في سويسرا: مهرجانٌ للبصل لكن بلا دموع!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
كربلاء.. اعتقال شخص استدرج فتاة عبر مواقع التواصل
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547711-638993481514518191.jpeg
في سويسرا: مهرجانٌ للبصل لكن بلا دموع!
منوعات
2025-11-24 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
95 شوهد
يُعد مهرجان البصل السنوي (Zibelemärit) تقليدًا سويسريًا عريقًا ورمزيًا، يتحول فيه فجر مدينة برن السويسرية في يوم الاثنين الرابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى سوق واسع ومُعطَّر في الهواء الطلق.
يُقام هذا الاحتفال في الشوارع المخصصة للسوق، ويستيقظ آلاف الزوار على رائحة البصل قبل الفجر للاستمتاع بهذا التقليد الذي يجذب الزوار من داخل
سويسرا
وخارجها.
وتتألّف كلمة (Zibelemärit) في اللّهحة السوسرية من كلمتين: “Zibele” وتعني البصل و "Märit" الّتي تعني السوق.
البصل: من الزراعة إلى الفنّ
يشارك في المهرجان مزارعون ومنتجون من جميع أنحاء المنطقة لعرض وبيع ما يقرب من 50 طنًا من البصل والثوم سنويًا. ولا يقتصر العرض على البيع فحسب، بل يتحول البصل إلى أعمال فنية وزخرفية رائعة، متخذًا أشكالًا إبداعية لا تُحصى، سواء كانت ضفائر منسوجة أو باقات زخرفية أو أشكالًا صغيرة. ويتنافس المشاركون في عرض أطول ضفيرة من البصل أو
أصغر
تشكيل زخرفي، مما يُبرز جودة وتنوع المنتجات.
نكهة
الاحتفال وتفاصيله
تغمر الأجواء موسيقى احتفالية، ويكتمل المهرجان بتقديم الأطباق المتخصصة التي تعتمد على البصل؛ حيث تُقدّم شوربة البصل الساخنة للمشاركين عند بداية الاحتفال، وتُباع الأطعمة السويسرية المعروفة مثل فطائر البصل (التارت)، إلى جانب مشروبات مثل النبيذ المُتبّل الساخن. ويُعرض، أيضًا، السيراميك للبيع، بينما تندلع في كل زاوية معارك قصاصات الورق التي تضيف بُعدا مرحًا للاحتفال.
ويمكن القول بأنّ الهدف من هذا المهرجان هو الاحتفال بالبصل وتشجيع الناس على تناوله، إلى جانب تعزيز السياحة وبيع المنتجات الزراعية.
أصول المهرجان وأسطورة عام 1405
تحيط العديد من الأساطير بأصول سوق البصل (Zibelemärit) وتزعم إحداها أنّ بداية هذا التقليد تعود إلى عام 140 بعد حريق برن الكبير. تقول
الأسطورة
بأنّ سكان مدينة فريبورغ المجاورة جاؤوا لمساعدة سكان برن الذين فقدوا كل شيء، وكبادرة امتنان لجهودهم، سُمح لهم لاحقًا ببيع بصلهم في برن كل خريف، ليتحول هذا الامتياز إلى تقليد سنوي
هام
ومشهور.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
بروكسل.. تفريق عشرات آلاف المحتجين بالغاز المسيل للدموع
10:16 | 2025-10-14
أسباب غياب زينة عن مهرجان القاهرة السينمائي
04:39 | 2025-11-19
روجينا تغادر مهرجان الجونة فجأة.. ما القصة ؟
04:42 | 2025-10-22
برنامج "ناس وناس" يظفر بتكريم رفيع في مهرجان صنّاع المحتوى الهادف
02:56 | 2025-09-29
Zibelemärit
برن
سويسرا
سوق البصل
مهرجان البصل
السومرية
الأسطورة
نوفمبر
السويس
المهر
ويست
عزيز
بورغ
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
اقتصاد
40.81%
09:54 | 2025-11-23
الدولار يغادر مرحلة الاستقرار ويشهد ارتفاعا في العراق
09:54 | 2025-11-23
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
رياضة
23.1%
15:44 | 2025-11-22
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
15:44 | 2025-11-22
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
أخبار الطقس
19.4%
01:09 | 2025-11-23
اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد
01:09 | 2025-11-23
مرتفع جوي يسيطر على العراق.. هذا ما سيحصل الشهر المقبل
محليات
16.69%
06:53 | 2025-11-22
مرتفع جوي يسيطر على العراق.. هذا ما سيحصل الشهر المقبل
06:53 | 2025-11-22
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٣ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-24
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
من الأخير
الإطار يُحكم قفل الزعامة - من الأخير م٢ - حلقة ٨٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
اخترنا لك
صوتٌ ذهبيّ وتفاعل هائل… رحمة رياض تحيي واحدة من أجمل حفلاتها في الكويت
04:13 | 2025-11-24
ميزة جديدة في إكس تخص "مصداقية المحتوى"
10:39 | 2025-11-23
تحذير من الصحة العالمية بشأن فلاتر السجائر البلاستيكية
12:40 | 2025-11-22
يستخدم لانقاص الوزن واثبت فعاليته بمرض اخر.. عقار يظهر نتائج عجيبة
11:51 | 2025-11-22
أندرويد يكتسح السباق.. ميزات حصرية تربك مستخدمي آيفون
05:44 | 2025-11-22
فضيحة على "تيك توك".. بث لحظات حميمية على المباشر
05:22 | 2025-11-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.