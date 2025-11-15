ميزة جديدة للسيارات الكهربائية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
02:25 AM
الى
02:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547057-638987936303137012.webp
ميزة جديدة للسيارات الكهربائية
منوعات
2025-11-15 | 03:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
75 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أعلنت غوغل عن تحديث في تطبيق "Google Maps" يُتيح لمستخدميه رؤية التوفر الفوري لمحطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية، المعروفة باسم Superchargers.
والميزة سيتم عرضها ضمن قسم Overview داخل التطبيق، مع تظليل بالأخضر للمحطات المتاحة.
ومن شأن هذه الإضافة الصغيرة نسبياً أن تُحدث فرقاً فعلياً لقيادة السيارات الكهربائية، خصوصاً عند التخطيط لرحلات طويلة.
وعادةً ما يُضطر سائقو السيارات الكهربائية إلى استخدام عدة تطبيقات لمعرفة حالة منصات الشحن، وهذا قد يسبب تأخيرات أو توتراً، خاصة في المدن الكبيرة.
لكن الآن، يمكن لمستخدمي Google Maps الاطلاع فوراً على ما إذا كانت المحطات مكتظة أو غيرها، ما يساعد على تجنب الانتظار أو التوجه إلى محطة بديلة قبل فوات الأوان.
والأمر يشبه إلى حد ما المراقب الملاحي للطائرات، حيث يوجه الطائرات إلى المدارج والمطارات لتجنّب الازدحام.
ورغم هذا التقدم، فإنّ بعض القيود ما زالت قائمة، من بينها أن خرائط غوغل لا تعرض بعدُ أسعار الشحن لكل محطة، أو قد تتضمّن البيانات أخطاء أو تأخيرات في التحديث.
وعلى الرغم من دقة تطبيق خرائط غوغل في عرض التوفر اللحظي لمحطات الشحن، أشار المستخدمون إلى أن التطبيق قد يفشل أحياناً أو يستغرق وقتاً طويلًا للتحميل.
وتمثّل ميزة العرض اللحظي لمحطات الشحن على Google Maps خطوة مهمة باتجاه جعل استخدام السيارات الكهربائية أكثر سلاسة وأقل توتّراً، خصوصًا عند التخطيط لرحلات طويلة أو خارج المدن.
ومع ذلك، فإنّ الاستفادة الكاملة من إمكانات هذا النظام ستتطلّب ظهور مزيد من الوظائف مثل عرض أسعار الشحن وإدارة التحميل وتوجيه المستخدمين بعناية أكبر.
ويأتي هذا التطور في توقيت حيوي يُظهر مدى جدّية غوغل في تسهيل تجربة القيادة الكهربائية وجعلها أقلّ رهاناً على الحظ أو الانتظار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
الثورة الكهربائية تبدأ من هنا: سيارات تمنحك المستقبل بسعر معقول
03:00 | 2025-11-09
استعد للمستقبل: أفضل السيارات الكهربائية القادمة عام 2026
02:00 | 2025-10-30
كيا EV4 2026: بين الطموح والواقعية في سباق السيارات الكهربائية
10:00 | 2025-10-12
مرسيدس CLA الجديدة 2025: بين الرومانسية الألمانية والتكنولوجيا الكهربائية
03:00 | 2025-09-26
خرائط
غوغل
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
ﻹعادة
السري
بيرة
يارا
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المفوضية تعلن الية توزيع المقاعد واستبدال الأعضاء لانتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
40.59%
09:52 | 2025-11-14
المفوضية تعلن الية توزيع المقاعد واستبدال الأعضاء لانتخابات مجلس النواب 2025
09:52 | 2025-11-14
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة الأمطار
محليات
23.06%
06:32 | 2025-11-15
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة الأمطار
06:32 | 2025-11-15
السماء ستتغير سريعًا خلال ساعات.. منخفض "مدجج" بالغيوم والبرد والامطار يسرع نحو العراق
أخبار الطقس
19.9%
00:52 | 2025-11-14
السماء ستتغير سريعًا خلال ساعات.. منخفض "مدجج" بالغيوم والبرد والامطار يسرع نحو العراق
00:52 | 2025-11-14
فنان شهير واحد أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" يتعرض لحادث مروع
فن وثقافة
16.44%
00:58 | 2025-11-15
فنان شهير واحد أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" يتعرض لحادث مروع
00:58 | 2025-11-15
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
الأكثر مشاهدة
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
اخترنا لك
ألفا روميو تونالي الجديدة... السيارة التي فضّلت الأناقة على الثورة
02:47 | 2025-11-15
لوحة كونية نادرة.. كشف أسرارًا جديدة عن "سديم العنكبوت الأحمر"
14:18 | 2025-11-14
بعد أن كشفت السومرية حقيقة مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون… المنظمة توضح التفاصيل
07:59 | 2025-11-14
"تليغرام" يحجب أكثر من 500 ألف مجموعة وقناة في يوم واحد
06:16 | 2025-11-14
5 أسباب تجعل الإنترنت بطيئًا
01:57 | 2025-11-14
فيديو صادم لن تتحملوا مشاهدته... عرض "ديث ميتال" غير تقليدي في مسابقة جمال عالمية!
08:52 | 2025-11-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.