تسريبات جديدة تكشف موعد إطلاق سلسلة "Galaxy S26"

وتستعد "سامسونغ" لإقامة حدث "Unpacked" للكشف عن سلسلة "Galaxy S26" في أواخر كانون الثاني، بحسب موقع "ChosunBiz" الإخبار الكوري.ومن المتوقع أن تكون هواتف سلسلة "Galaxy S26" متاحة اعتبارًا من منتصف شباط، بحسب ما نقله تقرير لموقع " " عن الموقع الكوري.ويُعزى هذا الإصدار المُعجّل إلى جهودٍ على مستوى الشركة عوضت، على ما يبدو، بعض التأخير الناتج عن تغييرات في طرازات السلسلة.وقال مصدر مطلع في "سامسونغ": "تم تمديد فترة التحقق من الأجهزة عند إلغاء طراز Edge وإضافة طراز Plus، مما كاد أن يُؤخّر الإطلاق، لكن تم حل هذه المشكلة، مما يجعل الإطلاق في فبراير من العام المقبل ممكنًا".وبلغ إجمالي مبيعات هاتف "Galaxy S25 Edge" فائق النحافة خلال ثلاثة أشهر 1.31 مليون وحدة، وهو ما يُمثل انخفاضًا هائلًا بنسبة 74% مقارنةً بمبيعات "Galaxy S25 Plus" البالغة 5.05 مليون وحدة.وكان طراز "Plus" أقل طرازات سلسلة "Galaxy S" من "سامسونغ" مبيعًا، مما يعني أن طراز "Edge" باع عدد أقل منه.وستستخدم "سامسونغ" معالجها "Exynos 2600" في طرازي "Galaxy S26" الأساسي و"S26 Plus"، بينما سيأتي "Galaxy S26 Ultra" بمعالج سنابدراغون من شركة يُرجح أنه سيكون "Snapdragon 8 Elite Gen 5".ويعود سبب هذا الانقسام إلى أن معالج كوالكوم أغلى من "Exynos" وبينما تمكنت "سامسونغ" من الحفاظ على أسعار سلسلة "Galaxy S25" عند المستوى نفسه، فإن ارتفاع سعر هاتف "Galaxy S26 Ultra" سيكون أمر لا مفر منه بسبب ارتفاع تكاليف المكونات والتعريفات .ولا يذكر التقرير ما إذا كانت جميع مناطق العالم ستحصل على معالج "Exynos 2600" في هاتفي "Galaxy S26" الأساسي و"S26 Plus"، ولم يوضح أيضًا ما إذا كان هذين الطرازين سيشهدان أيضًا زيادة في الأسعار.