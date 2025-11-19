واتساب يتيح جدولة المكالمات

وهذه الوظيفة تأتي في إطار جهود تطبيق واتساب لجعل مكالماته أكثر تفاعلية وسلاسة.طريقة العمليمكن للمستخدم جدولة مكالمة من خلال تبويب المكالمات Calls داخل التطبيق؛ من هناك، يجب النقر على زر "+" لاتخاذ خيار جدولة مكالمة. وبعد تحديد موعد المكالمة، يمكنك دعوة جهة اتصال مفردة أو مجموعة كاملة من المشاركين.بعد ذلك، يتم إرسال إشعار لجميع المدعوين مع رابط للمكالمة؛ ما يتيح للجميع الانضمام في الوقت المحدد.وتتيح الميزة أيضًا إضافة المكالمة إلى التقويم الشخصي للمستخدم؛ وهو ما يسهل التذكير وتنظيم الوقت.أدوات تفاعليةتحتوي التحديثات الجديدة على أدوات تساعد في جعل المكالمات الجماعية أكثر تنظيمًا وتفاعلية مثل خاصية رفع اليد التي تتيح للمستخدمين الإشارة إلى رغبتهم في التحدث دون مقاطعة المتكلمين الآخرين.كذلك تتوفر إمكانية إرسال ردود فعل ورموز تعبيرية داخل المكالمة لتفاعل سريع ودون انقطاع. كما يمكن معرفة وقت انضمام مشاركين جدد إلى المكالمة عبر الرابط المشترك.فوائد عمليةميزة الجدولة مفيدة جدًا في سياقات متعددة؛ فعلى سبيل المثال يمكن للأفراد تنسيق مكالمة مع الأصدقاء أو أفراد العائلة حسب جدولهم الزمني، والمستخدمون في بيئة العمل يمكنهم تنظيم مكالمات فرقهم دون الحاجة لرسائل تنسيق كثيرة.كما يمكن جدولة المكالمات المهمة مسبقًا لتذكير المشاركين وضمان حضورهم.يُذكر أنه على الرغم من هذه الميزات التنظيمية الجديدة؛ تؤكد واتساب أن جميع المكالمات تبقى مُشفّرة إلى النهاية، مما يضمن استمرارية الخصوصية والأمان كما هو الحال في المكالمات التقليدية داخل التطبيق.