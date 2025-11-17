اكتشاف أظلم مكان في النظام الشمسي.. السواد المطلق

وفقا للعلماء، الإجابة ليست بسيطة، فالظلام الحقيقي، أو ما يمكن تسميته بـ"السواد المطلق"، نادر وصعب التحديد، فالكون مليء بالغبار الكوني الذي يبعثر الضوء ويجعل يلمع حتى بعيدًا عن النجوم، وفق ما أوضح ، عالم فلك في معهد علوم تلسكوب الفضاء. وفي الواقع، لون الكون يُقارب ما يُعرف بـ"لاتيه كوني"، وهو ظل بيج فاتح يميل إلى الأبيض.ويضيف أندرياس بوركيرت، عالم الفلكية النظرية في جامعة ، أن الظلام يعتمد أيضًا على تعريفه، فالضوء المرئي يضيء بعض مناطق الكون، لكن أطوال موجية أخرى من الطيف الكهرومغناطيسي، مثل وأشعة غاما، تلامس تقريبا كل شيء، مما يجعل الكون عند النظر في الطيف الكامل مضيئا نسبيا.عند التركيز على الضوء المرئي، هناك أماكن استثنائية الظلام في الفضاء القريب. أبرزها:- نواة المذنب بورلي (19P/Borrelly): يُعد أحد أظلم المواقع في النظام الشمسي، حيث تعكس نواته المكونة من الغبار والجليد أقل من 3% من ، وفق صور التقطت عام 2001.- حفرات القمر القطبية: بعض الحفر على القمر تقع في الظل الدائم ولا تصلها أشعة الشمس أبدا، ما يجعلها من أظلم بقاع النظام الشمسي.- حفرات : بسبب عن الشمس، تُعد هذه الحفر مظلمة للغاية، لتشابهها مع ظلال القمر الدائمة.أظلم الأماكن في الكونأما على نطاق الكون، فهناك أماكن تعتبر مظلمة لأسباب متعددة:- الثقوب السوداء: تُعرف بأنها مظلمة لأنها تمتص أي ضوء يعبر أفق الحدث. لكن بوركيرت يوضح أن ذلك لا يعني غياب الضوء، فهو ببساطة محبوس داخل الثقب الأسود.- السحب الغبارية الكثيفة (Bok Globules) مثل Barnard 68 على بعد 500 سنة ضوئية، تحجب هذه السحب معظم الضوء المرئي للنجوم المحيطة، فتبدو كأنها "ثقوب سوداء في السماء".- المناطق البعيدة في المجرة: التقط تلسكوب نيو هورايزنز صورا لمناطق بعيدة جدًا عن أي مصدر ضوء، وهي مظلمة بمعدل أكثر بعشر مرات من السماء قرب الأرض، رغم وجود الضوء الخلفي الكوني.ويشير بوركيرت إلى أن موقع الأرض في "فقاعة مظلمة نسبيا" داخل ، منح البشر رؤية واضحة بعيدة إلى الفضاء، وهو ما ساعد في تطور علم الفلك.ويختم بوركيرت "نجلس في وسط هذه الفقاعة الكبيرة، ونستطيع رؤية الكثير من النجوم. لو لم نكن هنا، ربما لم يكن علم الفلك ليتطور بهذه الطريقة. فالظلام، كما أعتقد، فكرة مهمة جدا".