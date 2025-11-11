الصفحة الرئيسية
6 عادات بسيطة قبل النوم لليلة بلا أرق ومعدة مرتاحة
منوعات
2025-11-11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
185 شوهد
يُؤدي تناول الطعام في وقت متأخر إلى اضطراب النوم والتمثيل الغذائي، لكن إدخال تعديلات بسيطة على الروتين الليلي يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في جودة النوم والهضم.
وانتظام مواعيد الوجبات والنوم واختيار أطعمة خفيفة في المساء يُحسّن الساعة البيولوجية ويُساعد على نوم أعمق وهضم أفضل.
يعاني كثيرون من حرقة المعدة وعسر الهضم واضطراب النوم بعد تناول وجبات دسمة أو متأخرة ليلاً، أو الاستلقاء بعد الأكل مباشرة.
هذه العادات لا تقتصر آثارها على الانزعاج المؤقت، بل تُخلّ بالتوازن الهرموني وتُبطئ عملية الأيض، وقد تؤثر على الجهاز التنفسي.
1. تناول
العشاء
قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات
دراسات عدة أثبتت أن تأخير وجبة العشاء يرتبط بانخفاض جودة النوم وزيادة فترات الاستيقاظ ليلاً، خصوصاً لدى من يعانون انقطاع النفس النومي.
2. اختيار وجبات خفيفة وسهلة الهضم
تجنّب الأطعمة الدهنية أو الحارة قبل النوم لأنها تُبطئ تفريغ المعدة وتزيد خطر الارتجاع الحمضي، بينما تساعد الوجبات الخفيفة والمتوازنة على راحة المعدة.
3. المشي الخفيف بعد العشاء
نزهة هادئة لمدة 10–15 دقيقة بعد نحو نصف ساعة من تناول الطعام تُساعد على تحسين الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم.
4. تجنّب الاستلقاء مباشرة بعد الأكل
ينصح الخبراء بالبقاء في وضع الجلوس أو الوقوف لمدة 30–45 دقيقة على الأقل بعد العشاء، مع إمكانية رفع الرأس والجزء العلوي من الجسم إذا استلقى الشخص للراحة.
5. النوم على الجانب الأيسر
هذه الوضعية تُقلل من ارتجاع الحمض وتُحسّن التخلص منه أثناء الليل، خصوصاً عند رفع الرأس قليلاً بوسادة أو زاوية ميل بسيطة.
6. الالتزام بمواعيد ثابتة للطعام والنوم
الانتظام في مواعيد الوجبات والنوم يحافظ على إيقاع الساعة البيولوجية، مما ينعكس إيجاباً على جودة النوم وكفاءة الجهاز الهضمي.
تغييرات بسيطة في الروتين المسائي — مثل توقيت الوجبة، نوع الطعام، ووضعية النوم — يمكن أن تُحدث فرقاً ملموساً في صحة الجهاز الهضمي ونوعية النوم.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
