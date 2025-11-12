قطار روبلوكس أسرع من قيود الدول... انتهاكات تفتك بالأطفال والعراق في الطليعة!

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قطار روبلوكس أسرع من قيود الدول... انتهاكات تفتك بالأطفال والعراق في الطليعة!

منوعات

2025-11-12 | 08:19
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قطار روبلوكس أسرع من قيود الدول... انتهاكات تفتك بالأطفال والعراق في الطليعة!
97 شوهد


بينما يلهو ملايين الأطفال والمراهقون حول العالم داخل عالم لعبة Roblox، تتحرك خلف الكواليس دوائر قانونية وتنظيمية في الولايات المتحدة وتراقب المنصّة بعينٍ حذرة.


فما بدأ كفضاء ترفيهي ضخم تحوّل إلى محور نقاش حول حماية القاصرين، وتنظيم العملات الرقمية، ومسؤولية الشركات التكنولوجية عن سلامة مستخدميها. واليوم، تجد Roblox Corporation نفسها في مواجهة سلسلة من التحقيقات والدعاوى التي قد تعيد رسم مستقبل صناعة الألعاب بالكامل.
وتواجه المنصة التي تضم عشرات الملايين من المستخدمين النشطين يومياً تحديات قانونية كبيرة في دولٍ مختلفة حول العالم تتمحور حول سلامة الإنترنت والمتحرشين الإلكترونيين.
وتتيح "روبلوكس" للأطفال اللعب لوحدهم أو مع أصدقائهم عبر المنصة، وقد رُوّجت بنجاح بين العائلات، خاصةً أنها تقدم مواضيع تعليمية مثل البرمجة والفيزياء. لكن الانتقادات تزايدت مؤخراً لأسباب متعددة، إذ سمحت أداة تتيح للمستخدمين إنشاء ألعابهم الخاصة، ظهور ألعاب عنيفة أو ذات محتوى جنسي. كما اعترض الكثيرون على خاصية أخرى، تتيح للمستخدمين التفاعل مع الغرباء عبر الإنترنت، بسبب احتمال تعريض الأطفال للتواصل مع أشخاص خطرين.

إجراءات في أميركا ضد روبلوكس
في ولاية فلوريدا، أصدر مكتب المدعي العام إجراءات استدعاء جنائية ضد Roblox لمطالبة الشركة بتسليم سجلات داخلية متعلقة بحماية الأطفال، الاتصالات ضمن المنصّة، وممارسات المراقبة والتبليغ.
في ولايات مثل لويزيانا وكنتاكي، رفعت جهات دعاوى مدنية ضد Roblox تتهمها بعدم توفير الحماية الكافية للقاصرين ومواجهة المحتوى الضار أو التواصل غير المراقب داخل المنصّة.
لدى الشركة إشارات في تقاريرها المالية للهيئات التنظيمية الأميركية إلى أن “قد تتعرض لإجراءات تنظيمية أو إنفاذ قانوني من جهات فيدرالية أو ولايات” بشأن العملة الافتراضية “Robux” وتنظيمها باعتبارها قد تُصنّف كأوراق مالية أو تخضع لقوانين حماية المستهلك.
هناك دعاوى جماعية ضد الشركة من مستثمري الأسهم تتهمها بـ “إخلال بتصريحاتها للمستثمرين” أو تضخيم الأرقام أو إغفال مسائل السلامة والمخاطر.
أما في ولاية تكساس فقد أعلن المدّعي العام، كين باكستون، رفع دعوى ضد شركة روبلوكس بسبب "تجاهلها الصارخ" لقوانين السلامة و"خداعها الأهل" بشأن المخاطر التي تمثلها منصة ألعاب الفيديو على الأطفال والمراهقين، بحسب ما نقله موقع بي بي سي.
ووصف باكستون "روبلوكس" في منشور على منصة إكس بأنها "أرضٌ خصبة للمتحرشين"، واتهمها بأنها "تمنح الأولوية للمنحرفين والأرباح" على حساب سلامة الأطفال.

دول حظرت روبلوكس
العراق: الحكومة أعلنت بأن المنصة تشكّل "خطرًا على الأطفال والمراهقين" بسبب ما وصفته بـ «تواصل مباشر بين المستخدمين ما يعرضهم للاستغلال أو الابتزاز»؛ وتم حظرها على خلفية هذه الملاحظات.
تركيا: حُجِب الوصول إلى المنصة في آب/أغسطس 2024 لأسباب تتعلّق بـ “محتوى قد يؤدي إلى استغلال الأطفال".
قطر: حُظرت في اب 2025، مع الإشارة إلى أن الأسباب تتعلق بسلامة الأطفال والمحتوى الذي لا يتماشى مع القيم المحلية.
الكويت: مؤقتًا أو جزئيًا حُظِرت بسبب مخاوف حول سلوكيات على المنصة تؤثر على الأطفال.
عُمان والأردن: تم تسجيل حظر أو قيود منذ سنوات سابقة لأسباب مشابهة تتعلق بالمحتوى وسلامة المستخدمين الصغار.
الجزائر: أعلنت حظرًا رسميًا في 2025 مستندة إلى رؤيتها بأن أدوات الحماية في المنصة غير كافية للأطفال.
الصين: اللعبة خاضعة لقيود كبيرة أو غير متاحة بالكامل في الصين طبقاً لسياسات الرقابة على الإنترنت.

