بضغطة.. تمسح فوضى صورك وتحرّر مساحة هاتفك

وفي هذا السياق، أعلنت شركة غوغل عن تحديث جديد لتطبيق Google Photos يقدّم أداة ذكية تمكّن المستخدمين من تحرير مساحات تخزين كبيرة بضغطة واحدة، عبر تنظيف الملفات غير الضرورية واستعادة مساحة الهاتف بسهولة ودون أي مجهود.تنظيم الصورالميزة الأبرز في التحديث هي ما يُعرف باسم photo stacking أو "تجميع الصور المتشابهة". وتقوم هذه الأداة بتجميع اللقطات التي جرى التقاطها في لحظات متقاربة، مثل الصور المتعددة لنفس المشهد أو لنفس الشخص، داخل مجموعة واحدة مرتّبة.ولا يقتصر دور هذه الميزة على تنظيم الألبوم فقط، بل يقدم التحديث اقتراحًا ذكيًا يسهّل على المستخدم اختيار أفضل صورة من المجموعة، مع إمكانية حذف بقية اللقطات غير الضرورية بضغطة واحدة.حذف النسخ المكررةبعد تجميع الصور، يمكن للمستخدم تحديد الصور المكررة أو المتشابهة داخل المجموعة، ثم حذفها دفعة واحدة.والأداة تعتمد على الخاص بغوغل، وهو قادر على تقييم جودة الصور مثل الوضوح والتركيز لاختيار الصورة الأفضل من كل مجموعة.وهذا يوفر على المستخدم عناء التصفية اليدوية ويساعد في الحفاظ على مكتبة نظيفة دون تكرار غير ضروري.استرجاع مساحة تخزينبحذف الصور المتكرّرة أو غير الضرورية، يمكن للمستخدمين استرجاع مساحة تخزين كبيرة من الهاتف أو من التخزين المحلي. وهذا التحديث يمكن أن يقلّل من الحاجة إلى الاشتراك في خطط Google One المدفوعة، خاصة لأولئك الذين يجدون صعوبة في إدارة الصور يدويًا أو لديهم مكتبة ضخمة تتطلب وقتًا طويلًا في تنظيمها.وتذكر الميزة الجديدة بما تقدمه هواتف غوغل بيكسل من خلال خاصية Top Shot التي تلتقط عدة إطارات من اللحظة نفسها وتختار أفضلها. لكن الفرق هنا هو أن photo stacking بات متاحًا لجميع مستخدمي Google Photos، وليس فقط على أجهزة بيكسل.كما أنها تعكس توجه غوغل لتعزيز أدواتها عبر الذكاء الاصطناعي، لتكون أكثر فائدة للمستخدم العادي وليس فقط لمحترفي التصوير.طرح تدريجيبحسب المصادر، فإن التحديث سيُطرح بشكل تدريجي، ويُتوقع أن يصل أولًا إلى مستخدمي أندرويد قبل أن يمتد إلى نظام iOS. ولتشغيل الميزة، يمكن للمستخدمين الدخول إلى إعدادات التطبيق والنقر على التفضيلات وتفعيل خيار تجميع الصور المتشابهة Group similar photos.في الخلاصةالميزة الجديدة في Google Photos تمثّل خطوة ذكية لجعل إدارة الصور أسهل وأكثر كفاءة، خاصة لأولئك الذين يلتقطون الكثير من الصور المتشابهة.فباستخدام تكديس الصور وحذف النسخ الزائدة بضغطة واحدة، يمكن للمستخدمين استعادة مساحة التخزين بسرعة، دون التضحية بصورهم المهمة.وفي عصر نعتمد فيه على هواتفنا لتوثيق لحظات حياتنا، يبدو أن هذا التحديث قد يكون بمثابة المنقذ من الرقمية.