برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حقوق التأليف والنشر ©
لوحة كونية نادرة.. كشف أسرارًا جديدة عن "سديم العنكبوت الأحمر"
منوعات
2025-11-14 | 14:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
68 شوهد
كشفت
وكالة ناسا
ووكالة
الفضاء
الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية عن أحدث “صورة الشهر” التي التقطها تلسكوب
جيمس ويب الفضائي
(JWST)، والتي أظهرت تفاصيل غير مسبوقة داخل السديم الكوكبي الشهير NGC 6537، المعروف بـ“سديم
العنكبوت
الأحمر”. استخدم
ويب
كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) لرصد السديم، لتظهر بنى دقيقة لم يسبق رؤيتها، مع خلفية مبهرة مملوءة بآلاف النجوم الساطعة.
نهاية نجم… وبداية مشهد مذهل
ينشأ هذا السديم عن نجم شبيه بالشمس وصل إلى المراحل الأخيرة من حياته، بعد أن تمدد إلى عملاق أحمر وبدأ يفقد طبقاته الخارجية التي تتوهج تحت تأثير
الأشعة فوق البنفسجية
الصادرة من النواة النجمية الساخنة. ورغم جمال هذه المرحلة، فإنها قصيرة العمر، ولا تدوم سوى عشرات آلاف السنين.
النواة كما لم تُرَ من قبل
أظهرت صور
ويب
النجم المركزي محاطًا بسحابة غبار وردية، في تحول لافت مقارنة بصور هابل السابقة التي كانت تظهره كنقطة باهتة. ويعتقد العلماء أن الغبار يشكّل قرصًا غباريًا يدور حول النجم، وقد يشير أيضًا إلى احتمال وجود نجم مرافق خفي يؤثر في شكل السديم ثنائي الأقطاب.
“أرجل”
العنكبوت
تتكشف
رصد التلسكوب للمرة الأولى الامتداد الكامل للفصوص الزرقاء الضخمة الممتدة نحو 3 سنوات ضوئية من المركز، والتي تشكّلت عبر آلاف السنين من تدفق الغاز النشط من النجم المحتضر.
نفاثات ترسم حرف S في قلب السديم
كما كشف ويب بنية بنفسجية متموجة على شكل حرف S ناتجة عن اصطدام نفاثة سريعة بالغازات القديمة المحيطة بالنجم. وتبرز هذه الظاهرة بفضل انبعاثات ذرات الحديد المتأينة المرصودة في نطاق الأشعة تحت الحمراء.
بحث لفهم موت النجوم
تأتي هذه الصورة ضمن برنامج Webb GO رقم 4571 بقيادة الباحث J. Kastner، بالتعاون مع مرصد شاندرا للأشعة السينية، لفهم كيفية تشكل السدم الثنائية الأقطاب ودور الرياح النجمية في نحتها.
لوحة كونية نادرة
الصورة الجديدة ليست مجرد مشهد فني مذهل، بل نافذة علمية لفهم اللحظات الأخيرة من حياة النجوم الشبيهة بالشمس، التي لا تنطفئ بهدوء، بل ترسم في
الفضاء
تراكيب مذهلة من الغبار والفقاعات والنفاثات
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
ما لم تسمعه عن الكوكب الأحمر.. كشف أسرار جديدة عن المريخ
13:17 | 2025-09-01
ضبط "تاهو" بداخلها خزنة سرية وجهاز يخفي لوحات السيارة بالريمونت (صور وفيديو)
06:32 | 2025-08-28
تفاصيل جديدة عن هجوم كنيسة ميشيغان.. دوافع المهاجم الاميركي "طائفية" وسيارته تحمل "لوحات عراقية"!
01:36 | 2025-09-30
كشف معلومات مثيرة عن "عملية الموساد" في ايران خلال حرب الـ12 يوما
05:39 | 2025-09-21
السديم الاحمر
العنكبوت
وكالة الفضاء الكندية
الأشعة فوق البنفسجية
جيمس ويب الفضائي
تلسكوب جيمس ويب
وكالة ناسا
جيمس ويب
البنفسج
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المفوضية تعلن الية توزيع المقاعد واستبدال الأعضاء لانتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
35.15%
09:52 | 2025-11-14
المفوضية تعلن الية توزيع المقاعد واستبدال الأعضاء لانتخابات مجلس النواب 2025
09:52 | 2025-11-14
المرشحون الذين حصلوا على صوت واحد فقط خلال الانتخابات
سياسة
27.7%
04:45 | 2025-11-13
المرشحون الذين حصلوا على صوت واحد فقط خلال الانتخابات
04:45 | 2025-11-13
العراق يستقبل أول موجة مطرية تستمر حتى الأحد المقبل
محليات
21.82%
01:09 | 2025-11-13
العراق يستقبل أول موجة مطرية تستمر حتى الأحد المقبل
01:09 | 2025-11-13
السماء ستتغير سريعًا خلال ساعات.. منخفض "مدجج" بالغيوم والبرد والامطار يسرع نحو العراق
أخبار الطقس
15.33%
00:52 | 2025-11-14
السماء ستتغير سريعًا خلال ساعات.. منخفض "مدجج" بالغيوم والبرد والامطار يسرع نحو العراق
00:52 | 2025-11-14
أحدث الحلقات
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
الأكثر مشاهدة
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
بعد أن كشفت السومرية حقيقة مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون… المنظمة توضح التفاصيل
07:59 | 2025-11-14
"تليغرام" يحجب أكثر من 500 ألف مجموعة وقناة في يوم واحد
06:16 | 2025-11-14
5 أسباب تجعل الإنترنت بطيئًا
01:57 | 2025-11-14
فيديو صادم لن تتحملوا مشاهدته... عرض "ديث ميتال" غير تقليدي في مسابقة جمال عالمية!
08:52 | 2025-11-13
كيف تحمي نفسك من فقدان الذاكرة.. الأسباب الرئيسة وطرق الوقاية
08:28 | 2025-11-13
هل حلمت بالسقوط أو الهروب؟.. هذا ما تكشفه الأحلام عن مشاعرنا الخفية
08:13 | 2025-11-13
