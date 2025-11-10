"واتساب" يتحرك نحو حماية أعلى

وتم اكتشاف هذه الميزة في إعدادات أحدث نسخة تجريبية لنظام iOS.مجموعة من القيودوعند تفعيل هذا الوضع، يقول وصف "واتساب" إنها ستُطبق تلقائياً مجموعة من القيود والإجراءات الأمنية، منها حظر الوسائط والمرفقات الواردة من مجهولين وتقييد من يمكنه الاتصال أو إرسال رسالة إلى المستخدم وقفل بعض الإعدادات لمنع تغييرات غير مصرح بها.إضافة إلى ذلك، تشير مصادر الاختبار إلى إجراءات أخرى تُفعَّل تلقائياً عند تفعيل الوضع، منها إسكات المتصلين المجهولين، تحديد دعوات المجموعات للأرقام المعروفة فقط، تعطيل معاينات الروابط، تنبيه المستخدم عند تغيّر كود التشفير، تفعيل التحقّق بخطوتين، وإخفاء المعلومات الشخصية عن الأرقام غير المعروفة.يُذكر أن بعض هذه الإجراءات كانت متاحة بشكل منفصل ضمن إعدادات التطبيق، لكن الجديد أن الوضع يجمعها ويفعّلها دفعة واحدة ليسهّل الحماية لمن هم أكثر عرضة لمخاطر رقمية، مثل الصحفيين أو النشطاء أو الشخصيات العامة.وتأتي هذه المبادرة من "واتساب" في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتصيد الإلكتروني phishing، والاستيلاء على الحسابات، والتهديدات السيبرانية الأخرى التي تتعرض لها خدمات المراسلة.ومن خلال تقديم وضع حماية شامل ومبسّط للمستخدمين المعرضين بشكل أكبر، يأمل التطبيق أن يوفّر لهم طمأنينة إضافية، ويقلل من فرص وقوعهم ضحية لهجمات رقمية تستهدف خصوصيتهم أو بياناتهم. ولم يعلن حتى الآن عن موعد نهائي لإطلاق الميزة للجميع، سواء على منصات iOS أوأندرويد. وتم تطبيقها حتى الآن ضمن النسخة التجريبية، لكن قد يستغرق الأمر وقتاً قبل أن تصل إلى المستخدمين العاديين.ولا بد من الإشارة أنه باختباره لوضع إعدادات الحساب الصارمة، يخطو "واتساب" خطوة واضحة لتعزيز الأمان الرقمي للمستخدمين الأكثر عرضة للمخاطر.ورغم أن الميزة لا تزال في وضع الاختبار، إلا أن التجميع المسبق للإعدادات الأمنية المتقدمة يعد تحسنًا مهمًّا. ويبقى الأمر أن ننتظر توقيت الإصدار الرسمي للمستخدمين، وما إذا كان التطبيق سيوفر خياراً مرناً لتفعيل هذا الوضع حسب الحاجة أم يجعله تلقائياً في سياقات معينة.