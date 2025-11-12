الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546794-638985274197653585.jfif
بعد اللوفر الفرنسي.. سرقة جديدة تطال المتحف السوري
منوعات
2025-11-12 | 01:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
175 شوهد
السومرية نيوز
ـ منوعات
في أقل من شهرين فقط، طالت أيادي اللصوص ثلاثة من أبرز متاحف العالم من
باريس
إلى القاهرة وصولاً إلى دمشق.
المتحف الوطني
في العاصمة السورية هو أحدث الضحايا، حيث تعرض لعملية سرقة غامضة، استهدفت خزانة عرض تحتوي على ست قطع أثرية ثمينة، بحسب مصدر لـ"الشرق"، في حادثة أعادت إلى الأذهان سلسلة السرقات التي هزّت الوسط الثقافي العالمي خلال الأسابيع الماضية.
ويعتبر المتحف الوطني
عماد
المتاحف السورية، وأحد أهم المتاحف العالمية، لاحتوائه على الكثير من القطع الأثرية، وقد تأسس قبل أكثر من
100 عام
وجرى افتتاحه رسمياً عام 1936.
قبل شهرين تقريباً شهد
المتحف المصري
في وسط العاصمة القاهرة، واقعة سرقة سوار ذهبي عمره آلاف السنين مرتبط بالملك أمون إم أوبت، الذي حكم
مصر
قرب عام 1000
قبل الميلاد
.
وفي أكتوبر الماضي انضم
متحف
اللوفر الفرنسي الشهير الذي يستقطب نحو 9 ملايين زائر سنوياً، إلى نظيره المصري، حيث قام سارقون بسرقة كنوز نادرة في عملية سطو احترافية، منها تاج، ومجوهرات من مقتنيات الملكات ماري أميلي وهورتانس وماري لويز؛ والإمبراطورة أوجيني.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
سوريا
فرنسا
سرقات
المتحف الوطني
السومرية نيوز
المتحف المصري
الإمبراطورة
قبل الميلاد
سومرية نيوز
السومرية
100 عام
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
محليات
31.37%
13:21 | 2025-11-11
محليات
31.37%
13:21 | 2025-11-11
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
13:21 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
سياسة
26.59%
06:01 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
06:01 | 2025-11-11
شركة روسية تعلن حالة "القوة القاهرة" على النفط العراقي.. ماذا تعني؟
اقتصاد
21.48%
11:10 | 2025-11-10
اقتصاد
21.48%
11:10 | 2025-11-10
شركة روسية تعلن حالة "القوة القاهرة" على النفط العراقي.. ماذا تعني؟
11:10 | 2025-11-10
محافظة عراقية تعطل الدوام ليوم الخميس المقبل
محليات
20.56%
10:18 | 2025-11-11
محافظة عراقية تعطل الدوام ليوم الخميس المقبل
10:18 | 2025-11-11
المزيد
اخترنا لك
6 عادات بسيطة قبل النوم لليلة بلا أرق ومعدة مرتاحة
13:08 | 2025-11-11
13:08 | 2025-11-11
11:11 تشرين الثاني يوم العزاب: من الوحدة إلى أكبر احتفال عالمي!
08:25 | 2025-11-11
08:25 | 2025-11-11
ثورة في صحة المرأة وانتصار للنساء... إدارة FDA تُلغي تحذيرات العلاج الهرموني!
08:20 | 2025-11-11
08:20 | 2025-11-11
الخبر وصلها عبر ستوري إنستغرام... صدمة طلاق كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي!
05:46 | 2025-11-11
05:46 | 2025-11-11
تسريبات جديدة تكشف موعد إطلاق سلسلة "Galaxy S26"
13:05 | 2025-11-10
13:05 | 2025-11-10
المادة الرمادية في الدماغ.. النضوج المبكر للقدرات الذهنية في سن المراهقة
12:32 | 2025-11-10
12:32 | 2025-11-10
سياسة الخصوصية
