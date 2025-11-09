ميزة جديدة في خرائط غوغل تجنبك أشعة الشمس

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
باستثناء فئة.. ترامب يعتزم دفع مبلغ نقدي لكل أميركي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546463-638982988338870170.jpg
ميزة جديدة في خرائط غوغل تجنبك أشعة الشمس
منوعات
2025-11-09 | 10:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
175 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
يستعد تطبيق "Google Maps" في خطوة تعكس توسّع اهتمام غوغل بتجربة المستخدم في مختلف الظروف المناخية، لإطلاق ميزة جديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تجنّب أشعة الشمس الحارقة أثناء التنقل.
وتعمل غوغل على إضافة ميزة مبتكرة إلى تطبيق Google Maps تتيح للمستخدمين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء التنقل.
وتم رصد السطور البرمجية للميزة الجديدة داخل النسخة الأخيرة من التطبيق، حيث يوجد خيار جديد يحمل اسم تفضيل الظل Prefer Shade.
تنقل أكثر راحة
تُظهر ثلاثة سطور برمجية داخل النسخة المفككة من التطبيق أن غوغل تعمل على نظام يتيح للمستخدم اختيار طرق تتضمن مناطق مظللة قدر الإمكان.
وسيظهر هذا الخيار الجديد ضمن قائمة خيارات الرحلة داخل واجهة الملاحة أسفل الخيارات التقليدية، إلى جانب خيارات المسارات المخصصة للكراسي المتحركة أو خيار تجنب العبارات البحرية.
وبحسب المعلومات المسربة، لا يقتصر الأمر على تجنب الشمس فحسب، إذ تشير السطور البرمجية أيضًا إلى إمكانية اختيار الطرق المشمسة.
ويبدو أن غوغل ترغب في تقديم خيارات تناسب جميع الظروف، سواء كان المستخدم يرغب في الابتعاد عن الحرارة أم يسعى إلى السير في طرق توفر أشعة الشمس للتدفئة في الأيام الباردة.
وإحدى العبارات في البرمجية تشير إلى عدد الدقائق التي يقضيها المستخدم تحت أشعة الشمس.
كيف ستعمل؟
لم تؤكد غوغل بعد التقنية التي ستعتمد عليها لتوفير هذه الميزة، إلا أن التقارير رجّحت استخدام ماسحات LiDAR لتتبع حركة الغيوم وتغيرات الظل، وهو ما يسمح للنظام بتقدير مستوى التعرض لأشعة الشمس على الطرق المختلفة.
ذلك، يمكن لغوغل الاستفادة من الكم الهائل من البيانات التي تحصل عليها بشكل مستمر من الأقمار الاصطناعية لتغذية التطبيق بمعلومات عن الغطاء السحابي والطقس، وهو ما قد يتيح تحديثات شبه لحظية لمسارات الظل والشمس.
تحديثات أخرى
إلى جانب ميزة الظل المرتقبة، أعلنت غوغل عن تحسينات إضافية في خرائطها، أبرزها تكامل أعمق مع نموذج Gemini الذكي.
وبفضل هذا التحديث، أصبح التطبيق قادرًا على فهم أوامر أكثر تعقيدًا، مثل إعداد تذكيرات للمناسبات المستقبلية عبر Google Calendar من داخل Google Maps مباشرة.
كما تعمل غوغل على تطوير وضع جديد لتوفير الطاقة يقلل من استهلاك البطارية عبر إزالة الألوان من الخرائط أثناء الاستخدام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
خرائط غوغل بلا انترنت
10:59 | 2025-11-03
هكذا تحجب منزلك عن خرائط غوغل
10:22 | 2025-08-18
"غوغل" تطلق ميزة غير مسبوقة لهواتفها الجديدة
12:11 | 2025-08-23
كوريا الجنوبية تدرس السماح لخرائط "غوغل" و"أبل" بنشر بيانات مدنها
09:37 | 2025-10-16
غوغل
خرائط
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
ألوان ༻
العبار
الجدي
البط
كيرا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اتفاقية مياه لأول مرة.. العراق يكتشف كلمة سر العقدة الأزلية
خاص السومرية
45.3%
02:29 | 2025-11-08
اتفاقية مياه لأول مرة.. العراق يكتشف كلمة سر العقدة الأزلية
02:29 | 2025-11-08
الدولار في البورصة العراقية.. ارتفاع جديد مع الإغلاق
اقتصاد
22.33%
08:32 | 2025-11-08
الدولار في البورصة العراقية.. ارتفاع جديد مع الإغلاق
08:32 | 2025-11-08
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
19.94%
02:32 | 2025-11-08
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:32 | 2025-11-08
بعد نشرهم صورا "مسيئة".. توجيه عسكري بسحب هواتف المنتسبين المشاركين بتأمين مراكز الانتخاب (صور)
أمن
12.43%
05:30 | 2025-11-08
بعد نشرهم صورا "مسيئة".. توجيه عسكري بسحب هواتف المنتسبين المشاركين بتأمين مراكز الانتخاب (صور)
05:30 | 2025-11-08
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
اخترنا لك
الثورة الكهربائية تبدأ من هنا: سيارات تمنحك المستقبل بسعر معقول
03:00 | 2025-11-09
ما علاقة نقص فيتامين D بالاكتئاب.. دراسة توضح
09:39 | 2025-11-08
اليكم النظام الغذائي الأكثر فعالية لصحة المثانة.. بسيط وغير مكلف
08:34 | 2025-11-08
سارة لينا وحنين القريشي.. الجمال العراقي واللبناني يجتمعان في رحلة واحدة إلى بوكيت
07:14 | 2025-11-08
صور من المريخ التقطت هذا الأسبوع
06:28 | 2025-11-08
تحذير خطير للباحثين عن العمل
06:23 | 2025-11-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.