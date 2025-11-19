الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
المجلس الوزاري للأمن الوطني يوافق على خطة إصلاح القطاع الأمني
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547492-638991701534944692.jpg
كيف تعرف طبيعة زوار حسابك على "إنستغرام"؟
منوعات
2025-11-19 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
52 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
لا يقدّم "إنستغرام" وسيلة رسمية تسمح للمستخدم بمعرفة هوية الأشخاص، الذين يشاهدون ملفه الشخصي، لكن هناك عدة ميزات في التطبيق يمكنها مساعدتك على تقديم نظرة تقريبية عن كيفية تفاعل الجمهور مع حسابك.
وتركز سياسة "إنستغرام" على حماية خصوصية المستخدمين، ولذلك فإن فكرة التطبيقات التي تزعم عرض زوار الملف الشخصي،غالبًا، ما تكون مبنية على ادعاءات غير دقيقة أو مضلّلة.
ميزات رسمية
وعلى الرغم أن الأدوات والميزات الرسمية، التي توفرها المنصة لا تعرض أسماء الأشخاص، لكنها تمنح فكرة أفضل عن مدى الاهتمام بحسابك، كما أنها تُعطي مؤشرات على ذلك، ومن بين تلك الميزات:
قصص إنستغرام: عند نشر قصة، يمكنك، خلال 24 ساعة، معرفة من شاهدها، ما يعطيك مؤشرًا أوليًا على بعض من يزور ملفك أو يتابع نشاطك.
إبرازات القصص: عند حفظ قصة ضمن "Highlights"، يمكنك، لاحقًا، مراجعة من شاهد تلك الإبرازات، وهذا يمنحك رؤية أبعد من مجرد قصص عابرة.
التحول إلى حساب احترافي: إذا قمت بتحويل حسابك إلى واحد من هذه الأنواع، ستتمكّن من الوصول إلى أداة "Insights"، التي توفر إحصاءات مثل عدد زيارات الملف الشخصي، نسبة الوصول والمحتوى الأكثر جذبًا لمتابعيك.
تطبيقات خارجية
ينبه الخبراء إلى أن العديد من التطبيقات، التي تدعي رؤية من زار حسابك غير موثوقة، وبعضها قد يكون مضلّلًا تمامًا وتنطوي على مخاطر على الخصوصية، محذّرين من الاعتماد الأعمى على هذه الخدمات لأنها قد لا تكون دقيقة أو قد تنتهك أمانك.
ورغم الفضول الكبير لدى المستخدمين لمعرفة من يزور حسابهم، يؤكد الخبراء أن "إنستغرام" لا يمنح ميزة استكشاف هوية الزوار بشكل مباشر، لكن يمكن للمستخدمين الاعتماد على المقاييس والتحليلات من خلال حسابات "Business" أو "Creator" أو استخدام القصص لمعرفة بعض من يتفاعل مع حسابهم.
>>
انستغرام
اشخاص
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
يارا
سومر
هور
سياسة الخصوصية
