اكتشاف أظلم مكان في النظام الشمسي.. السواد المطلق

الإطار التنسيقي يوقع على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر
2025-11-17 | 09:02
المصدر:
العين الاخبارية
عند النظر إلى السماء ليلاً، قد يبدو
الفضاء
امتدادا بلا نهاية من الظلام. لكن هل كل المناطق مظلمة بنفس القدر؟ وما هو أظلم مكان؟.
وفقا للعلماء، الإجابة ليست بسيطة، فالظلام الحقيقي، أو ما يمكن تسميته بـ"السواد المطلق"، نادر وصعب التحديد، فالكون مليء بالغبار الكوني الذي يبعثر الضوء ويجعل
الفضاء
يلمع حتى بعيدًا عن النجوم، وفق ما أوضح
مارك بوستمان
، عالم فلك في معهد علوم تلسكوب الفضاء. وفي الواقع، لون الكون يُقارب ما يُعرف بـ"لاتيه كوني"، وهو ظل بيج فاتح يميل إلى الأبيض.
ويضيف أندرياس بوركيرت، عالم
الفيزياء
الفلكية النظرية في جامعة
ميونخ
، أن الظلام يعتمد أيضًا على تعريفه، فالضوء المرئي يضيء بعض مناطق الكون، لكن أطوال موجية أخرى من الطيف الكهرومغناطيسي، مثل
الأشعة فوق البنفسجية
وأشعة غاما، تلامس تقريبا كل شيء، مما يجعل الكون عند النظر في الطيف الكامل مضيئا نسبيا.
عند التركيز على الضوء المرئي، هناك أماكن استثنائية الظلام في الفضاء القريب. أبرزها:
- نواة المذنب بورلي (19P/Borrelly): يُعد أحد أظلم المواقع في النظام الشمسي، حيث تعكس نواته المكونة من الغبار والجليد أقل من 3% من
ضوء الشمس
، وفق صور التقطت عام 2001.
- حفرات القمر القطبية: بعض الحفر على القمر تقع في الظل الدائم ولا تصلها أشعة الشمس أبدا، ما يجعلها من أظلم بقاع النظام الشمسي.
- حفرات
بلوتو
: بسبب
بعدها
عن الشمس، تُعد هذه الحفر مظلمة للغاية، لتشابهها مع ظلال القمر الدائمة.
أظلم الأماكن في الكون
أما على نطاق الكون، فهناك أماكن تعتبر مظلمة لأسباب متعددة:
- الثقوب السوداء: تُعرف بأنها مظلمة لأنها تمتص أي ضوء يعبر أفق الحدث. لكن بوركيرت يوضح أن ذلك لا يعني غياب الضوء، فهو ببساطة محبوس داخل الثقب الأسود.
- السحب الغبارية الكثيفة (Bok Globules) مثل Barnard 68 على بعد 500 سنة ضوئية، تحجب هذه السحب معظم الضوء المرئي للنجوم المحيطة، فتبدو كأنها "ثقوب سوداء في السماء".
- المناطق البعيدة في المجرة: التقط تلسكوب نيو هورايزنز صورا لمناطق بعيدة جدًا عن أي مصدر ضوء، وهي مظلمة بمعدل أكثر بعشر مرات من السماء قرب الأرض، رغم وجود الضوء الخلفي الكوني.
ويشير بوركيرت إلى أن موقع الأرض في "فقاعة مظلمة نسبيا" داخل
درب التبانة
، منح البشر رؤية واضحة بعيدة إلى الفضاء، وهو ما ساعد في تطور علم الفلك.
ويختم بوركيرت "نجلس في وسط هذه الفقاعة الكبيرة، ونستطيع رؤية الكثير من النجوم. لو لم نكن هنا، ربما لم يكن علم الفلك ليتطور بهذه الطريقة. فالظلام، كما أعتقد، فكرة مهمة جدا".
