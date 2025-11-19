Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران قلقة إزاء قرار مجلس الأمن بشأن غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تعرّف على لاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا هذا الموسم بحسب قائمة "فوربس"

منوعات

2025-11-19 | 02:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تعرّف على لاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا هذا الموسم بحسب قائمة &quot;فوربس&quot;
90 شوهد

في عالم كرة القدم، لم تعد الأسطورة تُقاس بعدد الأهداف فحسب، بل بحجم الأرصدة المصرفية أيضًا.

فمع نهاية كل موسم، تتحول الأنظار نحو الكشف عن القائمة السنوية للاعبي كرة القدم الأعلى دخلًا، والتي تُقدم تحليلًا صارمًا ومفصلًا.
وفيما يلي سنستعرض بالارقام قائمة لاعبي كرة القدم الاعلى أجرًا بحسب مجلّة "فوربس ميدل ايست" للعام 2025- 2026.

هذا الموسم، ورغم اقتراب مسيرة العمالقة من خط النهاية، تتأكد هيمنة اسم واحد على القمة: النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ولكن، خلف هذه الأرقام التي تعزز إمبراطوريته المالية، يلوح في الأفق صراع جديد. جيلٌ شاب بدأ يخطط للثورة على العرش والتحكم في الخريطة المالية لكرة القدم
.
فماذا تكشف أرقام "فوربس" هذا العام عن حجم "الثروة الكروية"، ومن هم "الأمراء" الذين يستعدون لاعتلاء القمة؟
 
بحسب "فوربس ميدل ايست"، يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلًا في العالم لموسم 2025-2026، متقدمًا على 10 لاعبين يتجاوز مجموع دخلهم المتوقع 945 مليون دولار أمريكي.
 
وفي الوقت الذي يُمدد فيه رونالدو مسيرته، تشير الأرقام إلى هيمنة أجيال شابة تستعد لوراثة عرش الصدارة العالمية. فقد بدأ الأمر وكأنّ النجم البالغ من العمر 40 عامًا يستعد لإسدال الستار على مسيرته بانتهاء عقده مع نادي "النصر السعودي" الذي انضم إليه عام 2023، غير أنّ رونالدو بدد سريعًا تلك التوقعات وجدد عقده لعامين إضافيين، مؤكدًا في حوار سابق أنّ استمرار أدائه الجيد هو الدافع الأساسي.
 
ولكن الدافع المادي لا يقل أهمية، حيث تُقدر "فوربس ميدل ايست" أنّ رونالدو سيجني نحو 230 مليون دولار من نادي "النصر السعودي" خلال هذا الموسم، شاملة الراتب الأساسي والحوافز المالية من الاتفاقيات التجارية التي يسهلها النادي، ومع إضافة نحو 50 مليون دولار من نشاطاته خارج الملعب، يُتوقع أن تصل أرباح نجم البرتغال إلى نحو 280 مليون دولار قبل الضرائب، وهو ما يمنحه صدارة القائمة للمرة السادسة خلال العقد
الأخير، بحسب "فوربس ميدل إيست".
 
هذا الرقم يوسع المسافة بينه وبين ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، الذي يحتل المرتبة الثانية بإجمالي متوقع قدره 130 مليون دولار.
 
وبشكل إجمالي، يُتوقع أن يجني اللاعبون العشرة الأوائل نحو 945 مليون دولار للموسم الحالي، وقد ارتفع الحد الأدنى لدخول القائمة إلى 43 مليون دولار، وهو ما يوازي دخل النجم الصاعد لامين يامال. وتشير"فوربس ميدل إيست" إلى أنّ تراجع إجمالي إيرادات العشرة الأوائل بنحو 4% مقارنة بالموسم الماضي، يعود إلى خروج النجم البرازيلي نيمار من التصنيف، بعد إنهاء عقده مع الهلال السعودي وعودته إلى ناديه السابق سانتوس بأجر أقل.
 
وعلى الرغم من خروج نيمار وكيفن دي بروين، لا تزال قائمة هذا العام تحت هيمنة أسماء معروفة لم يغادر أيّ منها فريقه في فترة الانتقالات الأخيرة.
 
عاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور (25 عامًا) إلى القائمة محتلاً المرتبة السادسة بإجمالي أرباح متوقعة تبلغ 60 مليون دولار. ورغم أنه كان أصغر لاعب في القائمة العام الماضي، فقد خسر هذا اللقب لصالح نجوم أصغر سناً، أبرزهم زميله في ريال مدريد، جود بيلينغهام (22 عامًا)، الذي دخل التصنيف في المرتبة التاسعة بإجمالي 44 مليون دولار. كذلك، دخل نجم برشلونة لامين يامال التاريخ كأول لاعب يبلغ 18 عامًا فقط ينضم إلى قائمة فوربس منذ إطلاقها قبل 22 عامًا.
 
ويُظهر هذا التغيير تحولًا في هيمنة الدوريات؛ فبفضل اللاعبين الشابين الجديدين، يتصدر الدوري الإسباني (لا ليغا) القائمة هذا العام بوجود أربعة لاعبين من ضمن الأعلى دخلاً. يليه الدوري السعودي للمحترفين بثلاثة لاعبين (كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، وساديو ماني الذي حل ثامناً بـ 54 مليون دولار). أمًا الدوري الإنجليزي الممتاز، فمثّله لاعبان فقط هما إيرلينغ هالاند ومحمد صلاح (الذي جاء سابعًا بـ 55 مليون دولار)، بينما ظلّ ليونيل ميسي الممثل الوحيد للدوري الأميركي لكرة القدم (MLS).
 
الأهم من ذلك بالنّسبة لـ "فوربس ميدال ايست"، أنّ دخول بيلينغهام ويامال يشير إلى موجة صاعدة من الشباب بدأت تشق طريقها؛ إذ إنّ نصف اللاعبين الأعلى دخلًا هذا العام لا تتجاوز أعمارهم 29 عامًا، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ عام 2020. وقد تراجع متوسط أعمار مشتركي القائمة إلى ما دون 30 عامًا، مسجلًا أدنى مستوى له في خمس سنوات، ممّا يؤكد استعداد الجيل الشاب لاعتلاء قمة الدخل رغم استمرار تصدر كريستيانو رونالدو.
 
 
 
 

>> تابع قناة السومرية على  منصة X

منوعات

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

محمد صلاح

لامين يامال

نيمار

السومرية

العراق

الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإسباني

الدوري السعودي

النصر السعودي

كريم بنزيما

ريال مدريد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
Play
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
Play
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Play
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Live Talk
Play
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
Play
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
عشرين
Play
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
Play
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
Play
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Play
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
Play
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Play
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
Play
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
Play
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
Play
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Play
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Live Talk
Play
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
Play
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
عشرين
Play
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
Play
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
Play
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Play
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
لقطات
Play
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
Play
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
Biotic
Play
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Play
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14

اخترنا لك
في اليوم العالمي للرجل... اليك كل ما يجب أن تعرفه عن الاضطرابات النفسية عند الرجال
04:45 | 2025-11-19
ارتفاع الذهب التاريخي: كيف انعكس على احتياطيات أكبر 5 دول عربية؟
04:13 | 2025-11-19
صخرة غريبة على المريخ لا تنتمي إليه.. من أين جاءت؟
10:38 | 2025-11-18
عواقب تناول مشروبات الطاقة
00:43 | 2025-11-18
ما هي المكسرات اﻷكثر فائدة لصحتنا؟
11:22 | 2025-11-17
واتساب بصدد احداث ثورة في عالم الدردشة
10:59 | 2025-11-17

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.