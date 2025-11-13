كيف تحمي نفسك من فقدان الذاكرة.. الأسباب الرئيسة وطرق الوقاية

أكدت أنه من الممكن إيقاف التدهور المعرفي في مراحله المبكرة عبر فهم الحقائق وتصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة حول فقدان الذاكرة في الشيخوخة.1- النسيان بعد سن الستين أمر طبيعيالحقيقة: قد تنخفض سرعة معالجة المعلومات مع التقدم في العمر، لكن هذا لا ينبغي أن يؤثر على جودة الحياة. أي ضعف ملحوظ يستحق الاهتمام والمتابعة الطبية.2- إذا لم يكتشف الطبيب الخرف، فكل شيء على ما يرامالحقيقة: يمكن أن يوجد ضعف إدراكي ذاتي في المراحل المبكرة، حيث قد لا تظهر الاختبارات الطبية أي مشاكل، رغم أن خطر الإصابة بالخرف يكون مرتفعا بالفعل.3- التوتر لا يؤثر على الذاكرةالحقيقة: القلق والاكتئاب يضعفان الوظيفة الإدراكية مباشرة، مما يخلق حلقة مفرغة تؤدي لتدهور أكبر.4- الحرمان من النوم غير مرتبط بالذاكرةالحقيقة: جودة ومدة النوم أساسية لوظائف الدماغ. وقد أثبت علم الأعصاب وجود صلة مباشرة بين النوم والوظيفة الإدراكية عبر الساعة البيولوجية.5- لا يمكن استعادة الذاكرةالحقيقة: يمكن عكس ضعف الإدراك في مراحله المبكرة باتباع نهج صحي ومتوازن.نصائح للحفاظ على الذاكرة:النشاط الاجتماعي: الوحدة تقلل من الوظيفة الإدراكية.التمارين البدنية: تحسن تدفق الدم إلى الدماغ.تدريب الذاكرة: يحتاج الدماغ، مثل العضلات، إلى تمارين مستمرة.نوم جيد: يُنصح بالنوم 7–8 ساعات يوميا.منتجات طبيعية: تناول مواد مثل الهيريسينون والإريناسين الموجودة في فطر عرف الأسد (Lion’s Mane Mushroom)، التي يمكنها اختراق الجهاز العصبي والمساعدة في استعادة الخلايا العصبية.