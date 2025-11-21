الصفحة الرئيسية
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
واتساب بصدد اطلاق اكثر الميزات طلبا
منوعات
2025-11-21 | 04:19
واتساب بصدد اطلاق اكثر الميزات طلبا
منوعات
2025-11-21 | 04:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
29 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
في خطوة لافتة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتلبية احتياجات أصحاب الأرقام المتعددة، بدأت شركة "ميتا" رسميًّا اختبار إحدى أكثر الميزات طلبًا في تطبيق "واتساب" على أجهزة آيفون، وهي إمكانية تشغيل حسابات متعددة على الجهاز نفسه.
ولطالما واجه مستخدمو آيفون صعوبة في استخدام أكثر من حساب داخل التطبيق، خصوصًا أولئك الذين يمتلكون رقمًا للعمل وآخرَ للاستخدام الشخصي، في ظل غياب أي آلية رسمية تسمح بذلك. وكانت الخيارات السابقة تقتصر على استخدام نسخة "واتساب بيزنس" أو
اللجوء
إلى هاتف إضافي لتفعيل رقم آخر.
وتعالج الميزة الجديدة هذا القيد، إذ تضيف الشركة قسمًا جديدًا داخل الإعدادات يظهر الحسابات المرتبطة بالمستخدم، مع إمكانية إضافة حساب آخر بسهولة والتنقل بينهما دون الحاجة إلى تسجيل خروج. ومن المتوقع أن يحظى هذا التغيير بإقبال واسع، باعتباره أحد أهم التحديثات المنتظرة من مستخدمي iOS منذ سنوات.
إضافة حساب ثانٍ
وفي خطوة جديدة ينتظرها ملايين المستخدمين حول العالم، بدأت
شركة ميتا
في اختبار ميزة الحسابات المتعددة داخل تطبيق واتساب على أجهزة آيفون.
وتأتي هذه الميزة عبر النسخة التجريبية الأخيرة التي تمكّن المستخدمين من تشغيل أكثر من حساب على الهاتف نفسه دون الحاجة لاستخدام تطبيقات إضافية أو أجهزة أخرى.
وتتيح النسخة التجريبية إضافة حساب ثانٍ ببضع طرائق، سواء عبر إنشاء حساب جديد تمامًا، أو ربط حساب مستخدم حاليًّا على هاتف آخر، أو من خلال خاصية الحساب المرافق التي تعتمد على مسح رمز الاستجابة السريعة QR.
وهذه المرونة تمنح المستخدم خيارات واسعة للتنقل بين حساباته المختلفة دون فقدان بياناته أو مراجعة خطوات معقدة.
استقلالية كاملة
إحدى أبرز المزايا في هذه التجربة الجديدة هي قدرة كل حساب على الاحتفاظ بإعداداته وبياناته الخاصة بشكل مستقل تمامًا.
فلكل حساب سجل محادثات منفصل، وإعدادات نسخ احتياطي خاصة به، ونغمات إشعارات مستقلة، بالإضافة إلى تفضيلات الخصوصية التي لا تتداخل مع الحساب الآخر.
كما يعرض التطبيق بوضوح مصدر كل إشعار يصل إلى الجهاز لتجنب أي لبس بين الحسابات.
الأمان وسهولة التنقل
تدعم ميزة الحسابات المتعددة خاصية قفل التطبيق عند التبديل بين الحسابات؛ ما يسمح بحماية الحسابات الحساسة عبر Face ID أو Touch ID أو رمز المرور. ويعد ذلك خطوة مهمة لضمان خصوصية المستخدمين، خصوصًا في حال استخدام الهاتف لأغراض مشتركة.
ويمكن الانتقال بين الحسابات بسرعة من خلال قائمة مخصصة أو عبر اختصارات داخل تبويب الإعدادات.
قرب الإطلاق الرسمي
بينما لا تزال الميزة في مرحلة تجريبية، ولم تعلن ميتا رسميًّا موعد طرحها لجميع المستخدمين، إلا أن ظهورها في النسخة التجريبية يُعد مؤشرًا واضحًا على اقتراب إطلاقها بشكل واسع خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن الشركة بدأت العام الماضي بدعم الحسابات المتعددة على أجهزة أندرويد، والآن تقترب من تحقيق التكافؤ بين النظامين.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
واتساب بصدد احداث ثورة في عالم الدردشة
10:59 | 2025-11-17
10:59 | 2025-11-17
تخص المستخدمين.. واتساب يطلق ميزة جديدة
03:49 | 2025-11-15
03:49 | 2025-11-15
بـ20 لغة.. واتساب يطلق ميزة الترجمة الفورية للمحادثات
01:55 | 2025-09-24
01:55 | 2025-09-24
واتساب يطلق ميزة جديدة على غرار "إنستغرام"
04:31 | 2025-09-05
04:31 | 2025-09-05
واتساب
ميزة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
شركة ميتا
السومرية
اللجوء
السري
الجدي
يارا
اخترنا لك
تهديد جديد لانظمة الاندرويد
05:06 | 2025-11-21
وصفت "بالغبية".. من هي فاطمة بوش وما علاقتها بالعراقية حنين القريشي؟
03:04 | 2025-11-21
اختيار ملكة جمال الكون واستقالة عضو لجنة تحكيم عربي
00:33 | 2025-11-21
رصد موجات اشعاعية أرضية غامضة.. تظهر ليلا وتختفي في النهار
11:02 | 2025-11-20
في اليوم العالمي لسرطان البنكرياس.. أمل جديد للعلاج
09:41 | 2025-11-20
زي فلسطيني غني برموز القدس يضيء حضور ملكة جمال فلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون!
08:36 | 2025-11-20
