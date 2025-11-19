الصفحة الرئيسية
إيران قلقة إزاء قرار مجلس الأمن بشأن غزة
تعرّف على لاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا هذا الموسم بحسب قائمة "فوربس"
منوعات
2025-11-19 | 02:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
90 شوهد
في عالم كرة القدم، لم تعد
الأسطورة
تُقاس بعدد الأهداف فحسب، بل بحجم الأرصدة المصرفية أيضًا.
فمع نهاية كل موسم، تتحول الأنظار نحو الكشف عن القائمة السنوية للاعبي كرة القدم الأعلى دخلًا، والتي تُقدم تحليلًا صارمًا ومفصلًا.
وفيما يلي سنستعرض بالارقام قائمة لاعبي كرة القدم الاعلى أجرًا بحسب مجلّة "فوربس ميدل ايست" للعام 2025- 2026.
هذا الموسم، ورغم اقتراب مسيرة
العمالقة
من خط النهاية، تتأكد هيمنة اسم واحد على القمة: النجم
البرتغالي
كريستيانو رونالدو
. ولكن، خلف هذه الأرقام التي تعزز إمبراطوريته المالية، يلوح في الأفق صراع جديد. جيلٌ شاب بدأ يخطط للثورة على العرش والتحكم في الخريطة المالية لكرة القدم
.
فماذا تكشف أرقام "فوربس" هذا العام عن حجم "الثروة الكروية"، ومن هم "الأمراء" الذين يستعدون لاعتلاء القمة؟
بحسب "فوربس ميدل ايست"، يتصدر النجم البرتغالي
كريستيانو
رونالدو
قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلًا في العالم لموسم 2025-2026، متقدمًا على 10 لاعبين يتجاوز مجموع دخلهم المتوقع 945 مليون دولار أمريكي.
وفي الوقت الذي يُمدد فيه رونالدو مسيرته، تشير الأرقام إلى هيمنة أجيال شابة تستعد لوراثة عرش الصدارة العالمية. فقد بدأ الأمر وكأنّ النجم البالغ من العمر 40 عامًا يستعد لإسدال الستار على مسيرته بانتهاء عقده مع نادي "
النصر السعودي
" الذي انضم إليه عام 2023، غير أنّ رونالدو بدد سريعًا تلك التوقعات وجدد عقده لعامين إضافيين، مؤكدًا في حوار سابق أنّ استمرار أدائه الجيد هو الدافع الأساسي.
ولكن الدافع المادي لا يقل أهمية، حيث تُقدر "فوربس ميدل ايست" أنّ رونالدو سيجني نحو 230 مليون دولار من نادي "النصر السعودي" خلال هذا الموسم، شاملة الراتب الأساسي والحوافز المالية من الاتفاقيات التجارية التي يسهلها النادي، ومع إضافة نحو 50 مليون دولار من نشاطاته خارج الملعب، يُتوقع أن تصل أرباح نجم
البرتغال
إلى نحو 280 مليون دولار قبل
الضرائب
، وهو ما يمنحه صدارة القائمة للمرة السادسة خلال العقد
الأخير، بحسب "فوربس ميدل إيست".
هذا الرقم يوسع المسافة بينه وبين
ليونيل ميسي
، لاعب إنتر ميامي، الذي يحتل المرتبة الثانية بإجمالي متوقع قدره 130 مليون دولار.
وبشكل إجمالي، يُتوقع أن يجني اللاعبون العشرة الأوائل نحو 945 مليون دولار للموسم الحالي، وقد ارتفع الحد الأدنى لدخول القائمة إلى 43 مليون دولار، وهو ما يوازي دخل النجم الصاعد لامين يامال. وتشير"فوربس ميدل إيست" إلى أنّ تراجع إجمالي إيرادات العشرة الأوائل بنحو 4% مقارنة بالموسم الماضي، يعود إلى خروج النجم البرازيلي نيمار من التصنيف، بعد إنهاء عقده مع
الهلال
السعودي وعودته إلى ناديه السابق سانتوس بأجر أقل.
وعلى الرغم من خروج نيمار وكيفن دي بروين، لا تزال قائمة هذا العام تحت هيمنة أسماء معروفة لم يغادر أيّ منها فريقه في فترة الانتقالات الأخيرة.
عاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عامًا) إلى القائمة محتلاً المرتبة السادسة بإجمالي أرباح متوقعة تبلغ 60 مليون دولار. ورغم أنه كان أصغر لاعب في القائمة العام الماضي، فقد خسر هذا اللقب لصالح نجوم أصغر سناً، أبرزهم زميله في
ريال مدريد
، جود بيلينغهام (22 عامًا)، الذي دخل التصنيف في المرتبة التاسعة بإجمالي 44 مليون دولار. كذلك، دخل نجم برشلونة لامين يامال التاريخ كأول لاعب يبلغ 18 عامًا فقط ينضم إلى قائمة فوربس منذ إطلاقها قبل 22 عامًا.
ويُظهر هذا التغيير تحولًا في هيمنة الدوريات؛ فبفضل اللاعبين الشابين الجديدين، يتصدر
الدوري الإسباني
(لا ليغا) القائمة هذا العام بوجود أربعة لاعبين من ضمن الأعلى دخلاً. يليه
الدوري السعودي
للمحترفين بثلاثة لاعبين (كريستيانو رونالدو،
كريم بنزيما
، وساديو ماني الذي حل ثامناً بـ 54 مليون دولار). أمًا
الدوري الإنجليزي الممتاز
، فمثّله لاعبان فقط هما إيرلينغ هالاند ومحمد صلاح (الذي جاء سابعًا بـ 55 مليون دولار)، بينما ظلّ
ليونيل
ميسي الممثل الوحيد للدوري الأميركي لكرة القدم (MLS).
الأهم من ذلك بالنّسبة لـ "فوربس ميدال ايست"، أنّ دخول بيلينغهام ويامال يشير إلى موجة صاعدة من الشباب بدأت تشق طريقها؛ إذ إنّ نصف اللاعبين الأعلى دخلًا هذا العام لا تتجاوز أعمارهم 29 عامًا، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ عام 2020. وقد تراجع متوسط أعمار مشتركي القائمة إلى ما دون 30 عامًا، مسجلًا أدنى مستوى له في خمس سنوات، ممّا يؤكد استعداد الجيل الشاب لاعتلاء قمة الدخل رغم استمرار تصدر كريستيانو رونالدو.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
