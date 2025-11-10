Alsumaria Tv
تسريبات جديدة تكشف موعد إطلاق سلسلة "Galaxy S26"

منوعات

2025-11-10 | 13:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تسريبات جديدة تكشف موعد إطلاق سلسلة &quot;Galaxy S26&quot;
54 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
كشف تسريبات جديدة عن موعد إطلاق سلسلة هواتف "Galaxy S26" المقبلة من شركة سامسونغ الكورية، بعد أنباء سابقة عن إمكانية تأخير إصدارها.

وتستعد "سامسونغ" لإقامة حدث "Unpacked" للكشف عن سلسلة "Galaxy S26" في أواخر كانون الثاني، بحسب موقع "ChosunBiz" الإخبار الكوري.
ومن المتوقع أن تكون هواتف سلسلة "Galaxy S26" متاحة اعتبارًا من منتصف شباط، بحسب ما نقله تقرير لموقع "android authority" عن الموقع الكوري.
ويُعزى هذا الإصدار المُعجّل إلى جهودٍ على مستوى الشركة عوضت، على ما يبدو، بعض التأخير الناتج عن تغييرات في طرازات السلسلة.
وقال مصدر مطلع في "سامسونغ": "تم تمديد فترة التحقق من الأجهزة عند إلغاء طراز Edge وإضافة طراز Plus، مما كاد أن يُؤخّر الإطلاق، لكن تم حل هذه المشكلة، مما يجعل الإطلاق في فبراير من العام المقبل ممكنًا".
وبلغ إجمالي مبيعات هاتف "Galaxy S25 Edge" فائق النحافة خلال ثلاثة أشهر 1.31 مليون وحدة، وهو ما يُمثل انخفاضًا هائلًا بنسبة 74% مقارنةً بمبيعات "Galaxy S25 Plus" البالغة 5.05 مليون وحدة.
وكان طراز "Plus" أقل طرازات سلسلة "Galaxy S" من "سامسونغ" مبيعًا، مما يعني أن طراز "Edge" باع عدد وحدات أقل منه.
وستستخدم "سامسونغ" معالجها "Exynos 2600" في طرازي "Galaxy S26" الأساسي و"S26 Plus"، بينما سيأتي "Galaxy S26 Ultra" بمعالج سنابدراغون من شركة كوالكوم يُرجح أنه سيكون "Snapdragon 8 Elite Gen 5".
ويعود سبب هذا الانقسام إلى أن معالج كوالكوم أغلى من "Exynos" وبينما تمكنت "سامسونغ" من الحفاظ على أسعار سلسلة "Galaxy S25" عند المستوى نفسه، فإن ارتفاع سعر هاتف "Galaxy S26 Ultra" سيكون أمر لا مفر منه بسبب ارتفاع تكاليف المكونات والتعريفات الجمركية.
ولا يذكر التقرير ما إذا كانت جميع مناطق العالم ستحصل على معالج "Exynos 2600" في هاتفي "Galaxy S26" الأساسي و"S26 Plus"، ولم يوضح أيضًا ما إذا كان هذين الطرازين سيشهدان أيضًا زيادة في الأسعار.
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
14:00 | 2025-11-10
Play
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
14:00 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
Play
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
Live Talk
Play
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
Play
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
Play
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
Play
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
عشرين
Play
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
Play
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
Play
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Play
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
Play
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Play
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
Play
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
Play
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
Play
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
