشخاص الذين تقل مستويات فيتامين D لديهم عن 30 نانومول/لتر أكثر عرضة لظهور أعراض
الاكتئاب
، رغم أن الدراسة لا تؤكد وجود علاقة سببية مباشرة بين النقص والإصابة بالمرض النفسي، بل تشير فقط إلى ارتباط محتمل يحتاج إلى مزيد من البحث.
ويُعد الاكتئاب من أكثر الاضطرابات شيوعًا في العالم، إذ يؤثر على نحو 5% من البالغين، ومن المتوقع أن يصبح أحد أبرز أسباب العبء الصحي العالمي بحلول عام 2030. ومع أن مضادات الاكتئاب التقليدية تساعد بعض المرضى، فإن فعاليتها تبقى محدودة، ما يدفع العلماء إلى دراسة العوامل القابلة للتعديل مثل فيتامين D.
يساهم هذا الفيتامين في تنظيم الإشارات العصبية، وتقليل الالتهاب في الدماغ، وحماية الخلايا العصبية من التلف، فضلًا عن دوره في توازن الكالسيوم داخل الخلايا، وهي جميعها وظائف أساسية لصحة الجهاز العصبي والمزاج.
اعتمدت الدراسة على تحليل 66 بحثًا من 31 دولة، شملت أكثر من 8000 سجل علمي، وتمت مراجعة طرق القياس وجودة الدراسات قبل استخلاص النتائج. وقد أظهرت معظم الأبحاث وجود علاقة بين انخفاض مستويات فيتامين D وزيادة أعراض الاكتئاب، بينما كانت نتائج الدراسات طويلة المدى متباينة.
ولفت الباحثون إلى أن هذا الارتباط قد يكون أوضح لدى النساء، ما يستدعي دراسات متخصصة لتأكيد الملاحظة. كما أشاروا إلى أن اختلاف طرق قياس الاكتئاب ومستويات الفيتامين، إضافة إلى
تجاهل
بعض الدراسات لعوامل مؤثرة مثل الوزن أو التعرض للشمس، قد يؤثر على دقة النتائج.
وقال الدكتور فلاد ديونيسي، من جامعة كارول دافيلا، إن فحص مستوى فيتامين D لدى المصابين بالاكتئاب خطوة مهمة ضمن الرعاية الصحية العامة، لكنه شدد على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان تصحيح نقص الفيتامين يساهم فعلًا في تقليل خطر الاكتئاب.
وأوصى الباحثون بإجراء دراسات أوسع وأكثر دقة تشمل قياسات متكررة لفيتامين D، وتقييم التعرض لأشعة الشمس، ودراسة الجينات المرتبطة بالفيتامين، إلى جانب تجارب تتابع تأثير تصحيح النقص لدى غير المصابين بالاكتئاب لمعرفة ما إذا كان ذلك يمنع تطور المرض.
مقالات ذات صلة
هل تضر مكملات زيت السمك القلب.. دراسة توضح
10:46 | 2025-10-11
دراسة تحذر: اكتئاب الوالدين يهدد نوم الأطفال
11:49 | 2025-10-04
ما الذي يثيره صراخ الأطفال عند الكبار .. دراسة توضح
11:47 | 2025-09-13
خلية الاعلام الأمني توضح تفاصيل ما حصل في ميسان
04:50 | 2025-09-06
الاكتئاب
فيتامين دال
تجاهل
تامي
يوني
جينا
باين
فيل
لوز
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم
محليات
37.66%
04:09 | 2025-11-07
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم
04:09 | 2025-11-07
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
25.44%
02:32 | 2025-11-08
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:32 | 2025-11-08
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
فن وثقافة
20.22%
07:49 | 2025-11-07
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
07:49 | 2025-11-07
بعد نشرهم صورا "مسيئة".. توجيه عسكري بسحب هواتف المنتسبين المشاركين بتأمين مراكز الانتخاب (صور)
أمن
16.67%
05:30 | 2025-11-08
بعد نشرهم صورا "مسيئة".. توجيه عسكري بسحب هواتف المنتسبين المشاركين بتأمين مراكز الانتخاب (صور)
05:30 | 2025-11-08
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
اخترنا لك
اليكم النظام الغذائي الأكثر فعالية لصحة المثانة.. بسيط وغير مكلف
08:34 | 2025-11-08
سارة لينا وحنين القريشي.. الجمال العراقي واللبناني يجتمعان في رحلة واحدة إلى بوكيت
07:14 | 2025-11-08
صور من المريخ التقطت هذا الأسبوع
06:28 | 2025-11-08
تحذير خطير للباحثين عن العمل
06:23 | 2025-11-08
حيلة بسيطة تكشفها عن الفيديوهات المزيفة التي غزت الإنترنت
04:15 | 2025-11-08
دراسة جديدة تكشف تطورات في علاج مرضى السكري
01:49 | 2025-11-08
