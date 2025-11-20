Alsumaria Tv
في اليوم العالمي لسرطان البنكرياس.. أمل جديد للعلاج

منوعات

2025-11-20 | 09:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في اليوم العالمي لسرطان البنكرياس.. أمل جديد للعلاج
27 شوهد

في اليوم العالمي لسرطان البنكرياس، يفتح علماء فرنسيون نافذة أمل جديدة لمرضى هذا النوع القاتل من السرطان باستخدام الرنا المرسال.

واستخدم الرنا المرسال في لقاحات كوفيد-19، ويجري حاليا توظيفه لتطوير علاج ثوري قادر على تحفيز الجهاز المناعي لمهاجمة الأورام.

في مختبر المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي الفرنسي بمدينة أورليان، يعمل فريق العلماء على إنتاج أنواع مختلفة من الرنا المرسال لاختبار فعاليتها وسلامتها على الخلايا، والهدف هو توظيف هذه التقنية لتعزيز قدرة الجسم على مواجهة السرطان، خصوصا سرطان البنكرياس الذي لا يتجاوز معدل البقاء بعد التشخيص 10%، رغم جهود العلاج التقليدية على مدار عشرين عاما.
وتمثل التقنية المبتكرة دمج لقاح الرنا المرسال مع الموجات فوق الصوتية، حيث تُستخدم الموجات لإحداث فقاعات غازية داخل نسيج البنكرياس، وعند انفجارها تُفتح الحواجز المحيطة بالورم، مما يسمح للقاح بالوصول مباشرة وتحفيز الخلايا المناعية لمهاجمة السرطان.
ويشير ديميتري شيمتشاك، مدير المشروع في المختبر، إلى أن هذه الطريقة تهدف إلى زيادة فعالية العلاجات الحالية وتحسين فرص البقاء للمرضى، بينما تقول شانتال بيشون، رئيسة المختبر، إن الرنا المرسال يمتلك إمكانيات واسعة تتجاوز السرطان، بما في ذلك تعزيز المناعة ومعالجة الأمراض الوراثية والحساسية.

وتأتي هذه الجهود البحثية في وقت تتجاوز فيه التجارب التي تختبر الرنا مرسال في علاجات السرطان أكثر من 200 تجربة سريرية حول العالم، لكن فرنسا تبرز بامتلاكها بعض أفضل فرق البحث الأساسية في هذا المجال، مما يمنح الأمل لمستقبل أفضل لعلاج سرطان البنكرياس.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
Play
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
Play
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
Play
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
Play
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Play
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
Play
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Play
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
Play
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
Play
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
Play
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
Play
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18

رصد موجات اشعاعية أرضية غامضة.. تظهر ليلا وتختفي في النهار
11:02 | 2025-11-20
زي فلسطيني غني برموز القدس يضيء حضور ملكة جمال فلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون!
08:36 | 2025-11-20
وداعًا لتعب الكعب العالي... اكتشفي بوتوكس القدمين!
06:06 | 2025-11-20
إليكم الوقت المناسب لتناول العشاء في الشتاء
00:46 | 2025-11-20
أكثر من 100 نوع.. أدوية تهدد الأمعاء بالسرطان
13:19 | 2025-11-19
ما سبب الشعور بوجود "فراشات بالمعدة" قبيل أي حدث مهم؟
13:05 | 2025-11-19