استدراج إلى الانتحار... العراق نجم الأزمة
صُدم العديد من الآباء والأمهات مؤخراً بعد الكشف عن ضبط السلطات العراقية لمراهق عمره 14 عاماً، تمكن من إقناع 30 شخصاً بالانتحار عبر لعبة روبلوكس.
وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية، عن القبض على شخص تسبب بانتحار 30 شخصا بسبب لعبة الروبلكس.
وقال مدير مديرية الاتجار بالبشر في الوزارة اللواء مصطفى الياسري في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، ان "معلومات وردتنا عن طريق التعاون الدولي بان احد الأشخاص يستدرج الضحايا لغرض إيذاء انفسهم وكتب أسماؤهم بالدم على الأجساد ويحرضون على العنف والايذاء النفسي والانتحار وحرق الحيوانات، بالاستناد الى لعبة الروبلكس".
واضاف "عندما القينا القبض على هذا المتهم بعد سيطرتنا على الكثير من الضحايا واخرها اقدام فتاة على الانتحار، تبين ان هذا المتهم أوقع 30 ضحية بواقع 29 من الدول العربية والأجنبية وواحد في العراق".
وشدد على "ضرورة متابعة الابناء عند تصفحهم مواقع التواصل ومنعم من استخدام مثل هذه الألعاب".
وقد انضم العراق في تشرين الأول 2025 إلى العديد من الدول التي حظرت لعبة روبلوكس على خلفية مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال وتعرضهم للابتزاز والاستغلال.

آخر القضايا التي أثارت المخاوف من روبلوكس
شهد القضاء الأمريكي خلال الشهرين الماضيين قضايا مرتبطة بانتحار المراهقين وابتزازهم بسبب نشاطهم على منصة روبلوكس.
من بين تلك القضايا، دعوى رفعتها والدة المراهق إيثان دالاس، 15 عاماً، حيث اتهمت المنصة بالتسبب في وفاة خاطئة، مطالبة بتعويضات وإصلاحات جذرية في سياسات الحماية.
وذكرت الدعوى أن الجاني ابتز الضحية بصور شخصية مقابل عملة «روبوكس» ما أدى إلى انهيار نفسي لدى الأسرة.
كما سجلت ولاية ميشيغان في تشرين الأول 2025 حادثة استغلال لطفلة عمرها 10 أعوام، بعد تواصلها مع محتال تنكر بصفته قاصراً عبر حسابات على المنصة.
وتضمنت دعوى أسرة الطفلة، طلبات بالتعويض وإلزام الشركة بتحسين إجراءات التحقق والحد من إمكانية التمثل بالهوية للأطفال.
فيما شهدت كنتاكي الشهر نفسه انتحار فتاة 13 عاماً تأثرت بمجموعات متطرفة على روبلوكس وديسكورد.
ورفعت أسرة الفتاة دعوى قضائية مشتركة ضد المنصتين مطالبة بتحقيقات جنائية وتعويضات، وفرض تدابير لمنع انتشار مجموعات متطرفة تستهدف القاصرين.

روبلوكس أمام القضاء بسبب التحرش بالأطفال
قدمت مكاتب محاماة أمريكية أكثر من 30 دعوى قضائية ضد شركة «روبلوكس» في عام 2025 فقط، وطلبت محاكم اتحادية توحيد 45 دعوى تواجهها الشركة، ضمن إجراء جماعي في أيلول 2025.
وطالب المدعون بالكشف عن سياسات التحقق من الأعمار، وبالوثائق الداخلية المتعلقة بخوارزميات الرصد وإجراءات الاستجابة للشكاوى.
وأشارت وثائق قدمت في المحاكم إلى وجود تباينات في زمن الاستجابة للشكاوى داخل روبلوكس، وذكرت استراتيجيات يستخدمها الجناة لاستغلال عملة «روبوكس» كوسيلة لابتزاز ضحاياهم.
كما اتهمت ليز موريل المدعية العامة لولاية لويزيانا الشركة بتسهيل الاستغلال الجنسي المنهجي للأطفال، ووصفت المنصة بأنها مكان مثالي للمعتدين على القاصرين.
وجاءت تلك الاتهامات بعدما تلقت سلطات لويزيانا مئات البلاغات، أدى أحدها لاعتقال رجل في تموز 2025 أثناء وجوده على المنصة وبحوزته مواد إساءة جنسية.

