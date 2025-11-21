اختيار ملكة جمال الكون واستقالة عضو لجنة تحكيم عربي

وشهدت المسابقة، التي توصف بأنها "كأس السوبر" في عالم مسابقات الجمال، مشاركة 120 متسابقة. وجاءت التايلاندية برافينار سينغ في مركز الوصيفة الأولى، بينما دخلت كل من فنزويلا والفلبين وساحل العاج قائمة المتأهلات إلى المراكز الخمسة الأولى.وتميزت هذه الدورة بتأهل كأول ممثلة للشعب الفلسطيني في المسابقة، حيث وصلت إلى قائمة أفضل 30 متسابقة.ولم تخل المسابقة من المواقف المثيرة، حيث تعرضت المتسابقة من جامايكا، غابرييل ، لسقوط خلال جولة فستان السهرة، تم نقلها على إثره إلى المستشفى حيث تبين أنها لم تعان من أي كسور.وقد أثارت المسابقة سلسلة من الفضائح، بدأت عندما وبخ مدير المسابقة التايلاندي، نافات إيتساراغريسل، المتسابقة المكسيكية علنا خلال بث مباشر بسبب عدم نشرها محتوى ترويجيا كافيا، مما دفع المتسابقات للانسحاب تضامنا معها.وتصاعد الجدل عندما أقدمت السابقة أليسيا ماشادو، على تقديم إيماءات وتعليقات عنصرية خلال مناقشة الحادث.ووصلت حدة الجدل ذروته عندما استقال حكمان من قبل أيام من تتويج الفائزة، حيث اتهم أحدهما، الملحن عمر حرفوش، المسابقة بأنها "مزورة" بسبب وجود "لجنة تحكيم سرية"، بينما نفت المنظمة هذه المزاعم مؤكدة على شفافية العملية.يذكر أن مسابقة العام المقبل من المقرر أن تقام في بورتوريكو.