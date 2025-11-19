Alsumaria Tv
في اليوم العالمي للرجل... اليك كل ما يجب أن تعرفه عن الاضطرابات النفسية عند الرجال

منوعات

2025-11-19 | 04:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في اليوم العالمي للرجل... اليك كل ما يجب أن تعرفه عن الاضطرابات النفسية عند الرجال
43 شوهد

في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات العالمية للاهتمام بالصحة النفسية، لا تزال معاناة الرجال من الاضطرابات النفسية قضية صامتة لا تحظى بالاهتمام الكافي. فالكثير من الرجال يواجهون تحديات نفسية خطيرة، إلا أن وصمة العار المرتبطة بطلب المساعدة تجعلهم يترددون في الاعتراف بما يمرون به أو التوجه للعلاج. وتدفعهم الصورة النمطية التي تربط الرجولة بالقوة والصمود إلى إخفاء مشاعرهم، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الأعراض وارتفاع معدلات الانتحار بين الرجال مقارنة بالنساء.


وفي اليوم العالمي للرجل، تبرز الحاجة الملحّة لإلقاء الضوء على هذه القضية، وتعزيز الوعي بالمشكلات النفسية الشائعة بين الرجال، وأعراضها، والأسباب الاجتماعية التي تزيدها حدة، وأهمية كسر الصمت للحصول على الدعم اللازم في الوقت المناسب.
ووفقًا للمؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار، في عام 2019، كانت معدلات انتحار الرجال أعلى 3.63 مرة من النساء. وفي هذا اليوم نسلط الضوء على علامات صراعات الصحة النفسية، من أجل المشاركة في إنهاء وصمة العار التي تمنع الرجال من طلب المساعدة والحصول عليها.

مشكلات نفسية يعاني منها الرجال
لا تميز المشكلات النفسية بين الجنسين، وتؤثر على كل من الرجال والنساء. ومع ذلك، هناك مشكلات نفسية يعاني منها الرجال عادة منها ما يلي:
الاكتئاب.
• اضطراب ثنائي القطب.
• اضطراب القلق الاجتماعي.
• اضطراب القلق العام.
• اضطراب الوسواس القهري.
• اضطراب ما بعد الصدمة.
• فُصام.
يمكن أن يعاني كل من الرجال والنساء من نفس اضطراب الصحة النفسية. ومع ذلك، نظرًا لعوامل معينة، يمكن أن يكون لديهم تجارب مختلفة.
غالبًا ما تتسبب وصمة الصحة النفسية للذكور في تجاهل الرجال لأعراض مشكلات الصحة النفسية وبالتالي، فإن الوعي بالصحة النفسية للرجال مهم.

أعراض المشاكل النفسية الشائعة لدى الرجال :
• عدوانية.
• غضب.
• إحباط.
• تعاطي المخدرات.
• صعوبة في التركيز.
• شعور دائم بالقلق.
• الانخراط في سلوك محفوف بالمخاطر.
• تجاهل المسؤوليات اليومية.
• مخاطر انتحار.

يمكن أن تسبب اضطرابات الصحة النفسية أيضًا أعراضًا جسدية يتجاهلها الرجال غالبًا. تشمل هذه الأعراض:
• تغيرات في الشهية.
• الأوجاع والآلام غير المبررة.
• مشاكل في الجهاز الهضمي.
• التغييرات في أنماط النوم.
• النوم أكثر من المعتاد.

تؤدي الصحة النفسية السيئة أيضا إلى مضاعفات صحية مختلفة، وتؤثر على العلاقات الشخصية، وتعيق الإنتاجية في العمل من بين العديد من المشكلات الأخرى.
عوامل اضطرابات الصحة النفسية والعقلية لدى الرجال
غالبًا ما يصاب الرجال باضطرابات الصحة النفسية بسبب الأدوار التقليدية للجنسين والتوقعات المجتمعية. غالبًا ما تدفع هذه العوامل الرجال إلى الاعتقاد:

• يجب أن يظهروا سمات “ذكورية” مثل القوة والسيطرة.
• يجب أن يكون المعيل.
• يجب أن يعتمدوا على أنفسهم وليس على الآخرين.
• عليهم إخفاء عواطفهم.

تشجع هذه المعتقدات التقليدية وصمة العار التي تلحق بالصحة النفسية للذكور وتمنع الرجال من البحث عن العلاج الذي هم في أمس الحاجة إليه.

تأثير وصمة الصحة النفسية للذكور على العلاج:
الرجال الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية مثل الاكتئاب أو اضطرابات تعاطي المخدرات هم أقل عرضة لطلب العلاج.
لا يسعى الرجال للعلاج بسبب الأعراف الاجتماعية التي تتعارض مع ذلك. الرجال أيضًا لا يطلبون العلاج لأنهم يريدون التقليل من أهمية أعراضهم. غالبًا ما يتردد الرجال أيضًا في التحدث إلى شخص ما.

