لوحة كونية نادرة.. كشف أسرارًا جديدة عن "سديم العنكبوت الأحمر"

نهاية نجم… وبداية مشهد مذهلينشأ هذا السديم عن نجم شبيه بالشمس وصل إلى المراحل الأخيرة من حياته، بعد أن تمدد إلى عملاق أحمر وبدأ يفقد طبقاته الخارجية التي تتوهج تحت تأثير الصادرة من النواة النجمية الساخنة. ورغم جمال هذه المرحلة، فإنها قصيرة العمر، ولا تدوم سوى عشرات آلاف السنين.النواة كما لم تُرَ من قبلأظهرت صور النجم المركزي محاطًا بسحابة غبار وردية، في تحول لافت مقارنة بصور هابل السابقة التي كانت تظهره كنقطة باهتة. ويعتقد العلماء أن الغبار يشكّل قرصًا غباريًا يدور حول النجم، وقد يشير أيضًا إلى احتمال وجود نجم مرافق خفي يؤثر في شكل السديم ثنائي الأقطاب.“أرجل” تتكشفرصد التلسكوب للمرة الأولى الامتداد الكامل للفصوص الزرقاء الضخمة الممتدة نحو 3 سنوات ضوئية من المركز، والتي تشكّلت عبر آلاف السنين من تدفق الغاز النشط من النجم المحتضر.نفاثات ترسم حرف S في قلب السديمكما كشف ويب بنية بنفسجية متموجة على شكل حرف S ناتجة عن اصطدام نفاثة سريعة بالغازات القديمة المحيطة بالنجم. وتبرز هذه الظاهرة بفضل انبعاثات ذرات الحديد المتأينة المرصودة في نطاق الأشعة تحت الحمراء.بحث لفهم موت النجومتأتي هذه الصورة ضمن برنامج Webb GO رقم 4571 بقيادة الباحث J. Kastner، بالتعاون مع مرصد شاندرا للأشعة السينية، لفهم كيفية تشكل السدم الثنائية الأقطاب ودور الرياح النجمية في نحتها.لوحة كونية نادرةالصورة الجديدة ليست مجرد مشهد فني مذهل، بل نافذة علمية لفهم اللحظات الأخيرة من حياة النجوم الشبيهة بالشمس، التي لا تنطفئ بهدوء، بل ترسم في تراكيب مذهلة من الغبار والفقاعات والنفاثات