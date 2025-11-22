أندرويد يكتسح السباق.. ميزات حصرية تربك مستخدمي آيفون

فبعد سنوات من السباق بين المنصتين، بات واضحًا أن طبيعة أندرويد المفتوحة وتعدد خياراته تمنح المستخدمين قدرة أكبر على التخصيص وحرية التحكم في الجهاز.وفي هذا السياق، تبرز 7 ميزات رئيسية في أندرويد تجعل آيفون في موقف محرج، وتسلّط الضوء على تفوق نظام تشغيل غوغل، سواء من حيث سهولة الاستخدام أو إمكانات التخصيص أو دعم الأجهزة الخارجية.ويؤكد مختصون أن هذه الميزات لا تُظهر قوة أندرويد فحسب، بل تعكس أيضًا محدودية بعض الجوانب في نظام iOS؛ ما يعزز ثقة المستخدمين بأجهزة أندرويد كخيار أكثر عملية ومرونة.لقطات شاشة طويلةميزة لافتة جدًا في أندرويد هي القدرة على التقاط لقطات شاشة تمتد على صفحات طويلة مثل صفحات الويب أو المحادثات الطويلة.فبينما يمكن للآيفون التقاط لقطات مطوّلة فقط في بعض الحالات مثل أثناء التصفح أو مستند، إلا أن دعمًا كاملًا شبيهًا بأندرويد لا يزال محدودًا حتى مع iOS 26 .توسيع التخزينبخلاف آيفون الذي يعتمد على التخزين الداخلي أو السحابي، تتيح معظم هواتف أندرويد إضافة بطاقة ذاكرة SD لزيادة السعة. وهذه الخاصية تمنح المستخدم حرية كبيرة في تخزين الصور والتطبيقات والملفات دون الاعتماد الكامل على السحابة.استنساخ التطبيقاتأحد الجوانب التي تميز أندرويد هو إمكانية إنشاء نسخ من تطبيقات معينة لتشغيل حسابات متعددة. وتستخدم بعض الشركات أساليب مخصصة لذلك. مثلاً سامسونج لديها Dual Messenger، وهواوي لديها App Twin، وغيرها من الشركات تتيح Parallel Apps، بحيث يمكنك استخدام حسابين لنفس التطبيق بسهولة.إنشاء ملفات متعددةيسمح نظام أندرويد بإنشاء عدة ملفات أو بروفايلات على جهاز واحد، بحيث يكون لكل مستخدم بياناته الخاصة تشمل التطبيقات والملفات وكلمات المرور. وهذا مفيد عند استخدام الهاتف من قبل أفراد مختلفين، أو إذا رغبت في فصل حساباتك الشخصية عن حسابات العمل.تقسيم الشاشةمن ميزات الإنتاجية القوية في أندرويد هي ميزة الشاشة المنقسمة، التي تتيح تشغيل تطبيقين في نفس الوقت على الشاشة الواحدة.ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة جدًا في المذاكرة أو مكالمات الفيديو أو عندما تريد العمل على محتوى خلال مشاهدة فيديو. وهاتف آيفون لا يدعم هذه الميزة بشكل مشابه؛ ما يُقيد تعدد المهام.الشحن اللاسلكي العكسيميزة متقدمة جدًا في بعض هواتف أندرويد تمكن من استخدام هاتفك كمحطة شحن لاسلكي لشحن أجهزة أخرى مثل سماعات الأذن أو الساعة الذكية.وهذه الميزة غير متوفّرة في معظم هواتف آيفون؛ ما يجعل بعض هواتف أندرويد أكثر عملية في دعم الأجهزة القابلة للارتداء.وضع سطح المكتببعض هواتف أندرويد تتيح الانتقال إلى وضع سطح المكتب عند توصيلها بشاشة خارجية، وذلك باستخدام واجهة شبيهة بالكمبيوتر مع دعم الماوس وإدارة الملفات.مثلًا سامسونج لديها أداة DeX وهواوي لديها Desktop Mode. أما هواتف آيفون، حين تتصل بشاشة خارجية، غالبًا تكتفي بعرض الشاشة فقط دون واجهة حقيقية.وجميع هذه المزايا تسلط الضوء على قوة أندرويد في مجال التخصيص والإنتاجية؛ ما يمنح مستخدميه مرونة كبيرة في الاستخدام اليومي.فمن خلال هذه القدرات، يمكن للمستخدمين تنظيم هواتفهم بطريقة تناسب احتياجاتهم سواء في العمل، الترفيه، أو التعاون العائلي.