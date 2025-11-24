في سويسرا: مهرجانٌ للبصل لكن بلا دموع!

يُعد مهرجان البصل السنوي (Zibelemärit) تقليدًا سويسريًا عريقًا ورمزيًا، يتحول فيه فجر مدينة برن السويسرية في يوم الاثنين الرابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى سوق واسع ومُعطَّر في الهواء الطلق.

يُقام هذا الاحتفال في الشوارع المخصصة للسوق، ويستيقظ آلاف الزوار على رائحة البصل قبل الفجر للاستمتاع بهذا التقليد الذي يجذب الزوار من داخل وخارجها.

وتتألّف كلمة (Zibelemärit) في اللّهحة السوسرية من كلمتين: “Zibele” وتعني البصل و "Märit" الّتي تعني السوق.

البصل: من الزراعة إلى الفنّ



يشارك في المهرجان مزارعون ومنتجون من جميع أنحاء المنطقة لعرض وبيع ما يقرب من 50 طنًا من البصل والثوم سنويًا. ولا يقتصر العرض على البيع فحسب، بل يتحول البصل إلى أعمال فنية وزخرفية رائعة، متخذًا أشكالًا إبداعية لا تُحصى، سواء كانت ضفائر منسوجة أو باقات زخرفية أو أشكالًا صغيرة. ويتنافس المشاركون في عرض أطول ضفيرة من البصل أو تشكيل زخرفي، مما يُبرز جودة وتنوع المنتجات.

الاحتفال وتفاصيله

تغمر الأجواء موسيقى احتفالية، ويكتمل المهرجان بتقديم الأطباق المتخصصة التي تعتمد على البصل؛ حيث تُقدّم شوربة البصل الساخنة للمشاركين عند بداية الاحتفال، وتُباع الأطعمة السويسرية المعروفة مثل فطائر البصل (التارت)، إلى جانب مشروبات مثل النبيذ المُتبّل الساخن. ويُعرض، أيضًا، السيراميك للبيع، بينما تندلع في كل زاوية معارك قصاصات الورق التي تضيف بُعدا مرحًا للاحتفال.

ويمكن القول بأنّ الهدف من هذا المهرجان هو الاحتفال بالبصل وتشجيع الناس على تناوله، إلى جانب تعزيز السياحة وبيع المنتجات الزراعية.

أصول المهرجان وأسطورة عام 1405

تحيط العديد من الأساطير بأصول سوق البصل (Zibelemärit) وتزعم إحداها أنّ بداية هذا التقليد تعود إلى عام 140 بعد حريق برن الكبير. تقول بأنّ سكان مدينة فريبورغ المجاورة جاؤوا لمساعدة سكان برن الذين فقدوا كل شيء، وكبادرة امتنان لجهودهم، سُمح لهم لاحقًا ببيع بصلهم في برن كل خريف، ليتحول هذا الامتياز إلى تقليد سنوي ومشهور.