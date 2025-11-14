Alsumaria Tv
لوحة كونية نادرة.. كشف أسرارًا جديدة عن "سديم العنكبوت الأحمر"

منوعات

2025-11-14 | 14:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لوحة كونية نادرة.. كشف أسرارًا جديدة عن &quot;سديم العنكبوت الأحمر&quot;
68 شوهد

كشفت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية عن أحدث “صورة الشهر” التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، والتي أظهرت تفاصيل غير مسبوقة داخل السديم الكوكبي الشهير NGC 6537، المعروف بـ“سديم العنكبوت الأحمر”. استخدم ويب كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) لرصد السديم، لتظهر بنى دقيقة لم يسبق رؤيتها، مع خلفية مبهرة مملوءة بآلاف النجوم الساطعة.

نهاية نجم… وبداية مشهد مذهل
ينشأ هذا السديم عن نجم شبيه بالشمس وصل إلى المراحل الأخيرة من حياته، بعد أن تمدد إلى عملاق أحمر وبدأ يفقد طبقاته الخارجية التي تتوهج تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من النواة النجمية الساخنة. ورغم جمال هذه المرحلة، فإنها قصيرة العمر، ولا تدوم سوى عشرات آلاف السنين.

النواة كما لم تُرَ من قبل
أظهرت صور ويب النجم المركزي محاطًا بسحابة غبار وردية، في تحول لافت مقارنة بصور هابل السابقة التي كانت تظهره كنقطة باهتة. ويعتقد العلماء أن الغبار يشكّل قرصًا غباريًا يدور حول النجم، وقد يشير أيضًا إلى احتمال وجود نجم مرافق خفي يؤثر في شكل السديم ثنائي الأقطاب.

“أرجل” العنكبوت تتكشف
رصد التلسكوب للمرة الأولى الامتداد الكامل للفصوص الزرقاء الضخمة الممتدة نحو 3 سنوات ضوئية من المركز، والتي تشكّلت عبر آلاف السنين من تدفق الغاز النشط من النجم المحتضر.

نفاثات ترسم حرف S في قلب السديم
كما كشف ويب بنية بنفسجية متموجة على شكل حرف S ناتجة عن اصطدام نفاثة سريعة بالغازات القديمة المحيطة بالنجم. وتبرز هذه الظاهرة بفضل انبعاثات ذرات الحديد المتأينة المرصودة في نطاق الأشعة تحت الحمراء.

بحث لفهم موت النجوم
تأتي هذه الصورة ضمن برنامج Webb GO رقم 4571 بقيادة الباحث J. Kastner، بالتعاون مع مرصد شاندرا للأشعة السينية، لفهم كيفية تشكل السدم الثنائية الأقطاب ودور الرياح النجمية في نحتها.

لوحة كونية نادرة
الصورة الجديدة ليست مجرد مشهد فني مذهل، بل نافذة علمية لفهم اللحظات الأخيرة من حياة النجوم الشبيهة بالشمس، التي لا تنطفئ بهدوء، بل ترسم في الفضاء تراكيب مذهلة من الغبار والفقاعات والنفاثات
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Play
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
Play
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
Play
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
Play
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
الهوا الك
Play
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
Play
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
عشرين
Play
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
Play
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Play
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Play
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
Live Talk
Play
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Play
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