إصلاحات متأخرة
أعلنت روبلوكس تنفيذ أكثر من 100 تحديث أمني منذ كانون الثاني 2025، منها نظام الذكاء الاصطناعي Sentinel الذي اكتشف 1,200 محاولة استغلال في ستة أشهر، وتفعيل ميزة التحقق من العمر عبر الوجه، ومنع التواصل بين البالغين والأطفال المجهولين.
لكن في المقابل حظرت الشركة حساب باحث أمني شهير بعد أن ساعد في اعتقال ستة متحرشين، ووجهت الدعوة إلى صانع محتوى غير أخلاقي عبر منصتها لحضور إحدى فعالياتها، ما عرضها لانتقادات حادة.

رئيس روبلوكس يستفز الآباء
قال ديفيد بازوكي، الرئيس التنفيذي لشركة روبلوكس في تصريحات لشبكة فوكس الأمريكية: «نحن لا نسمح بمشاركة الصور على منصتنا، نصفي كل النصوص، لدينا سياسات ضد مشاركة المعلومات الشخصية، ونراقب في الوقت الحقيقي الأذى الجسيم، ونعمل عن كثب مع الجهات القانونية».
وقلل بازوكي من الاتهامات الموجهة إلى روبلوكس واختصاصها بتعريض الأطفال للخطر، موضحاً: «أعتقد أنها مسألة تخص الصناعة برمتها، وكلنا متحدون في حماية الأطفال".
لكن التصريح الأكثر إثارة للجدل بين الأسر القلقة على أطفالها، كان ما صرح به ديفيد بازوكي في حواره مع بي بي سي، قائلاً: «رسالتي الأولى: إذا لم تكن مرتاحاً، فلا تدع أطفالك يستخدمون روبلوكس، نثق بالأهالي دائماً لاتخاذ قرارهم".
واعتبر بعض أولياء الأمور أن تصريح بازوكي بمثابة تنصل من مسؤولية روبلوكس عن سلامة الأطفال، وعدم الرغبة في فرض القيود اللازمة، فيما رآه البعض اقتراحاً عملياً، يضمن منع المشكلة من جذورها.

نشأة روبلوكس
أطلقت شركة «روبلوكس» منصتها عام 2006 لتكون مساحة ترفيهية وتعليمية للأطفال، لكنها تحولت بحلول عام 2025 إلى بؤرة مخاطر عالمية.
سجلت روبلوكس 380 مليون مستخدم شهرياً، بينهم 36% دون 13 عاماً، وحققت أكثر من مليار دولار في الربع الثاني من 2025.
في المقابل، كشفت تقارير المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين بالولايات المتحدة الأمريكية عن وجود 24 ألف بلاغ استغلال جنسي ضد روبلوكس في 2024، وهو نفس عدد البلاغات خلال النصف الأول فقط من 2025، بحسب سي إن إن.
كما قامت السلطات الأمريكية بـ24 حالة اعتقال منذ 2018 على خلفية جرائم استدراج واعتداء تمت عبر روبلوكس.

حتى الآن، لم تصل الإجراءات الأميركية ضد Roblox إلى مرحلة العقوبات الفيدرالية أو الحظر، لكنّ الضغوط تتصاعد من ولاياتٍ مختلفة، فيما تراقب الجهات التنظيمية الفيدرالية التطورات عن كثب.
وبينما تحاول الشركة الدفاع عن سمعتها وتحسين آليات الأمان داخل منصّتها، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح Roblox في تجاوز هذه العاصفة القانونية، أم أن عالمها الافتراضي سيصطدم قريبًا بواقعٍ تنظيمي أكثر صرامة؟
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
Play
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
Play
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
Play
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
Play
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
Play
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
Play
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
Play
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
Play
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
Play
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
Play
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
Play
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
Play
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
Play
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
Play
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
Play
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
Play
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
Play
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
Play
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
Play
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
Play
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11

اخترنا لك
هذا هو اليوم الأقصر لهذه السنة… علمياً
04:59 | 2025-11-12
بدائل طبيعية لابر التنحيف.. أطعمة تحفز هرمون الشبع
04:44 | 2025-11-12
بعد اللوفر الفرنسي.. سرقة جديدة تطال المتحف السوري
01:55 | 2025-11-12
6 عادات بسيطة قبل النوم لليلة بلا أرق ومعدة مرتاحة
13:08 | 2025-11-11
11:11 تشرين الثاني يوم العزاب: من الوحدة إلى أكبر احتفال عالمي!
08:25 | 2025-11-11
ثورة في صحة المرأة وانتصار للنساء... إدارة FDA تُلغي تحذيرات العلاج الهرموني!
08:20 | 2025-11-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.