فرص أكبر للمعاناة من اضطرابات الصحة النفسية
هناك مجموعات معينة من الرجال لديهم فرصة أكبر في المعاناة من اضطرابات الصحة العقلية، وهم:
الرجال الذين لديهم وظائف مرهقة أو يعملون في ظروف سيئة يزيدون من فرصهم في الإصابة باضطراب في الصحة النفسية.
البطالة والتقاعد يزيدان من خطر إصابة الرجال بالاكتئاب والانتحار.
يمكن أن تؤدي المشكلات المالية والقانونية إلى مشاكل الصحة النفسية لدى الرجال مثل الاكتئاب والقلق.
يمكن أن يؤدي النضال من أجل إعالة الأسرة ماديًا إلى زيادة خطر الانتحار.
الرجال الذين يمرون بتحديات كبيرة في الحياة يزيدون من خطر الإصابة باضطرابات الصحة النفسية والانتحار.
يمكن أن تشمل هذه التحديات المرض الجسدي، والصراع الأسري، وموت أحد أفراد الأسرة.

بعض الآثار الضارة الشائعة لاضطرابات الصحة النفسية:

اضطرابات المزاج
أفاد الباحثون أن الرجال يتأثرون بالاكتئاب أكثر من النساء. غالبًا ما يعاني الرجال أيضًا من الإجهاد والتوتر وغير ذلك من اضطرابات المزاج المقلقة بسبب مشاكل في العمل و / أو في المنزل.

الإدمان على الكحول
قد يشكل تعاطي الكحول لفترات طويلة تهديدًا للصحة الجسدية والنفسية للفرد. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم العلاقات بين الأفراد.

التدخين
يعتبر التدخين المماثل لتعاطي الكحول نتيجة ثانوية لسوء الصحة النفسية في بعض الحالات. كثيرًا ما يُنصح بالتدخين كحل للتوتر الزائد. ومع ذلك، فإن هذا “الحل” يضر أكثر مما ينفع. يمكن أن يسبب التدخين السرطان ويؤثر سلبًا على قدرة الجسم على العمل بشكل صحيح.

تغييرات نمط الحياة والوعي بالصحة النفسية للرجال
يمكن أن يساعد الوعي الرجال في طلب المساعدة عندما يشعرون أن أعراض أمراضهم النفسية تبدأ. ومع ذلك، فإن إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة اليوم يمكن أن يمنع ظهور أعراض المرض العقلي في المقام الأول.

تتضمن التغييرات في نمط الحياة ما يلي:

• تناول نظام غذائي متوازن.
• الحصول على جدول نوم منتظم.
• ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
• استخدام التأمل واليوجا وأنشطة أخرى لتخفيف التوتر.
يمكن لتوعية الرجال بالصحة النفسية أن تقلل من معدلات الانتحار، في حين أنه لا توجد طريقة لمنع اضطرابات الصحة النفسية من التطور، إلا أن هناك طرقًا لتقليل الأعراض والعيش حياة سعيدة.

• يمكن أن يخفف التواصل الصحي مع الأصدقاء والعائلة، خاصة في الأوقات العصيبة من الاكتئاب والقلق.
• البحث عن العلاج في بداية ظهور الأعراض يمكن أن يمنع تفاقمها.
• يمكن أن يؤدي حضور جلسات العلاج المنتظمة إلى منع الانتكاسات.
• يمكن أن تساعد ممارسة خيارات نمط الحياة الإيجابية، بشكل عام، الأشخاص في الحفاظ على صحة نفسية جيدة.
منوعات

علم وعالم

السومرية

الصحة النفسية

الرجال

اليوم العالمي للرجل

المخدرات

الاكتئاب

الأعراف

السرطان

الرياض

المقام

الاعتر

زيدان

ارتفاع الذهب التاريخي: كيف انعكس على احتياطيات أكبر 5 دول عربية؟
04:13 | 2025-11-19
تعرّف على لاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا هذا الموسم بحسب قائمة "فوربس"
02:12 | 2025-11-19
صخرة غريبة على المريخ لا تنتمي إليه.. من أين جاءت؟
10:38 | 2025-11-18
عواقب تناول مشروبات الطاقة
00:43 | 2025-11-18
ما هي المكسرات اﻷكثر فائدة لصحتنا؟
11:22 | 2025-11-17
واتساب بصدد احداث ثورة في عالم الدردشة
10:59 | 2025-11-17

