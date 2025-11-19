كيف تعرف طبيعة زوار حسابك على "إنستغرام"؟

وتركز سياسة "إنستغرام" على حماية خصوصية المستخدمين، ولذلك فإن فكرة التطبيقات التي تزعم عرض زوار الملف الشخصي،غالبًا، ما تكون مبنية على ادعاءات غير دقيقة أو مضلّلة.ميزات رسميةوعلى الرغم أن الأدوات والميزات الرسمية، التي توفرها المنصة لا تعرض أسماء الأشخاص، لكنها تمنح فكرة أفضل عن مدى الاهتمام بحسابك، كما أنها تُعطي مؤشرات على ذلك، ومن بين تلك الميزات:قصص إنستغرام: عند نشر قصة، يمكنك، خلال 24 ساعة، معرفة من شاهدها، ما يعطيك مؤشرًا أوليًا على بعض من يزور ملفك أو يتابع نشاطك.إبرازات القصص: عند حفظ قصة ضمن "Highlights"، يمكنك، لاحقًا، مراجعة من شاهد تلك الإبرازات، وهذا يمنحك رؤية أبعد من مجرد قصص عابرة.التحول إلى حساب احترافي: إذا قمت بتحويل حسابك إلى واحد من هذه الأنواع، ستتمكّن من الوصول إلى أداة "Insights"، التي توفر إحصاءات مثل عدد زيارات الملف الشخصي، نسبة الوصول والمحتوى الأكثر جذبًا لمتابعيك.تطبيقات خارجيةينبه الخبراء إلى أن العديد من التطبيقات، التي تدعي رؤية من زار حسابك غير موثوقة، وبعضها قد يكون مضلّلًا تمامًا وتنطوي على مخاطر على الخصوصية، محذّرين من الاعتماد الأعمى على هذه الخدمات لأنها قد لا تكون دقيقة أو قد تنتهك أمانك.ورغم الفضول الكبير لدى المستخدمين لمعرفة من يزور حسابهم، يؤكد الخبراء أن "إنستغرام" لا يمنح ميزة استكشاف هوية الزوار بشكل مباشر، لكن يمكن للمستخدمين الاعتماد على المقاييس والتحليلات من خلال حسابات "Business" أو "Creator" أو استخدام القصص لمعرفة بعض من يتفاعل مع حسابهم.