وصفت "بالغبية".. من هي فاطمة بوش وما علاقتها بالعراقية حنين القريشي؟

منوعات

2025-11-21 | 03:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وصفت &quot;بالغبية&quot;.. من هي فاطمة بوش وما علاقتها بالعراقية حنين القريشي؟
123 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
في ختام نسخة وُصفت بأنها الأكثر إثارةً للجدل في السنوات الأخيرة، تُوّجت المكسيكية فاطمة بوش ملكةً لجمال الكون 2025، بعد لحظات من شدّ الأعصاب على المسرح ودراما غير مسبوقة سبقت الإعلان عن النتيجة.

وشهدت اللحظات الأخيرة من الحفل وقوف ملكتَي جمال تايلاند، ممثلة الدولة المضيفة، والمكسيك جنباً إلى جنب، متّكئتين على بعضهما ومتشابكتَي اليدين بترقب، قبل أن يُعلن اسم الفائزة وسط تصفيق حار.
الملكة تتخطى أزمة قاربت الفضيحة
وتخطّت الملكة الجديدة أزمة هزّت المسابقة الدولية قبيل انطلاقها، بعد انسحاب 3 من أعضاء لجنة التحكيم، هم: لاعب كرة القدم الفرنسي السابق كلود ماكيليلي، الأميرة كاميلا دي بوربوني ديلي دو صقلية، والموسيقي اللبناني عمر حرفوش الذي أكّد اختيار أفضل 30 متسابقة مسبقاً، قبل انطلاق المنافسات رسمياً، ما طرح علامات استفهام واسعة حول شفافية العملية التحكيمية، وزاد من حدّة الجدل الذي يحيط بالمسابقة هذا العام.
شرارة الخلاف
وبدأت العاصفة عندما دخلت بوش في مشادة كلامية مع مقدّم الحفل نوات إيتساراغريزيل، الذي قيل إنّه وصفها بـ"الغبية" إثر خلاف يتعلق بتقصيرها في نشر مواد ترويجية عبر حساباتها.
وجاء الردّ سريعاً من المتسابقة المكسيكية، التي غادرت الكواليس في "انسحاب درامي" لفت الأنظار، وسط تضامن عدد من المشارِكات.
وظهرت بوش وهي تغادر بكامل أناقتها، بينما رافقتها ملكة جمال العراق حنين القريشي برداء مرصّع طويل، في مشهد لاقى تفاعلاً كبيراً عبر المنصات الرقمية.
ولاحقاً، حاولت متسابقات أخريات اللحاق بها، لكن نوات قاطعهنّ بتحذير صارم: "مَن تريد الاستمرار… تجلس".
وفي ظل تصاعد وتيرة الانتقادات، ردّت بوش مؤكدةً: "يجب أن يرى العالم هذا. نحن نساء مُكّنا من أصواتنا، وهذه منصتنا".
إقالة المقدِّم واعتذار متأخر
الضجة لم تتوقف عند حدود المسرح؛ فقد شارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بقوة في النقاش، فيما سارعت منظّمة مسابقة ملكة جمال الكون إلى توبيخ نوات.
وقال رئيسها راؤول روتشا إن المقدّم "نسي معنى الحياد والنزاهة".
ورغم محاولة نوات استعادة تعاطف الجمهور عبر اعتذار مؤثّر ظهر خلاله وهو يمسح دموعه بمنديل مدّعياً أنه "تعرّض للخيانة"، أنهت المنظِّمة خدماته فوراً، معلنةً اتخاذ "إجراءات مؤسّساتية وقانونية" بحقه بسبب "تصرفاته المسيئة".
ودخلت المكسيك نفسها على الخط؛ إذ أثنت رئيسة البلاد كلوديا شينباوم على موقف بوش، معتبرةً أن "المرأة تبدو أجمل عندما تتحدث بصوت عالٍ".
مَن هي فاطمة بوش ملكة جمال الكون 2025؟
وُلدت فاطمة بوش عام 2000 في تاباسكو بالمكسيك، وتبلغ اليوم 25 عاماً، وهي مُصابة باضطراب فرط الحركة.
وبدأت مسيرتها في عالم الجمال مبكراً بفوزها بلقب "فلور تاباسكو" وهي في سنّ السابعة عشرة، قبل أن تنتقل لدراسة تصميم الأزياء في جامعة "إيبيروأمريكانا" في مكسيكو سيتي، ثم واصلت دراستها في أكاديمية "نوبا نوفا" للفنون الجميلة في ميلانو.
وعلى الرغم من تشخيصها في سنّ صغيرة بعسر القراءة واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، لم تدع بوش ذلك يعيق طموحها.
وعلى العكس، جعلت من تجربتها مصدر إلهام لأعمالها التطوعية، خصوصاً مع المهاجرين والفئات الأكثر هشاشةً.
وتجمع فاطمة بين مواهب عدّة، فهي مصمّمة، وشاعرة، ومصوّرة ورسّامة، وتسخّر فنها لدعم قضايا إنسانية.
ومن أبرز مبادراتها، تصميم قمصان تحمل رسائل تضامنية للمهاجرين، يعود ريعها بالكامل إلى برنامج "قلب المهاجر".
كما تُعد بوش من أبرز الداعمات لمفهوم الأزياء المستدامة، مستخدمةً مواد مُعاد تدويرها لتقديم قطع فنية فريدة.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
تهديد جديد لانظمة الاندرويد
05:06 | 2025-11-21
واتساب بصدد اطلاق اكثر الميزات طلبا
04:19 | 2025-11-21
اختيار ملكة جمال الكون واستقالة عضو لجنة تحكيم عربي
00:33 | 2025-11-21
رصد موجات اشعاعية أرضية غامضة.. تظهر ليلا وتختفي في النهار
11:02 | 2025-11-20
في اليوم العالمي لسرطان البنكرياس.. أمل جديد للعلاج
09:41 | 2025-11-20
زي فلسطيني غني برموز القدس يضيء حضور ملكة جمال فلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون!
08:36 | 2025-11-20

