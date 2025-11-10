هجمات يوم الصفر.. قنبلة رقمية تهدد الأمن السيبراني

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يقسو على سيلتا فيجو برباعية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546539-638983811741974341.webp
هجمات يوم الصفر.. قنبلة رقمية تهدد الأمن السيبراني
منوعات
2025-11-10 | 09:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
224 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة، تتطور الهجمات السيبرانية بنفس السرعة وربما أسرع، ومن أخطرها على الإطلاق ما يُعرف بـ"هجمات يوم الصفر – Zero-Day Attacks"، والتي تعد بمثابة قنبلة رقمية موقوتة قادرة على اختراق أكبر المؤسسات والأنظمة حول العالم دون سابق
إنذار
.
فما هي هذه الهجمات؟ ولماذا تعد الأخطر؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
يقول رئيس وحدة
الذكاء الاصطناعي
والأمن السيبراني بمركز العرب للأبحاث والدراسات
محمد محسن
رمضان، "هجمة يوم الصفر هي استغلال ثغرة أمنية غير معلن عنها أو غير معروفة لدى الشركات المطورة للأنظمة أو البرامج، وبالتالي لا يوجد لها تحديث أو رقعة حماية (Patch) عند وقوع الهجوم، تسمى "يوم الصفر" لأن الوقت بين اكتشاف الثغرة واستغلالها يكون
صفرا
، أي دون فرصة للدفاع أو الاستجابة، بمجرد وصول الهجوم إلى النظام، تكون المؤسسة في موقف عاجز تماماً قبل أن تبدأ حتى في التحرك".
لماذا تُعد أخطر أنواع الهجمات السيبرانية؟
وأشار رمضان، إلى أنه "تكمن خطورة هجمات يوم الصفر في أنها تصيب الأنظمة قبل اكتشاف الثغرة أصلاً، وتسجل عادة ضمن الجرائم السيبرانية شديدة الاحترافية وغالباً ما تقف خلفها جهات منظمة أو استخباراتية، وقد تستمر فترات طويلة دون اكتشاف، مما يسمح للمهاجمين جمع بيانات حساسة، التجسس، أو زرع برمجيات خبيثة، موضحاً أنه تاريخياً استخدمت دول هجومات يوم الصفر في الحروب السيبرانية، مثل هجوم Stuxnet الذي استهدف البرنامج النووي الإيراني عام 2010، وتم عبر استغلال ثغرات يوم صفر في أنظمة ويندوز".
اشكال هجمات يوم الصفر الشائعة
وتابع الدكتور محسن رمضان: "تأتي هجمات يوم الصفر في عدة صور، أبرزها استغلال ثغرات التطبيقات والبرامج مثل أنظمة التشغيل، متصفحات الإنترنت، وتطبيقات البريد الإلكتروني، وهجمات الهندسة الاجتماعية لزرع ثغرة خفية، أو عبر خداع المستخدم لفتح ملف أو رابط يؤدي لتمكين المهاجم من الدخول للنظام، أو من خلال هجمات متقدمة على الشبكات والبنى التحتية تستهدف أنظمة التحكم الصناعي (ICS)، مراكز البيانات، وخوادم المؤسسات الكبرى، أو باستغلال ثغرات في الأجهزة الذكية وإنترنت الأشياء (IoT) مثل الكاميرات، أجهزة الروتر، والساعات الذكية.
مخاطر هجمات يوم الصفر على الأفراد والمؤسسات
من ناحيته، يقول مساعد أول
وزير الداخلية
المصري لقطاع الإعلام والعلاقات الأسبق، اللواء
أبو بكر
عبد الكريم
، في تصريحات خاصة ان "هجمات يوم الصفر ليست مجرد خطر تقني، بل أصبحت سلاحاً في الحروب الحديثة ومصدر تهديد للأمن القومي للدول، ولذلك أصبح من الضروري للمؤسسات الحكومية والخاصة الاستثمار في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي التحليلي لكشف الثغرات قبل وقوعها، حيث إن الوقاية في هذا العصر ليست خياراً، بل حماية وجودية رقمية".
