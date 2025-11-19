الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
واتساب يتيح جدولة المكالمات
واتساب يتيح جدولة المكالمات
منوعات
2025-11-19 | 11:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
216 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أعلن تطبيق واتساب عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بجدولة المكالمات الصوتية أو الفيديو مسبقًا داخل التطبيق؛ ما يفتح آفاقًا أفضل للتنظيم وتنسيق المكالمات الجماعية أو الفردية.
وهذه الوظيفة تأتي في إطار جهود تطبيق واتساب لجعل مكالماته أكثر تفاعلية وسلاسة.
طريقة العمل
يمكن للمستخدم جدولة مكالمة من خلال تبويب المكالمات Calls داخل التطبيق؛ من هناك، يجب النقر على زر "+" لاتخاذ خيار جدولة مكالمة. وبعد تحديد موعد المكالمة، يمكنك دعوة جهة اتصال مفردة أو مجموعة كاملة من المشاركين.
بعد ذلك، يتم إرسال إشعار لجميع المدعوين مع رابط للمكالمة؛ ما يتيح للجميع الانضمام في الوقت المحدد.
وتتيح الميزة أيضًا إضافة المكالمة إلى التقويم الشخصي للمستخدم؛ وهو ما يسهل التذكير وتنظيم الوقت.
أدوات تفاعلية
تحتوي التحديثات الجديدة على أدوات تساعد في جعل المكالمات الجماعية أكثر تنظيمًا وتفاعلية مثل خاصية رفع اليد التي تتيح للمستخدمين الإشارة إلى رغبتهم في التحدث دون مقاطعة المتكلمين الآخرين.
كذلك تتوفر إمكانية إرسال ردود فعل ورموز تعبيرية داخل المكالمة لتفاعل سريع ودون انقطاع. كما يمكن معرفة وقت انضمام مشاركين جدد إلى المكالمة عبر الرابط المشترك.
فوائد عملية
ميزة الجدولة مفيدة جدًا في سياقات متعددة؛ فعلى سبيل المثال يمكن للأفراد تنسيق مكالمة مع الأصدقاء أو أفراد العائلة حسب جدولهم الزمني، والمستخدمون في بيئة العمل يمكنهم تنظيم مكالمات فرقهم دون الحاجة لرسائل تنسيق كثيرة.
كما يمكن جدولة المكالمات المهمة مسبقًا لتذكير المشاركين وضمان حضورهم.
يُذكر أنه على الرغم من هذه الميزات التنظيمية الجديدة؛ تؤكد واتساب أن جميع المكالمات تبقى مُشفّرة إلى النهاية، مما يضمن استمرارية الخصوصية والأمان كما هو الحال في المكالمات التقليدية داخل التطبيق.
