11:11 تشرين الثاني يوم العزاب: من الوحدة إلى أكبر احتفال عالمي!

في عام 1993، اجتمع أربعة طلاب في جامعة بالصين وفكروا في طريقة ممتعة لكسر رتابة الحياة كعزاب. اختاروا يوم 11 ، الذي يمثل الرقم «1» أربع مرات، رمزًا للفرد الواحد وحالة العزوبية، وقرروا أن يكون مناسبة للاحتفال بالاستقلالية والحرية الشخصية. ما بدأ كفكرة جامعية بسيطة تحول سريعًا إلى تقليد شعبي واسع بين الشباب الصيني.والأرقام الفردية المكررة في التاريخ ترمز إلى الوحدة، وهو ما جعله اختيارًا مثاليًا ليكون رمزًا للعزوبية. ومع مرور الوقت، أصبح اليوم ليس فقط فرصة للاحتفال الفردي، بل مناسبة اجتماعية يتابعها ملايين الشباب في المدن الصينية الكبرى.لم يلبث يوم العزاب أن تحول إلى أكبر موسم تسوق إلكتروني في العالم. ففي عام 2009، بدأت شركة «علي بابا» الصينية بالاستفادة من المناسبة، مقدمة تخفيضات ضخمة جذبت ملايين المتسوقين حول العالم. وفي عام 2017، سجلت الشركة مبيعات تجاوزت 25 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط، متفوقة على مبيعات «الجمعة السوداء» الأمريكية.انتقلت الفكرة تدريجيًا إلى دول جنوب ، ثم إلى أوروبا وأمريكا، لتصبح يوم العزاب مناسبة ذات طابع ثقافي وتجاري معًا. في المملكة المتحدة، تم تخصيص يوم 11 مارس للاحتفال بالنسخة المحلية، رغم أن شعبية هذا اليوم لم تصل بعد إلى مستوى النسخة الصينية.يوم العزاب لم يعد مجرد مناسبة للاحتفال بالوحدة، بل أصبح رمزًا للحرية الشخصية والتمتع بالحياة، مع مزيج فريد من التسوق والمرح والاحتفال. إنه اليوم الذي يثبت أن الاستقلالية تستحق الاحتفال بقدر أي علاقة عاطفية.