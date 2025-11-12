بعد اللوفر الفرنسي.. سرقة جديدة تطال المتحف السوري

في العاصمة السورية هو أحدث الضحايا، حيث تعرض لعملية سرقة غامضة، استهدفت خزانة عرض تحتوي على ست قطع أثرية ثمينة، بحسب مصدر لـ"الشرق"، في حادثة أعادت إلى الأذهان سلسلة السرقات التي هزّت الوسط الثقافي العالمي خلال الأسابيع الماضية.ويعتبر المتحف الوطني المتاحف السورية، وأحد أهم المتاحف العالمية، لاحتوائه على الكثير من القطع الأثرية، وقد تأسس قبل أكثر من وجرى افتتاحه رسمياً عام 1936.قبل شهرين تقريباً شهد في وسط العاصمة القاهرة، واقعة سرقة سوار ذهبي عمره آلاف السنين مرتبط بالملك أمون إم أوبت، الذي حكم قرب عام 1000 .وفي أكتوبر الماضي انضم اللوفر الفرنسي الشهير الذي يستقطب نحو 9 ملايين زائر سنوياً، إلى نظيره المصري، حيث قام سارقون بسرقة كنوز نادرة في عملية سطو احترافية، منها تاج، ومجوهرات من مقتنيات الملكات ماري أميلي وهورتانس وماري لويز؛ والإمبراطورة أوجيني.