أكثر من 100 نوع.. أدوية تهدد الأمعاء بالسرطان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
المجلس الوزاري للأمن الوطني يوافق على خطة إصلاح القطاع الأمني
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547499-638991732640501308.png
أكثر من 100 نوع.. أدوية تهدد الأمعاء بالسرطان
منوعات
2025-11-19 | 13:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
92 شوهد
كشف علماء من
جامعة ستانفورد
أن أكثر من 140 نوعا من الأدوية يمكن أن تُحدث تغييرات جوهرية في ميكروبيوم الأمعاء، ما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
وأظهرت الدراسة أن العديد من الأدوية الشائعة — من بينها 51 مضادا حيويا وأدوية للعلاج الكيميائي ومضادات للفطريات ومضادات للذهان المستخدمة في علاج الاضطراب ثنائي القطب والفصام — قادرة على القضاء على مجموعات كاملة من البكتيريا النافعة، وخلق بيئة جديدة تمكّن السلالات الضارة والمقاومة من الازدهار.
وبيّن الفريق أن هذه التغييرات لا تقتصر على قتل البكتيريا الحميدة مباشرة، بل تمتد إلى تغيير "مائدة الغذاء" داخل الأمعاء. فعندما تختفي السلالات الأضعف، تظل السكريات والأحماض الأمينية والجزيئات التي كانت تعتمد عليها، لتصبح مصدرا وفيرا تنمو عليه الأنواع الأكثر خطورة، ما يُحدث خللا طويل الأمد في التوازن الميكروبي.
وقال الدكتور كيه سي
هوانغ
، إن فهم كيفية تنافس الميكروبات على الغذاء يكشف جانبا مهما من الآثار الجانبية، ويتيح التنبؤ بكيفية تغيّر مجتمع البكتيريا بعد تناول الدواء.
ولفهم تأثير الأدوية على ميكروبيوم الأمعاء، أخذ العلماء عينة من براز بشري تحتوي على مجموعة كاملة من البكتيريا، ونقلوها إلى أمعاء فأر خال من الميكروبات، ليصبح ميكروبيوم الفأر شبيها بالميكروبيوم البشري. ومن هذا المحتوى أنشأ الفريق مجتمعا بكتيريا مستقرا يمكن دراسته في المختبر.
وبعد ذلك، عرّض العلماء هذا المجتمع لـ707 أدوية مختلفة، واحدا تلو الآخر، وبالتركيز نفسه، لمراقبة عدد البكتيريا التي تظل على قيد الحياة، والعناصر الغذائية المتاحة بعد موت البعض منها، ومدى تأثير كل دواء على نمو المجتمع ككل.
ومن بين الأمثلة اللافتة، لاحظ الفريق أن نوعين من البكتيريا المفيدة استطاعا النجاة عند إضافة الهيم، وهو جزيء غني بالحديد، في أنبوب الاختبار. أما في الأمعاء الطبيعية، فتحتاج هذه البكتيريا إلى بكتيريا أخرى لإنتاج الهيم. وعندما قضى دواء مضاد للفطريات على تلك البكتيريا المزوّدة، فقدت الأنواع المفيدة مصدر غذائها، فأصبحت ضعيفة أمام الدواء الذي كانت تقاومه سابقا، في حين استغلت السلالات الضارة العناصر الغذائية المتبقية وازدهرت.
وتوصّل العلماء إلى أن التدمير الناتج عن 141 دواء كان حاضرا دائما، إذ لم تتمكّن المجتمعات البكتيرية المتضرّرة من استعادة حالتها الأصلية حتى بعد إزالة الدواء. ويؤدي هذا الخلل المزمن إلى التهاب مستمر في الأمعاء، قد يسبب تلفا في الحمض النووي لخلايا القولون، ويزيد من احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. كما يضعف الحاجز المخاطي المبطن للأمعاء، ما يسمح بتسرّب السموم وتحفيز تكوّن الأورام.
وأشار التقرير إلى أن بعض السلالات الضارة، مثل تلك التي تنتج مركب الكوليبكتين (مركب كيميائي تنتجه بعض سلالات بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli))، يمكن أن تُحدث طفرات تساهم في تطور
السرطان
. ويأتي ذلك في ظل تحذيرات متواصلة من تزايد السلالات البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية، التي بات يطلق عليها "البكتيريا الخارقة".
ويأمل العلماء أن تساعد نتائج الدراسة في تطوير استراتيجيات تحمي أو تعيد بناء ميكروبيوم صحي بعد العلاج، من خلال اختيار الأدوية والأنظمة الغذائية أو البروبيوتيك المناسبة، ليس فقط بناء على فعاليتها العلاجية، بل أيضا على قدرتها في الحفاظ على توازن الأمعاء.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
دراسة: أدوية للسكري وانقاص الوزن تحد من خطر الإصابة بالسرطان
17:31 | 2025-08-24
صحة دهوك توجه تعليمات جديدة للمطاعم بعد تسجيلها أكثر من 100 حالة تسمم
07:00 | 2025-08-28
ضبط أكثر من 8 أطنان من الأدوية المهربة في ديالى
05:34 | 2025-09-10
اعتقال "مخمور" يعترض المارة وبحوزته قنبلة يدوية يهدد بها جاره شرقي بغداد
05:29 | 2025-10-19
الادوية
الامراض
السرطان
الامعاء
جامعة ستانفورد
مختبر
ﻹعادة
كيميا
هوانغ
استرا
تيجي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026
رياضة
44.14%
06:40 | 2025-11-18
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم 2026
06:40 | 2025-11-18
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
محليات
27.64%
01:12 | 2025-11-18
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
01:12 | 2025-11-18
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
رياضة
16.24%
14:39 | 2025-11-18
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
14:39 | 2025-11-18
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
أخبار الطقس
11.97%
00:58 | 2025-11-19
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
00:58 | 2025-11-19
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
اخترنا لك
ما سبب الشعور بوجود "فراشات بالمعدة" قبيل أي حدث مهم؟
13:05 | 2025-11-19
كيف تعرف طبيعة زوار حسابك على "إنستغرام"؟
12:20 | 2025-11-19
واتساب يتيح جدولة المكالمات
11:21 | 2025-11-19
يقتل الرائحة بمثلها.. غسول فم مستخلص من الثوم يتفوق على المطهرات
10:34 | 2025-11-19
جزء في جسدك يرقص على الموسيقى دون أن تشعر.. ما هو ؟
09:28 | 2025-11-19
حقائق لا تعرفها عن دورات المياه !
06:35 | 2025-11-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.