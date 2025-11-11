11:11 تشرين الثاني يوم العزاب: من الوحدة إلى أكبر احتفال عالمي!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا توقع إعلان تعاون مع التحالف الدولي ضد "داعش"
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546743-638984651334684479.jpg
11:11 تشرين الثاني يوم العزاب: من الوحدة إلى أكبر احتفال عالمي!
منوعات
2025-11-11 | 08:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
208 شوهد
قد يظن البعض أن الاحتفالات مرتبطة دائمًا بالحب والرومانسية، كما في يوم «الفالنتاين»، لكن الواقع يثبت أن هناك مناسبة خاصة لمن يعيشون حياة العزوبية. يوم 11
نوفمبر
، المعروف باسم «يوم العزاب» أو «Singles’ Day»، أصبح حدثًا عالميًا يجمع بين الاحتفال الشخصي والفرص التجارية الضخمة.
في عام 1993، اجتمع أربعة طلاب في جامعة
نانجينغ
بالصين وفكروا في طريقة ممتعة لكسر رتابة الحياة كعزاب. اختاروا يوم 11
نوفمبر
، الذي يمثل الرقم «1» أربع مرات، رمزًا للفرد الواحد وحالة العزوبية، وقرروا أن يكون مناسبة للاحتفال بالاستقلالية والحرية الشخصية. ما بدأ كفكرة جامعية بسيطة تحول سريعًا إلى تقليد شعبي واسع بين الشباب الصيني.
والأرقام الفردية المكررة في التاريخ ترمز إلى الوحدة، وهو ما جعله اختيارًا مثاليًا ليكون رمزًا للعزوبية. ومع مرور الوقت، أصبح اليوم ليس فقط فرصة للاحتفال الفردي، بل مناسبة اجتماعية يتابعها ملايين الشباب في المدن الصينية الكبرى.
من احتفال بسيط إلى ظاهرة اقتصادية!
لم يلبث يوم العزاب أن تحول إلى أكبر موسم تسوق إلكتروني في العالم. ففي عام 2009، بدأت شركة «علي بابا» الصينية بالاستفادة من المناسبة، مقدمة تخفيضات ضخمة جذبت ملايين المتسوقين حول العالم. وفي عام 2017، سجلت الشركة مبيعات تجاوزت 25 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط، متفوقة على مبيعات «الجمعة السوداء» الأمريكية.
انتقلت الفكرة تدريجيًا إلى دول جنوب
شرق آسيا
، ثم إلى أوروبا وأمريكا، لتصبح يوم العزاب مناسبة ذات طابع ثقافي وتجاري معًا. في المملكة المتحدة، تم تخصيص يوم 11 مارس للاحتفال بالنسخة المحلية، رغم أن شعبية هذا اليوم لم تصل بعد إلى مستوى النسخة الصينية.
يوم العزاب لم يعد مجرد مناسبة للاحتفال بالوحدة، بل أصبح رمزًا للحرية الشخصية والتمتع بالحياة، مع مزيج فريد من التسوق والمرح والاحتفال. إنه اليوم الذي يثبت أن الاستقلالية تستحق الاحتفال بقدر أي علاقة عاطفية.
المحرر
جنيفر فرحات
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
السوداني يأمر بتشغيل مطار الموصل للرحلات الداخلية ابتداءً من تشرين الثاني
07:16 | 2025-10-26
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي بيوم الاقتراع الموافق 11 / تشرين الثاني
11:25 | 2025-11-04
الرشيد يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني
03:59 | 2025-11-02
التقاعد: استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني
02:16 | 2025-11-02
فن وثقافة
منوعات
السومرية
العراق
نوفمبر
تشرين الثاني
الجمعة السوداء
مع مرور الوقت
شرق آسيا
جنوب شرق
نانجينغ
أمريكا
الشبا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
محليات
40.72%
09:55 | 2025-11-09
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
09:55 | 2025-11-09
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
سياسة
21.73%
06:01 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
06:01 | 2025-11-11
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
محليات
20.03%
12:43 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
12:43 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
محليات
17.53%
13:34 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
13:34 | 2025-11-09
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الأكثر مشاهدة
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
عشرين
التربية والتأمين.. أسرار وخفايا! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
Live Talk
حين يلتقي الطب بالفن .. فنانة تحول ملامح الإرهاق إلى لوحات بورتريه - Live Talk - الحلقة ١٥٧ | 2025
10:30 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
اخترنا لك
ثورة في صحة المرأة وانتصار للنساء... إدارة FDA تُلغي تحذيرات العلاج الهرموني!
08:20 | 2025-11-11
الخبر وصلها عبر ستوري إنستغرام... صدمة طلاق كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي!
05:46 | 2025-11-11
تسريبات جديدة تكشف موعد إطلاق سلسلة "Galaxy S26"
13:05 | 2025-11-10
المادة الرمادية في الدماغ.. النضوج المبكر للقدرات الذهنية في سن المراهقة
12:32 | 2025-11-10
"واتساب" يتحرك نحو حماية أعلى
12:01 | 2025-11-10
هجمات يوم الصفر.. قنبلة رقمية تهدد الأمن السيبراني
09:08 | 2025-11-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.