وأشار اللواء
عبدالكريم
، إلى أن "صور ومخاطر هذه الهجمات على الأفراد والمؤسسات تتمثل في اختراق الأنظمة الحساسة وسرقة البيانات، وزرع برمجيات تجسس ورصد أنشطة المستخدمين، والتحكم في الأجهزة عن بعد وتنفيذ أوامر بدون علم الضحية، وتعطيل الخدمات أو تدمير البنية التحتية الرقمية، وخسائر مالية فادحة وضرر بسمعة المؤسسات"، لافتاً إلى أنه "وفق تقارير شركات أمن سيبراني عالمية، فإن تكلفة استغلال ثغرة يوم الصفر في السوق السوداء قد تتجاوز مليون دولار للواحدة، لما تملكه من قيمة في عالم الجريمة الإلكترونية".
كيف نحمي أنفسنا من هجمات يوم الصفر؟
وأوضح مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، أنه "رغم صعوبة التصدي لها بالكامل، إلا أن اتباع مجموعة من الإجراءات يقلل بشكل كبير من المخاطر، منها تحديث الأنظمة والتطبيقات باستمرار، وكل تحديث غالباً يحتوي على ترقيع لثغرات جديدة، واستخدام حلول كشف السلوك غير الطبيعي (Behavioral Security) مثل أنظمة الـ EDR – XDR التي تراقب سلوك النظام وتكشف الاختراق حتى لو لم يكن معروفاً، وتنفيذ اختبارات اختراق دورية (Penetration Testing) لاكتشاف الثغرات قبل أن يستغلها المهاجمون، واعتماد سياسة أمن سيبراني داخل المؤسسات، وتدريب الموظفين على الوعي الأمني والوقاية من الهندسة الاجتماعية، بالإضافة إلى استخدام نظم النسخ الاحتياطي المشفر لاستعادة البيانات في حالة الاختراق".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
وزير التعليم لـ السومرية: هجمات سيبرانية على الوزارة والتحول الرقمي 120 خدمة
14:36 | 2025-10-01
لجنة الامن القومي الإيرانية ترجح "هجمات إسرائيلية" محتملة على الفصائل في العراق
04:09 | 2025-11-06
أبو رغيف: الأمن السيبراني يمثّل إحدى أهم الأولويات المرتبطة بالعمل الإعلامي
01:24 | 2025-08-24
أبو رغيف يؤكد سعي العراق لتحقيق نظام رقمي متكامل وبيئة ابتكارات آمنة
07:53 | 2025-09-02
قنبلة
هجمات
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
وزير الداخلية
سومرية نيوز
عبد الكريم
محمد محسن
عبدالكريم
حسن رمضان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
محليات
45.83%
09:55 | 2025-11-09
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
09:55 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
محليات
24.27%
13:34 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
13:34 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
محليات
20.11%
12:43 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
12:43 | 2025-11-09
بالأرقام.. المفوضية تُعلن التقرير النصفي للتصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
9.78%
05:32 | 2025-11-09
بالأرقام.. المفوضية تُعلن التقرير النصفي للتصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب
05:32 | 2025-11-09
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
اخترنا لك
يسيطر على ضغط الدم طوال اليوم.. اكتشاف طبي غير مسبوق
08:24 | 2025-11-10
ميزة جديدة في خرائط غوغل تجنبك أشعة الشمس
10:25 | 2025-11-09
الثورة الكهربائية تبدأ من هنا: سيارات تمنحك المستقبل بسعر معقول
03:00 | 2025-11-09
ما علاقة نقص فيتامين D بالاكتئاب.. دراسة توضح
09:39 | 2025-11-08
اليكم النظام الغذائي الأكثر فعالية لصحة المثانة.. بسيط وغير مكلف
08:34 | 2025-11-08
سارة لينا وحنين القريشي.. الجمال العراقي واللبناني يجتمعان في رحلة واحدة إلى بوكيت
07:14 | 2025-11-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.