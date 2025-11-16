"ساعة أكثر ذكاء" من ابل

وجوه جديدة كليّاًفي الإصدار الجديد من WatchOS 26، أضافت أبل 4 وجوه جديدة بالكامل من بينها Exactograph بتصميم عصري مستوحى من الساعات الكلاسيكية ويقسّم الساعات والدقائق والثواني بطريقة واضحة.الوجه الثاني Flow الذي يستخدم أرقاماً زجاجية مائعة تتفاعل مع حركة المعصم وتغيّر لونها حسب الحركة.أما الوجه الثالث Waypoint الذي يعمل كبوصلة حية يظهر موقعك بالنسبة إلى الأماكن التي خزّنتها في الخرائط أو نقاط أهتمام، ومتوفّر فقط على طرازات Ultra من الساعة.بينما الوجه الرابع Hermès Faubourg Party ، وهو وجه خاص بطرازات Hermès من الساعة، يعرض رسوما متحرّكة مستوحاة من الوقت وحركة المعصم.وإضافة هذه الوجوه تمنح المستخدمين خيارات أكثر للتخصيص وتجديد شكل الساعة، وهو ما يُعد دائمًا من العناصر التي تستقطب المستخدمين.تحسين الوجوه القديمةولم تكتف أبل بإضافة وجوه جديدة، بل حسّنت أيضاً الوجوه التي يستخدمها الكثيرون يومياً. فعلى وجه Photos الذي تعتبره أبل من أكثر الوجوه شعبية، تمّ إضافة خيار Glass للساعة، وهو لون زجاجي جديد يسمح للمستخدم أن يظهر صورته الخلفية بشكل أوضح.وكذلك، تم توسيع دعم ثوانٍ متحركة في وضع العرض الدائم Always-On إلى عدد أكبر من وجوه الساعة والأجهزة، بعد أن كانت هذه الميزة مقتصرة على عدد قليل من الوجوه طراز العام الماضي.وهذه التحسينات تعكس اهتمام أبل بتجربة المستخدم اليومية وجعل الساعة أكثر مرونة وتخصيصاً.تلميحات ذكيةالميزة الثالثة تُعرف باسم Hints، وهي عنصر واجهة يظهر في أسفل شاشة الساعة بعد تثبيت watchOS 26 ويعمل كتلميح بصري مصغّر في شكل زجاج سائل مرتبط بميزة Smart Stack .وهذه التلميحات تهدف إلى اقتراح التطبيقات أو الإجراءات بناءً على سياق المستخدم. مثلاً، قد يظهر تلميح لتفعيل ميزة Backtrack عندما يكون المستخدم في منطقة دون اتصال، أو اقتراح لبدء تمارين رياضية عند وصوله إلى النادي في وقت معتاد.واجهة أكثر أناقةمع watchOS 26، يحصل مستخدمو ساعات أبل على تجربة واجهة أكثر أناقة وتنوعاً وذكاءً. فإذا كنت من مستخدمي السلسلة المتوافقة، فستلاحظ فوراً الوجوه الجديدة وتحسينات الصورة والتلميحات الذكية التي تجعل الساعة أكثر من مجرد عدّاد للوقت.