ميزة جديدة في خرائط غوغل تجنبك أشعة الشمس

وتعمل غوغل على إضافة ميزة مبتكرة إلى تطبيق Google Maps تتيح للمستخدمين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء التنقل.وتم رصد السطور البرمجية للميزة الجديدة داخل النسخة الأخيرة من التطبيق، حيث يوجد خيار جديد يحمل اسم تفضيل الظل Prefer Shade.تنقل أكثر راحةتُظهر ثلاثة سطور برمجية داخل النسخة المفككة من التطبيق أن غوغل تعمل على نظام يتيح للمستخدم اختيار طرق تتضمن مناطق مظللة قدر الإمكان.وسيظهر هذا الخيار الجديد ضمن قائمة خيارات الرحلة داخل واجهة الملاحة أسفل الخيارات التقليدية، إلى جانب خيارات المسارات المخصصة للكراسي المتحركة أو خيار تجنب العبارات البحرية.وبحسب المعلومات المسربة، لا يقتصر الأمر على تجنب الشمس فحسب، إذ تشير السطور البرمجية أيضًا إلى إمكانية اختيار الطرق المشمسة.ويبدو أن غوغل ترغب في تقديم خيارات تناسب جميع الظروف، سواء كان المستخدم يرغب في الابتعاد عن الحرارة أم يسعى إلى السير في طرق توفر أشعة الشمس للتدفئة في الأيام الباردة.وإحدى العبارات في البرمجية تشير إلى عدد الدقائق التي يقضيها المستخدم تحت أشعة الشمس.كيف ستعمل؟لم تؤكد غوغل بعد التقنية التي ستعتمد عليها لتوفير هذه الميزة، إلا أن التقارير رجّحت استخدام ماسحات LiDAR لتتبع حركة الغيوم وتغيرات الظل، وهو ما يسمح للنظام بتقدير مستوى التعرض لأشعة الشمس على الطرق المختلفة.ذلك، يمكن لغوغل الاستفادة من الكم الهائل من البيانات التي تحصل عليها بشكل مستمر من الأقمار الاصطناعية لتغذية التطبيق بمعلومات عن الغطاء السحابي والطقس، وهو ما قد يتيح تحديثات شبه لحظية لمسارات الظل والشمس.تحديثات أخرىإلى جانب ميزة الظل المرتقبة، أعلنت غوغل عن تحسينات إضافية في خرائطها، أبرزها تكامل أعمق مع نموذج Gemini الذكي.وبفضل هذا التحديث، أصبح التطبيق قادرًا على فهم أوامر أكثر تعقيدًا، مثل إعداد تذكيرات للمناسبات المستقبلية عبر Google Calendar من داخل Google Maps مباشرة.كما تعمل غوغل على تطوير وضع جديد لتوفير الطاقة يقلل من استهلاك البطارية عبر إزالة الألوان من الخرائط أثناء الاستخدام.