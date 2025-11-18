عواقب تناول مشروبات الطاقة

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت مؤخرا أن شابا يبلغ من العمر 22 عاما، هاو لألعاب الإنترنت، عانى من فشل في الساق ونخر في البنكرياس نتيجة استهلاكه المستمر لمشروبات الطاقة.وفي هذا الصدد، قال الدكتور ريشيتون: "تطور نخر البنكرياس يحدث في حالات سوء استخدام المنتجات غير الصحية. ويرتبط هذا غالبا بالكحول، لكن مشروبات الطاقة، بتركيبها الكيميائي المعقد، قد تسبب موت الأنسجة أيضا. لذلك، ما حصل لهذا الشاب أمر متوقع".وأشار الدكتور ريشيتون إلى أن "البنكرياس شديد التأثر بالمواد التي تمتص في الأمعاء، وخاصة في الأمعاء الغليظة، حيث يتم امتصاص السوائل".وأضاف "ليس مستغربا أن البنكرياس، الذي تعرض مرارا وتكرارا لمثل هذه الهجمات، استسلم في النهاية"، موضحا أن "مشروبات الطاقة لا يمكن اعتبارها طعاما بالمعنى التقليدي، فهي منتج كيميائي يتكون من العديد من المكونات الاصطناعية المصممة لتنشيط الجسم بشكل مصطنع".وذكر "نعم، يمكن زيادة الطاقة على المدى القصير، لكنها تأتي على حساب التدخل الصارخ في العمليات الطبيعية واستنزاف احتياطيات الجسم الداخلية".