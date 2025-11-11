6 عادات بسيطة قبل النوم لليلة بلا أرق ومعدة مرتاحة

وانتظام مواعيد الوجبات والنوم واختيار أطعمة خفيفة في المساء يُحسّن الساعة البيولوجية ويُساعد على نوم أعمق وهضم أفضل.يعاني كثيرون من حرقة المعدة وعسر الهضم واضطراب النوم بعد تناول وجبات دسمة أو متأخرة ليلاً، أو الاستلقاء بعد الأكل مباشرة.هذه العادات لا تقتصر آثارها على الانزعاج المؤقت، بل تُخلّ بالتوازن الهرموني وتُبطئ عملية الأيض، وقد تؤثر على الجهاز التنفسي.1. تناول قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعاتدراسات عدة أثبتت أن تأخير وجبة العشاء يرتبط بانخفاض جودة النوم وزيادة فترات الاستيقاظ ليلاً، خصوصاً لدى من يعانون انقطاع النفس النومي.2. اختيار وجبات خفيفة وسهلة الهضمتجنّب الأطعمة الدهنية أو الحارة قبل النوم لأنها تُبطئ تفريغ المعدة وتزيد خطر الارتجاع الحمضي، بينما تساعد الوجبات الخفيفة والمتوازنة على راحة المعدة.3. المشي الخفيف بعد العشاءنزهة هادئة لمدة 10–15 دقيقة بعد نحو نصف ساعة من تناول الطعام تُساعد على تحسين الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم.4. تجنّب الاستلقاء مباشرة بعد الأكلينصح الخبراء بالبقاء في وضع الجلوس أو الوقوف لمدة 30–45 دقيقة على الأقل بعد العشاء، مع إمكانية رفع الرأس والجزء العلوي من الجسم إذا استلقى الشخص للراحة.5. النوم على الجانب الأيسرهذه الوضعية تُقلل من ارتجاع الحمض وتُحسّن التخلص منه أثناء الليل، خصوصاً عند رفع الرأس قليلاً بوسادة أو زاوية ميل بسيطة.6. الالتزام بمواعيد ثابتة للطعام والنومالانتظام في مواعيد الوجبات والنوم يحافظ على إيقاع الساعة البيولوجية، مما ينعكس إيجاباً على جودة النوم وكفاءة الجهاز الهضمي.تغييرات بسيطة في الروتين المسائي — مثل توقيت الوجبة، نوع الطعام، ووضعية النوم — يمكن أن تُحدث فرقاً ملموساً في صحة الجهاز الهضمي ونوعية النوم.