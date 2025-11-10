يسيطر على ضغط الدم طوال اليوم.. اكتشاف طبي غير مسبوق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يقسو على سيلتا فيجو برباعية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546531-638983779389236253.png
يسيطر على ضغط الدم طوال اليوم.. اكتشاف طبي غير مسبوق
منوعات
2025-11-10 | 08:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
235 شوهد
وجد باحثون أن دواء جديدا، اسمه "باكسدروستات"، يوفر حماية تمتد إلى 24 ساعة من ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك في الصباح الباكر، الوقت الذي يزداد فيه خطر الإصابة بالنوبات القلبية.
ويعتمد ضغط الدم بشكل كبير على هرمون "ألدوستيرون" الذي تفرزه الغدد الكظرية، إذ يعمل على ضبط مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم. غير أن الإفراز المفرط لهذا الهرمون يؤدي إلى احتباس
الملح
والماء، ما يرفع ضغط الدم.
ورغم أن الأدوية التقليدية تعمل على منع تأثير "ألدوستيرون"، فإن الدواء الجديد من "أسترازينيكا" يتميز بآلية مختلفة، إذ يوقف إنتاج الهرمون نفسه، وليس تأثيره فقط.
وأُجريت تجربة عالمية حملت اسم BAX24 شملت 218 مريضا من 79 موقعا حول العالم، جميعهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج، أي أن ضغط دمهم ظلّ مرتفعا رغم تناول 3 أنواع على الأقل من الأدوية.
وأشرف على الدراسة
البروفيسور
برايان ويليامز من جامعة كوليدج
لندن
(UCL)، وأظهرت النتائج أن الدواء حافظ على فعاليته طوال اليوم، وخفّض ضغط الدم بشكل ملحوظ ومستمر.
وتناول المشاركون في التجربة إما "باكسدروستات" أو دواء وهميا مرة واحدة يوميا على شكل أقراص، إلى جانب علاجهم المعتاد. وتم قياس ضغط الدم لديهم باستخدام جهاز مراقبة ضغط الدم على مدار 24 ساعة (ABPM)، الذي يوفر قراءات دقيقة أكثر من قياسات العيادات.
وبعد 12 أسبوعا، سجّل المرضى الذين تناولوا "باكسدروستات" انخفاضا كبيرا في ضغط الدم على مدار اليوم، بما في ذلك أثناء الليل وفي الصباح الباكر، حيث يكون خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية في أعلى مستوياته.
وقُدمت نتائج الدراسة خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لأمراض القلب في مدينة
نيو أورلينز
، وجاءت بعد تجربة سابقة شملت 800 مريض، أظهرت أن الدواء خفّض ضغط الدم بنحو 9 إلى 10 مليمترات زئبقية أكثر من الدواء الوهمي خلال 12 أسبوعا.
كما وصل نحو 40% من المرضى إلى مستويات ضغط دم صحية، مقارنة بـ 20% فقط في المجموعة الأخرى، دون تسجيل أي آثار جانبية غير متوقعة.
وتشير دراسات أخرى إلى أن مثل هذا الانخفاض في ضغط الدم يمكن أن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 17%، والسكتة الدماغية بنسبة 27%، وقصور القلب بنسبة 28%، والوفاة بنسبة 13%.
وقال ويليامز، أستاذ علوم القلب والأوعية الدموية: "النتائج مبهرة للغاية، سواء في حجم انخفاض ضغط الدم أو في استمراره على مدار 24 ساعة. فعالية هذا الدواء غير مسبوقة وتشير إلى الدور المحوري لهرمون "ألدوستيرون" في ارتفاع ضغط الدم المقاوم للعلاج. إننا أمام تقدم حقيقي وخيار علاجي واعد للمرضى الذين يصعب التحكم في حالتهم بالأدوية الحالية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
لمرضى ضغط الدم.. ابعدوا هذه الأشياء عن موائدكم
09:15 | 2025-08-27
دراسة تكشف نتائج خطيرة بسبب علاج ضغط الدم الخاطئ
01:33 | 2025-08-19
غير ضغط الدم.. دراسة تكشف مخاطر الإفراط في تناول الملح
01:35 | 2025-08-24
قفزة غير مسبوقة بأسعار الذهب في العراق اليوم
04:35 | 2025-10-06
اختراع طبي
الضغط
السيطرة
نيو أورلينز
البروفيسور
ويليام
التاجي
ان ويل
الهرم
الملح
برايا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
محليات
45.83%
09:55 | 2025-11-09
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
09:55 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
محليات
24.27%
13:34 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
13:34 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
محليات
20.11%
12:43 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
12:43 | 2025-11-09
بالأرقام.. المفوضية تُعلن التقرير النصفي للتصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
9.78%
05:32 | 2025-11-09
بالأرقام.. المفوضية تُعلن التقرير النصفي للتصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب
05:32 | 2025-11-09
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
اخترنا لك
هجمات يوم الصفر.. قنبلة رقمية تهدد الأمن السيبراني
09:08 | 2025-11-10
ميزة جديدة في خرائط غوغل تجنبك أشعة الشمس
10:25 | 2025-11-09
الثورة الكهربائية تبدأ من هنا: سيارات تمنحك المستقبل بسعر معقول
03:00 | 2025-11-09
ما علاقة نقص فيتامين D بالاكتئاب.. دراسة توضح
09:39 | 2025-11-08
اليكم النظام الغذائي الأكثر فعالية لصحة المثانة.. بسيط وغير مكلف
08:34 | 2025-11-08
سارة لينا وحنين القريشي.. الجمال العراقي واللبناني يجتمعان في رحلة واحدة إلى بوكيت
07:14 | 2025-11-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.