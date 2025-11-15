آلية جديدة تحفز المناعة لعلاج سرطان البنكرياس ذاتياً

وتستغل خلايا الورم "تمويهاً سكرياً" عبر جزيء حمض السياليك يخدع المناعة، وتعطيل هذا الجزيء يعيد تنشيط الخلايا المناعية لمهاجمة الورم.أظهرت التجارب على الفئران نجاح العلاج في إبطاء نمو الأورام، ما يمثل خطوة أولية واعدة تحتاج إلى تأكيد في تجارب سريرية على البشر، ويتوقع الباحثون دمج العلاج مع الكيميائي والمناعي الحالي، مع البدء بالتجارب السريرية خلال السنوات المقبلة.ويُعد سرطان البنكرياس من أخطر أنواع ، وغالباً ما يُكتشف متأخراً، ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات نحو 13%، الدراسة لا تزال محدودة على الحيوانات، وسلامة العلاج والجرعات المثالية قيد البحث، لكن الباحثين يعتبرون النتائج فتحاً جديداً في مجال العلاجات المناعية للأورام المقاومة للعلاج التقليدي.