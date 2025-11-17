ما هي المكسرات اﻷكثر فائدة لصحتنا؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 PM
الى
05:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الإطار التنسيقي يوقع على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547260-638989935427167112.jpg
ما هي المكسرات اﻷكثر فائدة لصحتنا؟
منوعات
2025-11-17 | 11:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
190 شوهد
أعد خبراء التغذية تقريرا يصنف المكسرات الأكثر فائدة للصحة بناء على محتواها من العناصر الغذائية الأساسية، ومضادات الأكسدة، والدهون الصحية، والقدرة على الوقاية من الأمراض.
ويأتي هذا التقرير في إطار توجيه المستهلكين نحو الخيارات الغذائية الأمثل، خاصة مع تزايد الأدلة العلمية على دور المكسرات في الوقاية من أمراض القلب والشرايين، وتحسين وظائف الدماغ، والمساهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم.
ويقدم التقرير إرشادات عملية حول الكميات المناسبة للاستهلاك اليومي، وأفضل الطرق لإدراج المكسرات في النظام الغذائي، مع التنبيه إلى أهمية الاعتدال في الاستهلاك لتحقيق أقصى استفادة صحية.
ويكشف الخبراء عن خمسة أنواع من المكسرات تتمتع بقيمة غذائية عالية:
المركز الخامس: الفول
السوداني
رغم كونه من البقوليات، يحتل الفول السوداني مكانة خاصة بفضل تركيبته المتوازنة من الدهون الصحية والبروتينات.
ويتميز باحتوائه على "الإيزوفلافون" الذي يسهم في تخفيف أعراض انقطاع الطمث، ما يجعله خيارا مثاليا للنساء في منتصف العمر.
المركز الرابع: الكاجو
يشتهر الكاجو بغناه بفيتامين E والزنك، ما يجعله درعا واقيا لصحة الدماغ والأعصاب.
كما تلعب مضادات الأكسدة المتوفرة فيه دورا حاسما في محاربة الالتهابات والتدهور المعرفي، بينما يدعم محتواه من المعادن
الصحة
الإنجابية للرجال.
المركز الثالث: اللوز
يقدم اللوز فوائد متعددة تشمل العظام والقلب والأمعاء. ويتميز بقدرته الفريدة على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يجعله حليفا قويا لمرضى السكري.
كما يساعد في تحسين حساسية الإنسولين وتعزيز البكتيريا المفيدة في الأمعاء.
المركز الثاني: الفستق الحلبي
يعد الفستق الحلبي كنزا غذائيا حقيقيا، حيث يقدم بروتينا نباتيا كاملا نادرا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية.
ولا يقتصر دوره على تنظيم السكر في الدم، بل يمتد إلى تعزيز وظائف الدماغ وتحسين المزاج.
المركز الأول: عين الجمل
يتوج عين الجمل على عرش المكسرات بجدارة، بفضل احتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الالتهاب القوية.
وتشمل فوائده تحسين صحة القلب، تعزيز الخصوبة لدى الرجال، والحماية من الأمراض التنكسية العصبية.
ينصح الخبراء بتناول حفنة يومية (ما يعادل 150-200 سعرة حرارية)، مع التنويع بين المكسرات والبذور (مثل بذور اليقطين وعباد الشمس والكتان والقنب والسمسم)، وكذلك البقوليات (مثل الحمص والعدس وفول الصويا) لتحقيق أقصى استفادة غذائية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
الصحة العالمية تتحدث عن الوضع في غزة: ما يزال كارثيا
13:02 | 2025-10-23
ما علاقة الإجهاد بالهرمونات وتوازن الجسم والصحة؟
09:02 | 2025-10-15
الشاي وصحتك.. 3 أكواب كافية لصنع الفرق
01:54 | 2025-09-25
فائدة أم ضرر.. كوب العصير الصباحي قد يكون خدعة!
11:11 | 2025-10-08
المكسرات
الصحة
السوداني
السودان
سوداني
الكتا
تامي
عزيز
باتي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
سياسة
60.74%
06:45 | 2025-11-17
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
06:45 | 2025-11-17
تحديث جديد من المفوضية بشأن إعلان النتائج النهائية اليوم
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
16.86%
05:46 | 2025-11-17
تحديث جديد من المفوضية بشأن إعلان النتائج النهائية اليوم
05:46 | 2025-11-17
اطلاق تطبيق "ممنون" في العراق
اقتصاد
11.96%
09:18 | 2025-11-16
اطلاق تطبيق "ممنون" في العراق
09:18 | 2025-11-16
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
محليات
10.45%
08:59 | 2025-11-17
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
08:59 | 2025-11-17
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
اخترنا لك
واتساب بصدد احداث ثورة في عالم الدردشة
10:59 | 2025-11-17
اكتشاف أظلم مكان في النظام الشمسي.. السواد المطلق
09:02 | 2025-11-17
حظك اليوم 17-11-2025: فرص جديدة وتحديات تحتاج لتوازن!
07:54 | 2025-11-17
"ساعة أكثر ذكاء" من ابل
13:25 | 2025-11-16
"أبل" تتخلى عن تقليدها السنوي.. جدول إصدار آيفون يتغير
11:52 | 2025-11-16
بضغطة.. تمسح فوضى صورك وتحرّر مساحة هاتفك
09:09 | 2025-11-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.